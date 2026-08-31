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31 августа, 13:26

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Блогер Винтуров выступил на свадьбе фигуристки Медведевой и танцора Гайнутдинова

Гастрономические изыски и штраф для гостей: как прошла свадьба Евгении Медведевой

Торжество в честь свадьбы фигуристки Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова прошло в Москве. В числе прочего гостей угощали огромным десертом с золотой пыльцой и различными деликатесами. Другие подробности мероприятия – в материале Москвы 24.

"Свадьба получается крупная, но при этом все – свои"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rudkovskayaofficial; azau11

Фигуристка Евгения Медведева и известный танцор Ильдар Гайнутдинов устроили свадебный банкет для близких и друзей 29 августа, при этом пара официально зарегистрировала отношения еще раньше. Мероприятие состоялось в пятизвездочном столичном отеле. Торжество прошло с размахом: невеста еще в конце июля призналась агентству РИА Новости, что на мероприятии планировалось более 100 гостей.

"Мы думали отметить узким кругом, в пределах 50 человек гостей, но так не получается. В результате будет намного больше 100 человек, но при этом это все близкие люди, с которыми мы контактируем и общаемся практически каждый день. <...> Свадьба получается крупная, но при этом все – свои", – отметила спортсменка.

В числе гостей были замечены фигуристы Александра Трусова, Макар Игнатов, Александра Бойкова, Елизавета Худайбердиева, Анастасия Скопцова, заслуженный мастер спорта Илья Авербух с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой, журналист Ольга Паутова, продюсер Яна Рудковская, телеведущий Дмитрий Борисов и заслуженный тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз с супругой.

Выбрался вот с этой красавицей на свадьбу к Жене и Эльдару. Вот столько народу, такая красотища! Вообще! Будем кричать "горько", хотя за это штраф.
Даниил Глейхенгауз
заслуженный тренер и хореограф

К слову, ранее сама фигуристка объявила о запрете на крики "горько!" в своих соцсетях.

Невеста сменила два свадебных образа. Для более официальной части Медведева выбрала длинное платье без бретелей с асимметричной цветочной композицией. Вместо традиционного букета у Евгении была одна крупная бордовая лилия. Позже фигуристка переоделась в дерзкое эффектное мини-платье по фигуре с вырезом на груди и отделкой бусинами рубинового цвета. Жених остановил выбор на строгом классическом костюме с белой рубашкой и кремовой бабочкой.

Звезда соцсетей в подарок

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jmedvedevaj

Изюминкой торжества стал первый танец молодоженов под композицию "Навсегда" инди-рок-группы "Сироткин". Пара исполнила эффектный элемент: Ильдар поднял Евгению и закружил вокруг себя.

Помимо этого, близкие устроили свадебный сюрприз молодоженам, пригласив блогера и музыканта Игнатия Винтурова, который исполнил трек "Тело – убийца". Молодожены поддержали исполнителя зажигательным танцем.

Также в момент бросания букета в руках у невесты оказалась уже не одна лилия, а целая охапка. Медведева бросала по одному цветку, чтобы осчастливить как можно больше подружек.

Гости мероприятия активно делились контентом в своих соцсетях. В частности, некоторые выложили снимки с предлагаемым меню, которое оказалось довольно изысканным. Присутствующих угощали филе дорадо со шпинатом и артишоками, жульеном с грибами, тартаром из лосося с тунцом и авокадо, ростбифом с листьями, запеченной цветной капустой с муссом из базилика, говяжьими щечками с морковным пюре.

Особое внимание гостей привлекла презентация десерта, которая превратилась в мини-шоу. Вместо классического многоярусного свадебного торта вынесли трендовый прямоугольный длинный десерт. Новоиспеченные супруги прямо в зале украсили лакомство какао и золотой пыльцой.

История любви

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jmedvedevaj

Медведева и Гайнутдинов познакомились на телевизионном танцевальном проекте в 2024-м, где выступали дуэтом. Рабочие отношения переросли в роман. Ильдар рассказывал журналистам, что согласился участвовать в проекте, когда узнал, что его партнершей будет Женя.

У меня много танцевальных проектов позади, и я не был уверен, что стоит еще раз погружаться в эту историю. Но когда сказали, что партнерша – Женя, стало интересно: она не просто талантливая, а выдающаяся спортсменка. Мне показалось, получится необычное пересечение.
Ильдар Гайнутдинов
танцор

Он также добавил, что они с Евгенией быстро нашли общий язык "и на паркете, и вне его". Пара впервые опубликовала совместные снимки в своих соцсетях летом 2025-го, а уже в ноябре стало известно о помолвке.

В начале августа 2026-го Медведева устроила девичник в старинном волжском городе Плес. Медведева подарила всем подругам кольца.

"Окольцевала своих мусек!" – лаконично написала спортсменка в своих соцсетях.

Фигуристка с подругами гуляли по городу, угощались в местном ресторане и катались на теплоходе по Волге.

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