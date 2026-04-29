Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 12:40

Общество
Главная / Истории /

Психолог Савенко: сальса, бачата и танго помогут улучшить социальные навыки

В ритме музыки: какие социальные навыки помогут развить танцы

Танец – это естественный способ не только размяться, но и вернуть контакт с собой через тело, а также снизить уровень стресса, рассказали психологи. В Международный день танца расскажем, почему стоит как можно чаще посвящать время такой активности.

Борьба с гиподинамией

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Международный день танца ежегодно отмечается 29 апреля. Праздник, инициированный в 1982 году, посвящен всем стилям и направлениям. Дата выбрана неслучайно: это день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, который вошел в историю как "отец современного балета".

Как рассказал Москве 24 врач травматолог-ортопед Артем Катулин, заниматься танцами на любительском уровне можно практически всем.

Если у человека нет острых сердечных состояний или тяжелых пороков сердца, а также недавно перенесенных травм, в том числе позвоночника, то такие тренировки допустимы как хороший способ разнообразить повседневную жизнь.
Артем Катулин
травматолог-ортопед

Однако все зависит от стиля танца и нагрузки. Например, пациентам, у которых были переломы или проблемы с сердечно-сосудистой системой, стоит выбирать спокойные варианты, не требующие поддержек, резких и экстремальных движений, подчеркнул врач.

"В целом нагрузку подбирает тренер, особенно если речь идет о новичках. Также самому танцору следует внимательно следить за своим состоянием и реагировать на ухудшение, если оно появляется", – отметил эксперт.

Катулин добавил, что при отсутствии противопоказаний танцы рекомендованы людям с малоподвижным образом жизни. Такой вид активности подразумевает работу с мышцами и дыханием, поэтому хорошо борется с последствиями гиподинамии, с которой часто сталкиваются, например, офисные работники.

Мягкий способ войти в контакт

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В свою очередь, психотерапевт и супервизор Наталия Савенко отметила в разговоре с Москвой 24, что танцы считаются одним из самых естественных способов вернуть контакт с собой через тело. Во время движения под музыку спадает накопленное напряжение и проходит подавленная агрессия.

Танец снижает уровень тревоги и стресса, помогает проживать и выражать эмоции, усиливает чувство "я есть", возвращает ощущение живости.
Наталия Савенко
психотерапевт, супервизор

Кроме того, благодаря танцу можно улучшить социальные навыки и побороть замкнутость, однако здесь важен не столько стиль, сколько формат движения. Тем, кто хочет научиться контакту, доверию и границам, Савенко рекомендовала попробовать парные танцы – сальсу, бачату и танго.

"Это мягкий способ войти в контакт для людей с тревогой в общении. Сначала идет взаимодействие с телом и только потом появляется уверенность в коммуникации", – рассказала Савенко.

В свою очередь, все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими, в момент активности могут возникнуть мысли: "Я среди людей, и я здесь уместен". А танцевальные практики, где больше задействована импровизация, снижают страх оценки и совершения ошибки, потому что появляется возможность выражать себя без строгих правил и ограничений, подчеркнула специалист.

"Если человек привык все контролировать, то именно такие занятия помогут отпустить напряжение и дать выход эмоциям", – добавила эксперт.

По словам специалиста, первый положительный эффект от танцев заметен уже после одной-двух тренировок длительностью примерно 60 минут: становится легче дышать, снижается напряжение, появляется больше энергии.

"В этом вопросе важны регулярность занятий и контакт с собой. Иногда даже 20–30 минут систематических занятий могут дать больше, чем редкие длительные тренировки", – добавила психотерапевт.

Психолог Инна Полянская также добавила в разговоре с Москвой 24, что большую роль играет ритм музыки, поскольку происходит прямое воздействие на центр удовольствия. Приятная мелодия снижает уровень кортизола (гормон стресса) и способствует общему успокоению.

"При этом необходимость следить за вдохами и выдохами, которые синхронизируются с движениями, а также ритмом эффективно снижают тревогу", – подчеркнула специалист.

Хорошим терапевтическим эффектом обладает и танец с закрытыми глазами. Его можно исполнять под любимую музыку: в такой момент человек "ловит свою волну" и делает то, что хочет тело в настоящий момент, заключила психолог.

Читайте также


обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика