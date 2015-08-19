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Форма поиска по сайту

19 августа 2015, 09:52

Почти половина стартовой аудитории Apple Music перестала пользоваться сервисом

Apple сервисы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

48% пользователей Apple Music уже перестали прибегать к услугам сервиса. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного компаний MusicWatch, пишет The Verge.

Кроме того, 61% пользователей отменили автоматический платеж за подписку, которая включалась бы по истечению трехмесячного пробного периода. В то же время примерно 64% тех, кто оценил возможности Apple Music, с высокой степенью вероятности продолжат пользоваться сервисом.

Согласно результатам опроса, 30% пользователей Apple Music слушают радио Beats 1, а 27% просматривают новости музыкантов в соцсети Connect. При этом о существовании Apple Music знает только 77% пользователей iOS, из которых пробную подписку оформили только 11%.

В среду также стало известно, что Apple проведет музыкальный фестиваль в поддержку Apple Music в Лондоне с 19 по 28 сентября 2015 года, сообщается в пресс-релизе компании.

В ходе фестиваля на сцене выступят Фаррел Уильямс, One Direction, Florence + The Machine, Disclosure и многие другие. Трансляция выступлений будет вестись по всему миру. Они буду доступны бесплатно в прямом эфире или в записи в Apple Music.

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Добавим, что ранее аналогичный фестиваль компании носил название iTunes Festival и проводился ежегодно с 2007 года.

Apple Music - сервис онлайн-музыки. Он работает по подписке по цене 9,99 доллара в месяц (169 рублей для России), первые три месяца бесплатно.

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