Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11%

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 11 процентов. Такое решение принял совет директоров на последнем в этом году заседании, сообщает пресс-служба ЦБ.
Таким образом, ставка в 11 процентов остается неизменной с 3 августа текущего года. Такое решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков, и связано, во многом, с опасениями роста инфляции.
Как сообщил регулятор в пресс-релизе, по мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Следующее заседание по ставке состоится 29 января 2016 года.
Ссылки по теме
Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.
В 2015 году Банк России снижал ключевую ставку пять раз. Последний раз это произошло 31 июля, когда ЦБ опустил ее на 0,5 процентного пункта до 11% . В 2014 году регулятор повышал ставку для борьбы с инфляцией.