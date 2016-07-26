В ТиНАО задержали двоих человек с амфетамином

Фото: ТАСС/Денис Русинов

В ТиНАО по подозрению в хранении амфетамина задержаны два человека, сообщает пресс-служба окружного УВД. Обоих задержали сотрудники ДПС в ходе проверки остановленных автмобилей.

В первом микрорайоне поселения Московский для проверки документов был остановлен автомобиль марки Mazda под управлением 40-летнего москвича. В ходе проверки выяснилось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 145 уголовного кодекса ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат"). При личном досмотре инспекторы обнаружили в пачке сигарет несколько свертков с психотропным веществом амфетамин.

В этот же день был остановлен автомобиль Hyundai Solaris с 33-летним жителем поселения Коммунарский за рулем. При обследовании салона был обнаружен сверток с амфетамином.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.