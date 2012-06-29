Большой театр продлил контракт с Цискаридзе

Премьер Большого театра Николай Цискаридзе остается на должности педагога-репетитора. Руководство театра продлило контракт с народным артистом России, истекавший 30 июня.

«Театр продлил контракт с Николаем Цискаридзе», – сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.

В начале этого года Цискаридзе сообщил, что 15 декабря получил уведомление о том, что его договор о работе репетитором может быть прерван, так как он работает на полставки, а театр хочет взять репетитора на полную ставку. Танцовщик выразил недоумение, почему ему самому не предложили этот вариант работы, и заявил о намерении обратиться в суд. После этого руководство театра сообщило, что «с учетом пожелания солиста Большого театра» решило не прерывать контракт.