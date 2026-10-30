Блогер Полина Трубенкова заявила, что не может находиться с мужем под одной крышей

Блогер Полина Трубенкова, известная как Мадам Кака, рассказала, что находится на стадии развода, процесс проходит непросто. Инфлюенсер старается не оставаться с экс-возлюбленным под одной крышей и предпочитает ночевать в отелях или у друзей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ищу, где мне снять квартиру"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/madam_kaka

Блогер Мадам Кака (настоящее имя – Полина Трубенкова) дала интервью журналисту Мадонне Мур, в котором рассказала, что находится в стадии развода с мужем Константином Коваленко. По ее словам, за 8 лет брака она вложила в семью почти 2 миллиона долларов. Инфлюенсер отметила, что долгое время не задумывалась о деньгах и только после расставания осознала, какими крупными были траты.

"Моя проблема в том, что я не умею считать", – призналась блогер.

Инфлюенсер также раскрыла, что внесла первоначальный взнос по ипотеке – примерно 20–25 миллионов рублей – за совместное жилье. Супруг, по ее словам, оплатил часть кредита, в итоге они смогли закрыть ее почти за год. Однако сейчас экс-возлюбленные не могут поделить недвижимость. Трубенкова отметила, что Константин хочет получить за дом не менее 95 миллионов рублей, однако у Полины нет денег, чтобы выплатить ему и остаться в жилье.





Мадам Кака блогер У меня сейчас осталось 3 миллиона рублей. Я хожу и ищу, где мне снять квартиру.

Блогер также отметила, что расставание проходит болезненно не только из-за финансовых разногласий. Полина со слезами на глазах рассказала, что муж называл ее меркантильной, хотя она ничего не жалела для семьи.

"Я 10 лет вкладываю человеку безусловную любовь. Это же не просто деньги. Это же доверие. Это же вера в потенциал", – заявила звезда соцсетей.

При этом Полина призналась, что больше не может находиться с экс-возлюбленным под одной крышей.

"Я ночую у друзей или остаюсь в отеле, потому что это буквально моральное насилие", – описала ситуацию инфлюенсер.

Трубенкова добавила, что напряженные отношения с Коваленко плохо влияют на ее эмоциональное состояние и восприятие реальности.

"Это настолько тяжело выносить, когда человек подменяет твою реальность. Тебе становится страшно от самой себя, от всего вокруг", – поделилась Полина.

"Это ужасное чувство"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/madam_kaka

Полина и Константин познакомились в общей компании, а поженились в 2018-м. При этом возлюбленные вместе вели блог, запускали бренд одежды, а также снимались в шоу. Однако в начале сентября 2026-го Трубенкова объявила о крахе брака. Полина отметила, что решение было принято еще в апреле. Кроме того, последние 2 года в семье был серьезный кризис.

"Развод – это одна из самых худших и тяжелых вещей, с которыми я вообще сталкивалась в своей жизни. И надеялась, что я никогда с этим не столкнусь", – поделилась Трубенкова с подписчиками.

Полина также рассказала, что в последние годы переживала и личностный кризис, а также изменилась за время нахождения в браке. Ей казалось, что она потеряла себя и при этом не чувствовала поддержки от партнера.





Мадам Кака блогер Одна из основных причин, по которой я приняла решение, что я хочу развестись, – это потому что мне было очень одиноко. Это ужасное чувство, когда ты постоянно плачешь, тебе постоянно хочется, чтобы он подошел, тебя обнял, а этого не происходит.

При этом в конце октября Трубенкова уже появилась на светском мероприятии в компании нового избранника. По данным издания Super, им является предприниматель и ресторанный обозреватель Ян Черепанов.

Блогер и предприниматель

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/madam_kaka

Полина Трубенкова родилась в Москве в 1992-м. В школе она занималась танцами, мечтала об актерской профессии. По данным СМИ, девушка трижды пыталась поступить в театральный вуз, но безуспешно. В итоге она окончила РГСУ по специальности "конфликтолог". Впоследствии Полина получила второе высшее образование в Институте кино и телевидения. В процессе учебы и возник интерес к блогингу.

Сначала Трубенкова публиковала остроумные посты в своих соцсетях, затем принялась снимать короткие видео развлекательной направленности. Впоследствии блогер решила выйти за рамки развлекательного контента и в 2020-м создала рубрику "Бабские истории", в которой откровенно беседовала со звездами соцсетей. Затем создала ответвление проекта под названием "Не бабские истории", чтобы расширить круг приглашенных гостей.

Трубенкова также занялась бизнесом и запустила бренд одежды, спецификой которого стали ироничные принты и персонаж Винозавр.