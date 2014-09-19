Дмитрий Певцов сыграет декабриста в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского

Дмитрий Певцов. Фото: ИТАР-ТАСС

28 сентября в Другом театре пройдет премьера спектакля "Лунин, или Страна рабов" по пьесе Эдварда Радзинского. Режиссер постановки – Александр Огарев, ранее сотрудничавший с театром Маяковского, "Современником", "Школой драматического искусства" и другими театрами.

Михаил Лунин – дворянин и офицер, циник и фаталист, близкий к Александру I, который любил его "за необычайную правдивость". Однако именно за нее Лунин и поплатился: в тюрьме и на каторге он провел почти 20 лет жизни. Его письма "на волю" превратились в манифесты о свободе и расходились по всей России. Спектакль "Лунин, или Страна рабов" – это история схватки человека с системой, когда честь и долг противостоят бюрократической машине.

Роль декабриста Лунина исполнил Дмитрий Певцов.

"Мой театральный опыт говорит мне, что такого я никогда не играл. Мне кажется, те, кто придут на этот спектакль, получат громадное удовольствие – потому что увидят несколько отличное от того, что они привыкли видеть в театре", - рассказал Дмитрий Певцов.

По словам авторы пьесы, Эдварда Радзинского, который посетил генеральную репетицию, это воплощение пьесы – самое сильное.

В октябре спектакль будет сыгран дважды – 11 и 26 октября.