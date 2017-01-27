Россиянина нашли мертвым на острове Пхукет в Таиланде

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Мужчину из России обнаружили мертвым в собственном доме на острове Пхукет в Таиланде, сообщает ТАСС.

В местную полицию обратились соседи погибшего. В одной из комнат правоохранители нашли тело 49-летнего мужчины в луже крови среди осколков битой посуды. Супруга погибшего находилась в другой комнате. Она не смогла ответить на вопросы полиции, и ее отвезли в больницу.

На месте трагедии следователи не обнаружили следы борьбы или какие-то улики. В полиции полагают, что с мужчиной произошел несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем.

Мужчина вместе с женой занимались в Таиланде туристическим бизнесом.