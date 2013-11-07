Художник Андрей Бартенев станет куратором марафона "АРТ Школа"

Андрей Бартенев. Фото: M24.ru

7 ноября в Пушкинском лицее откроется творческая лаборатория "АРТ Школа", в которой будут работать молодые российские художники, фотографы и кинорежиссеры. Кураторы проекта - художники Андрей Бартенев и Арсений Власов, фотограф Кирилл Зайцев, актер Ярослав Жалнин, исполнитель главной роли в фильме "Гагарин. Первый в космосе" и другие.

Около 100 участников марафона будут работать, учиться и отдыхать. Днем в спортзале школы пройдут воркшопы, а ночью ребята будут там же спать. Тем самым организаторы хотят показать молодым деятелям искусства доступность пространства, в котором можно творить.

Под руководством Бартенева и Власова участники "Изобразительного искусства" создадут крупный арт-объект - каждый изобразит себя сейчас и в будущем на двустороннем холсте. В итоге будут созданы две галереи.

В рамках фотонаправления заработает лаборатория с альтернативными способами химической печати фотографий, включая цианотипию, изобретенную еще в XIX веке.

В рамках направления "Кино" Жалнин проведет мастер-класс по питчингу - презентации своего проекта кинопродюсерам. В итоге будут созданы короткометражные ремейки сцен из известных фильмов. Специальным гостем марафона станет кинорежиссер Егор Кончаловский, который проведет мастер-класс "Кинотеатр как супермаркет".

Всероссийская Неделя молодого искусства "АРТ Квадрат" стартовала 30 октября. Помимо 24-часового арт-марафона в рамках проекта были организованы презентация коллекций молодых дизайнеров в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia и фестиваль танцев.