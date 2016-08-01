Шесть перелетов в Китай и обратно перенесли из-за тайфуна

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Шесть рейсов "Аэрофлота" в Китай и обратно перенесены из-за тайфуна. На побережье страны надвигается тайфун "Нида", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейс Москва – Гонконг перенесен с 1 августа на 8:20 2 августа. Самолет из Москвы в Гуанчжоу отправится в рейс не в понедельник, как было запланировано, а во вторник в 13:15.

Рейсы Гонконг – Москва и Гуанчжоу – Москва, запланированные на 2 августа, вылетят в столицу России в среду в 0:05 и 5:10 соответственно.

Аналогичные рейсы среды перенесены на более позднее время (12:30 и 17:40 соответственно).

Ранее m24.ru сообщало, что авиакомпании будут наказывать за задержки рейсов. Если главы авиакомпаний не примут меры по предотвращению задержек рейсов и соблюдению графика оборота самолетов, меры должна будет принять Росавиация.

Ведомство может как ограничить выполнение ими международных полетов, так и проверить авиакомпании на предмет их соответствия установленным сертификационным и лицензионным требованиям.

Речь идет таких компаниях, как Royal Flight, Azur Air, Nordwind Airlines и Pegas Fly. К ним присоединились "ВИМ-Авиа" и "Уральские авиалинии".