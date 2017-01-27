Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2017, 10:29

Происшествия

Россиянина нашли мертвым на острове Пхукет в Таиланде

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Мужчину из России обнаружили мертвым в собственном доме на острове Пхукет в Таиланде, сообщает ТАСС.

В местную полицию обратились соседи погибшего. В одной из комнат правоохранители нашли тело 49-летнего мужчины в луже крови среди осколков битой посуды. Супруга погибшего находилась в другой комнате. Она не смогла ответить на вопросы полиции, и ее отвезли в больницу.

На месте трагедии следователи не обнаружили следы борьбы или какие-то улики. В полиции полагают, что с мужчиной произошел несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем.

Мужчина вместе с женой занимались в Таиланде туристическим бизнесом.

ЧП Таиланд Пхукет жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика