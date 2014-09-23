Московское "Динамо" в гостях обыграло "Салават Юлаев"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над "Салаватом Юлаевом". Москвичи взяли верх со счетом 4:2, последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота.

Первый период остался за хозяевами. На 7-й минуте встречи Дмитрий Макаров броском с "пятака" поразил ворота "бело-голубых". Спустя пять минут Алексей Глухов в довольно похожем стиле удвоил преимущество уфимцев.

Однако во второй двадцатиминутке картина игры полностью изменилось. Преимущество перешло к "Динамо" и не замедлило воплотиться в забитые голы.

Уже на 22-й минуте Алексей Терещенко вкатился в зону и мощно бросил. Шайба пролетела над ловушкой голкипера. Спустя две минуты Терещенко оформил дубль при игре в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой Владимира Сохатского.

За две минуты до конца периода Константин Горовиков вывел "Динамо" вперед. Это преимущество москвичи не упустили до конца встречи. А сами еще раз отличились - на последней минуте матча Константин Волков расстрелял пустые ворота "Салавата". Итоговый результат поединка - 4:2 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" набирают 16 очков и поднимаются на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.