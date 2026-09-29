Эксперт Барсова: роды за границей грозят россиянам юридическими проблемами

Россиянка на последних сроках беременности решила родить в Бразилии, но из-за возникших проблем она с мужем застряла в Африке, рассказали в Сети. С какими трудностями паре пришлось столкнуться и почему такое путешествие может быть опасно – в материале Москвы 24.

"Это так тупо"

Россиянка на последних сроках беременности вместе с мужем отправилась на роды в Бразилию, но не добралась до пункта назначения.

Свою историю она рассказала в соцсетях. По словам будущей мамы, последний год супруги жили в Ставрополе, но решили, что нужно срочно полететь на роды в Бразилию. Купили билеты в один конец, забронировали жилье на месяц, а с остальным решили разбираться на месте. Будущая мама на тот момент была на 32-й неделе беременности.

"Хотя могли бы отложить деньги на ипотеку и жить обычную жизнь. Но что-то пошло не так. Купили 4 больших чемодана, упаковали в них робот-пылесос, приставку и взяли с собой двух собак", – поделилась она.

При этом сначала супругам нужно было добраться до Урала: оставить вещи, отдать машину и повидаться с родными. Там пара провела несколько недель, после чего села на поезд до Москвы, а оттуда должна была улететь в Бразилию.





россиянка, решившая родить в Бразилии Окружающие говорили, что мы сумасшедшие, но поддерживали. Да и нам казалось, что все получится, ведь это не такой уж и сложный квест.

Девушка заранее собрала все документы, которые требовала авиакомпания, и подписала в женской консультации. Но за 12 часов до вылета перевозчик сообщил, что не хватает еще одной справки.

С большим трудом, но процедуру успели сделать, однако до пункта назначения супруги не долетели и застряли в Африке.

"Придется рожать здесь, все, других вариантов нет. Мне грустно, обидно, это так тупо", – сообщила девушка.

Почему это произошло, будущая мама пока не раскрыла, так как рассказывает детали своей истории постепенно.

Родильный туризм

Право рожать в другой стране не ограничено российским законодательством и подтверждается международной практикой, однако процесс может сопровождаться серьезными трудностями. Об этом Москве 24 рассказала медицинский юрист Алена Барсова.

"С одной стороны, в ряде стран, например в Бразилии, иностранным гражданам доступны государственные клиники. Там роды могут быть бесплатными после регистрации в местной системе здравоохранения. Матери выдается местное свидетельство о рождении, а затем в консульстве РФ оформляется российское гражданство и паспорт для ребенка", – отметила эксперт.

При этом Барсова напомнила, что право на роды за границей хоть и безусловно, однако нужно учитывать ужесточение миграционных правил.





Алена Барсова юрист Например, в той же Бразилии и Чили власти начали активно бороться с "родильным туризмом". Многим беременным отказывают во въезде, если цель поездки вызывает подозрения. В целом основные риски носят юридический и медико-организационный характер.

По ее словам, главная опасность в том, что женщина добровольно лишает себя системы медицинского наблюдения и правовой защиты, которая существует в России. Она попадает в условия, где качество помощи и ее доступность не гарантированы.



"Беременность требует регулярного врачебного контроля. При переезде в другую страну, особенно на позднем сроке, женщина утрачивает преемственность наблюдения. Иностранные клиники зачастую не имеют доступа к ее медицинской истории, а местные протоколы способны отличаться от российских", – заверила Барсова.

Специалист также отметила, что женщины, прибывшие за границу на последнем сроке, часто экономят на наблюдении и обращаются в клинику только в момент родов. Это приводит к тому, что тяжелые состояния выявляются в экстренном порядке, когда времени на полноценную подготовку нет. Кроме того, в некоторых юрисдикциях стоимость родов и возможного пребывания ребенка в отделении интенсивной терапии может достигать десятков тысяч долларов.





Алена Барсова юрист Значительная часть поездок организуется через агентства, обещающие "паспорт за пару недель". Аргентинский адвокат Кристиан Рубилар, представлявший интересы российских гражданок, прямо называл такие структуры "преступными сетями" и "мафией". Женщинам внушают, что достаточно прилететь, родить и получить документы, умалчивая о медицинских противопоказаниях и юридических последствиях.

Кроме того, у рожениц могут возникнуть юридические сложности. Например, при признании иностранных документов, установлении родительских прав, вывозе ребенка в Россию или попытке реализовать права, связанные с двойным гражданством. Эти вопросы требуют отдельной проработки до поездки, а не после нее, заключила эксперт.

"Организм беременной непредсказуем"

Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Антонина Дорофеева напомнила в разговоре с Москвой 24, что перед поездкой надо обязательно получить одобрение врача, учитывая в том числе сроки скринингов. Женщина должна быть обследована и уверена, что на определенный период находится в безопасности.

"Не стоит забывать и про возможные сложности из-за языкового барьера, поэтому желательно владеть языком государства, куда планируется поездка. Кроме того, роды могут пойти не по плану, что повлечет юридические трудности: дополнительные услуги, расходы, на которые семья не рассчитывала", – рассказала специалист.

Также она предупредила, что не все авиакомпании согласны перевозить женщин на больших сроках. Будущим мамам еще до покупки билета нужно уточнить на сайте или по телефону, до какого времени это возможно.





Антонина Дорофеева акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Важно, чтобы на руках у женщины была ее обменная карта – независимо от страны назначения. В ней указаны группа крови, резус-фактор, сопутствующие заболевания, аллергические реакции. Организм беременной непредсказуем, поэтому правильно заполненный документ – второй по важности после паспорта, который всегда должен быть с собой.

В целом для комфортного перелета в любых обстоятельствах беременным на больших сроках важно пить больше воды и каждые полтора часа расхаживаться: у будущих мам быстро затекают ноги из-за особенностей кровотока в венах. По возможности стоит попросить место с широким проходом, заверила Дорофеева.

"Также очень важно надеть компрессионные чулки. Они бывают разной степени: профилактический трикотаж рекомендован практически всем, даже тем, кто никуда не летит. Второй класс компрессии плотнее и обычно назначается флебологом при варикозном расширении вен", – рассказала эксперт.



При наличии серьезной патологии, выявленной врачом ранее или же перед вылетом, поездку стоит отменить, так как она может нести угрозы для мамы и малыша, предупредила специалист.

