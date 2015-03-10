Сегодня в СМИ: цены на хлеб и продажа алкоголя

Фото: M24.ru

Должности, на которых запрещено иметь иностранные активы, попадут в отдельный перечень

Владимир Путин поручил руководству федеральных и региональных госорганов подготовить списки должностей в госструктурах и госкорпорациях, которых коснется запрет на хранение средств за рубежом. Об этом сообщает "Коммерсант". Главным критерием при составлении перечней станет "допуск к сведениям особой важности", который имеют не только занимающие высокие посты чиновники. Эксперты полагают, что указ носит "политический характер" и продолжает линию власти на противостояние с Западом.

Эвакуацию не будут применять, если водитель оставил удостоверение дома

За езду без водительских прав автомобиль перестанут эвакуировать на штрафстоянку, пишет "Коммерсант". Такое предложение содержится в разработанном ГИБДД законопроекте. Если гражданин забыл удостоверение дома, проверить, имеет ли он право водить машину, инспектор может и дистанционно, используя базу данных. В Госдуме идею Госавтоинспекции поддержали.

Власти помогут сдержать рост цен на хлеб

Власти нашли способ поддержать отечественных пекарей, чей бизнес из-за роста себестоимости и давления со стороны ритейлеров оказался на грани рентабельности, сообщает "Коммерсант". Чиновники будут заключать с мукомолами и хлебопеками соглашения о регулировании цен на хлеб, выпускаемый из пшеницы интервенционного фонда. Это, считают власти, позволит также снизить цену на рынке зерна.

"Аэрофлот" может купить банкротящиеся авиакомпании

"Аэрофлот" рассматривает возможность покупки российских авиакомпаний, которые испытывают финансовые трудности, передают "Ведомости". Гендиректор крупнейшего перевозчика Виталий Савельев заявил, что заинтересован в выгодной покупке. "Если найдется авиакомпания, которая удовлетворит авиаперевозчика в вопросе передачи маршрутов и дополнительного пассажиропотока, то компания может перейти к обсуждаемой теме и что-то приобрести", – отметил Савельев.

Водители смогут после аварии убирать машины до приезда ГИБДД

Столичная Госавтоинспекция напомнила водителям о том, что у них есть возможность самостоятельно оформлять аварию, не дожидаясь сотрудников ГИБДД. И таким образом быстрее освобождать проезжую часть. Об этом сообщает "Российская газета". Водители получили своеобразную инструкцию, как действовать в подобных случаях. Правда, это распространяется только на те аварии, в которых не пострадали люди.

Мат в блогах могут уравнять с руганью в общественных местах

Роскомнадзор ведет статистику самых частых нарушений среди блогеров, пишет "Российская газета". Использование нецензурной лексики оказалось самым частым проступком – 60 процентов от числа всех нарушений. На втором месте – пропаганда наркотиков (20 процентов), 6 процентов нарушений связаны с оскорблением чувств верующих, 5 процентов с экстремизмом и столько же с пропагандой нацистской атрибутики. И если за пропаганду наркотиков или экстремизм можно понести наказание, которое четко прописано в законе, то с нецензурной лексикой в Интернете не все так однозначно. Де-юре интернет пока не считается общественным местом, и оштрафовать за нецензурную брань в блоге пока нельзя.

Возрастную планку продажи алкоголя хотят поднять

Россиянам пора начать соответствовать стандартам развитых стран и повысить возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, с 18 до 21 года. Причем этот уровень распространить как на пиво, коктейли и вино, так и на горячительные напитки. Такие поправки предлагает внести группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, передает "Российская газета". Причем они хотят распространить новые правила и на иностранцев, отдыхающих в России. Документ вскоре рассмотрят в первом чтении.