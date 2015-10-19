В AppStore обнаружили более 250 приложений с вирусами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

256 приложений, способных похищать данные пользователей, обнаружили в официальном онлайн-магазине Apple эксперты по кибербезопасности компании SourceDNA, сообщает портал Ars Technica.

Согласно заявлению Source DNA, тайный сбор сведений осуществлял софт, созданный компанией Youmi. Разработчики приобретали его под видом инструмента для встраивания рекламы в программы. Авторы зараженных приложений могли не догадываться об истинном предназначении этого ПО, поскольку оно отсылало данные только своему создателю.

Эту информацию подтвердила компания Apple. Ее представители заверили, что удалили зараженные приложения из AppStore и связались с их авторами.

Участились случаи кражи данных через Wi-Fi в общественных местах

Напомним, в конце сентября заражению вирусами подверглись игры для второй популярной операционной системы – Android. Троян под названием Mapin преодолел защиту Google и внедрился в Candy Crash, Temple Run, Subway Surfers и Plants Vs. Zombies 2.

После установки зараженной игры Mapin выжидает 24 часа и предлагает установить якобы обновления для платформы. На самом же деле пользователь дает вредоносному коду права администратора.

Отметим, что жертвами киберпреступников все чаще становятся не крупные корпорации, а обычные граждане. С июня 2014 по июнь 2015 года у россиян украли в интернете более 99 миллионов рублей, при этом в 60 процентах случаев средства похищали у владельцев мобильных устройств на платформе Android. Преступники похищают средства при помощи специальных вирусов-шпионов, крадущих данные банковских карт и счетов с телефонов пользователей.

Еще одним популярным способом кражи данных стал Wi-Fi в публичных местах. Преступники с ноутбуками подменяют официальные точки доступа парков и заведений своими модемами, а затем отслеживают при помощи специального софта перемещение всех данных пользователей. Если кто-то решится совершать денежные переводы в публичной сети мошенники "отлавливают" их перенаправляют средства на свои счета.