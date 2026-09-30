Валерий Меладзе отчитал зрителей на концерте в Праге

Певец Валерий Меладзе накричал на зрителей во время своего концерта в Праге, рассказали очевидцы. Чем публика разгневала исполнителя и как складывается его карьера за рубежом, расскажет Москва 24.

"К чертовой матери всех"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nadia_sheva

Концерт Валерия Меладзе в Праге обернулся скандалом: в Сети появилось видео, на котором артист резко обратился к зрителям. Поводом стала потасовка между поклонницами, которая произошла в фан-зоне. Ради своего монолога певцу даже пришлось прервать песню.





Валерий Меладзе певец, заслуженный артист РФ Бои какие-то тут происходят…Здесь концерт. К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш! Не надо быть идиотами и устраивать здесь кипиш! Разошлись чуть-чуть! Еще пытаются кому-то что-то объяснять. Я смотрю за вами за всеми.

Комментаторы в Сети отреагировали по-разному: одни действительно отметили своеобразное поведение фанатов артиста, причем и на других его выступлениях, другие принялись иронизировать над ситуацией.

"Валеру не поделили", "у Меладзе нынче такие фанаты", "стандартная ситуация", "я тоже столкнулась с неприятными дамами на концерте у него. Влезли передо мной, хотя там не было места. Толкались половину концерта и мешали людям вокруг", "уже концерты у него не те и публика не та", – написали комментаторы.

При этом некоторые отметили минусы самого шоу артиста.

"К сожалению, была так же очень плохая организация", "концерт был хороший, но вот я еще не была никогда на таком коротком концерте. Не успел начаться и как-то быстро закончился", "из-за плохой пропускной способности арены начало концерта задержали, а программу при этом, скорее всего, сократили. По сути, мы потеряли минимум полчаса концерта", "очень обидно, что в соцсети попадают только позитивные моменты, а не часовая очередь на вход и плохой звук на концерте", – высказались пользователи Сети.

Однако в комментариях прозвучало немало слов поддержки исполнителю и благодарность за подаренные эмоции.

Жизнь за границей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/albinadzhanabaeva

По данным СМИ, исполнитель вместе с семьей уехал из РФ в Испанию в 2022-м. При этом поначалу он продолжал выступать в России и даже опровергал окончательный отъезд. Однако во время концерта в Дубае в 2023-м Меладзе попал в скандал, ответив на националистический лозунг одного из зрителей.

Несмотря на последующую попытку оправдаться, ближайшие концерты артиста в РФ отменили. Впоследствии сорвался и тур Меладзе по городам России.

Тогда исполнитель сконцентрировался на работе за границей. Например, в октябре 2026-го певец планирует дать концерт в столице Венгрии – Будапеште, а в начале 2027-го – на Пхукете, Бали, в Паттайе.

В июле 2026-го телеграм-канал Mash сообщил, что Меладзе полностью отказался от выступлений в России, в том числе даже на частных мероприятиях и корпоративах. При этом Валерий готов выступить для русскоязычной публики, но за пределами страны, но ценник на частное мероприятие с его участием внушительный – до 130 тысяч евро (около 12,5 миллиона рублей).

Визиты в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Однако, по данным СМИ, Меладзе продолжает приезжать в Россию, но старается на афишировать свое присутствие. В частности, артист посетил могилу отца на Митинском кладбище в январе 2025-го.

В марте того же года Валерия заметили в аэропорту Шереметьево перед отлетом в Баку. По информации журналистов, певец посетил Москву, чтобы решить проблемы с бизнесом. А в начале июня 2025-го исполнителя увидели на западе Москвы: он гулял с дочкой Софико и внуком Георгием.

При этом СМИ сообщали, что Валерий прилетает в Россию не только ради родственников и бизнеса, а также посещает здесь медицинские учреждения.

