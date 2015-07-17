Борис Ротенберг покинул пост президента футбольного "Динамо"

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Бизнесмен Борис Ротенберг покинул пост президента столичного футбольного клуба "Динамо". О кадровом решении сообщается на официальном сайте клуба.

Ротенберг возглавлял "Динамо" на протяжении двух лет. Его деятельность характеризовалась подписанием большого количества дорогостоящих игроков (в первую очередь – экс-футболистов "Анжи").

Несмотря на большие финансовые затраты "бело-голубые" не смогли не только выиграть чемпионат, но и попасть в Лигу чемпионов. Более того, они были исключены из Лиги Европы за нарушение финансового fair-play.

В минувшее межсезонье клуб сменил вектор развития, расставшись с рядом футболистов.

Стоит отметить, что Борис Ротенберг ушел с поста президента в один день со своим братом Аркадием, который несколько часов назад перестал быть президентом хоккейного "Динамо".