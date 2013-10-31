Московское "Динамо" в гостях уступило "Ак Барсу"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступило казанскому "Ак Барсу". Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в поединке был открыт на 14-й минуте. Волков получил передачу от Карпова и броском в касание поразил ворота "Ак Барса", которые в этом матче защищал Барулин.

Буквально в следующей же атаке "Ак Барс" восстановил равновесие. Свитов обыграл полкоманды противника, сблизился с Лазушиным и бросил под перекладину. Голкипер "Динамо" в этом эпизоде помочь своей команде не смог.

Ключевым в противостоянии стал второй период, когда "барсам" удалось забросить две шайбы в ворота гостей. На 24-й минуте отличился Бурк, а спустя десять минут Хешка реализовал большинство - 3:1 в пользу казанцев.

Заключительная двадцатиминутка прошла при подавляющем преимуществе москвичей, во многом обусловленным частыми удалениями игроков "Ак Барса". Однако отличиться подопечными Знарка удалось всего однажды - на 42-й минуте Волков оформил дубль броском с близкого расстояния.

Как ни старались гости сравнять счет, сделать это у них не удалось. Итоговый результат встречи - 3:2 в пользу "Ак Барса".

Таким образом, "Динамо" прерывает серию из трех побед подряд. В турнирной таблице Западной конференции "бело-голубые" занимают вторую строчку, отставая на три очка от лидера - санкт-петербургского СКА.