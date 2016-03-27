"Аэрофлот" временно отменил рейсы в Казахстан

В Международном терминале Шереметьева застряли пассажиры пяти рейсов

"Аэрофлот" временно приостановил полеты из Москвы в Казахстан. Пять рейсов, которые должны были отправиться в столицу 27 марта, отменены,

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, этот шаг вызван тем, что с казахстанской стороны до сих пор не предоставлена ожидавшаяся разрешительная документация на выполнение полетов российской авиакомпании в соответствии с летним расписанием, которое вступает в силу 27 марта.



Отменены рейсы в Алма-Ату, Астану, Шымкент, Караганду, Актау, Атырау и обратно.

Как добавляет телеканал "Москва 24", вечером 26 марта в международном терминале аэропорта Шереметьево застряли пассажиры пяти рейсов в Казахстан. Представители "Аэрофлота" предложили клиентам сдать билеты. О том, что улететь не удастся, пассажиры узнали только в здании аэропорта.