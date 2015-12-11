Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11%

ЦБ сохранил ключевую ставку без изменений

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 11 процентов. Такое решение принял совет директоров на последнем в этом году заседании, сообщает пресс-служба ЦБ.

Таким образом, ставка в 11 процентов остается неизменной с 3 августа текущего года. Такое решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков, и связано, во многом, с опасениями роста инфляции.

Как сообщил регулятор в пресс-релизе, по мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Следующее заседание по ставке состоится 29 января 2016 года.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

В 2015 году Банк России снижал ключевую ставку пять раз. Последний раз это произошло 31 июля, когда ЦБ опустил ее на 0,5 процентного пункта до 11% . В 2014 году регулятор повышал ставку для борьбы с инфляцией.