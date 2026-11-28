Московский ЦСКА дома разгромно проиграл "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 1:4 в матче 16-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 28 ноября. При этом до игры ходили слухи о возможной отставке наставника сине-бело-голубых Сергея Семака в случае неудачного исхода противостояния со столичными соперниками. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:2)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Круговой, 73 – Соболев, 20, Глушенков, 40, 81, Луис Энрике, 51.

ЦСКА: Бориско, Матеус Рейс (Энрике Кармо, 54), Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин (Олейников, 46), Обляков, Глебов (Матеус Алвес, 68), Кисляк, Лусиано (Мусаев, 82).

"Зенит": Москвичев, Дуглас Сантос, Нино (Андраде, 84), Дивеев (Алип, 84), Барриос, Луис Энрике, Мантуан, Карпукас, Соболев (Фелипе Аугусто, 84), Глушенков (Мусаев, 88), Педро (Вега, 79).

Предупреждения: Барриос, 26; Данилов, 54; Кисляк, 74.

Посещаемость: 23 506 зрителей.

Начало второго круга РПЛ украсила большая вывеска: ЦСКА и "Зенит", как правило, выдают очень упорный, жесткий футбол. В 7-м туре соперники показали весьма парадоксальное зрелище, так как петербуржцы дома еще в первом тайме должны были забивать минимум парочку голов, но в итоге уступили 1:2, упустив ничью в самой концовке.

При этом в чемпионате "армейцы" не могли победить сине-бело-голубых на своей арене на 3-й Песчаной улице уже три встречи подряд. Причем в двух случаях команда Сергея Семака брала 3 очка. В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" после первого круга шел выше ЦСКА в таблице: 31 очко и второе место, 26 и пятое у москвичей. Побеждай команда с берегов Невы, и она как минимум временно выходила на чистую первую строчку, обходя столичное "Динамо" (32 очка). Подопечным Дмитрия Игдисамова три очка светили перемещением на четвертое место, но у находящегося там "Краснодара" (27 баллов), как и у бело-голубых, также была игра в запасе.

Ко второму кругу в ЦСКА и "Зените" поменялись первые номера на вратарской позиции: Владислав Тороп и Денис Адамов уступили свои места Максиму Бориско и Богдану Москвичеву. И если у последнего в первом тайме работы практически не было, то второй вынул из сетки аж два мяча еще до перерыва.

Игдисамов, судя по всему, постарался выбрать на "Зенит" универсальную конфигурацию, которая, с одной стороны, эффективна в обороне, а с другой, позволяет поддерживать высокую скорость впереди. Формально в красно-синих майках с первых минут вышли шесть номинальных защитников, однако экс-игрок сине-бело-голубых Данил Круговой был отправлен напрягать оборону гостей на правый фланг атаки. Но по факту не сработало: команда Семака забрала мяч, выиграла центр поля и сыграла плотно.

По большому счету, "Зенит" подбил ЦСКА его же оружием – быстрыми контратаками. На 20-й минуте Луис Энрике протащил мяч по правому флангу и прострелил: сфера умудрилась провальсировать мимо трех защитников москвичей и пришла точно в ногу Александру Соболеву, который в борьбе продавил Мохаммеда Аззи – 11-й гол лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона.

Спустя 20 минут красно-синие снова потеряли мяч, петербуржцы в пару передач вывели один на один Максима Глушенкова, который легким касанием перекинул снаряд над Бориско – 0:2 не в пользу ЦСКА. Защитник Кирилл Данилов не успел вернуться назад, другой игрок обороны Жоао Виктор не смог накрыть вингера "Зенита", который тоже положил 11-й мяч в чемпионате. Количество защитников у "армейцев" до перерыва не повысило надежность у своих рубежей, а впереди удалось расчертить разве что полушансы.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В перерыве Игдисамов выпустил в помощь атаке Ивана Олейникова вместо защитника Матвея Лукина, но ЦСКА еще даже толком не сумел адаптироваться к новой расстановке, как "Зенит" организовал третий гол. Соболев нашел брешь между двух игроков обороны "армейцев" и отдал на Луиса Энрике, который сместился под левую ногу и пробил с рикошетом от вратаря – 0:3.

Честно говоря, видеть красно-синих в таком состоянии в нынешнем сезоне не приходилось. После гола Игдисамов совершил еще одну перестановку: левый защитник Матеус Рейс уступил место правому вингеру Энрике Кармо, в результате чего Круговой ушел на более привычную позицию слева в обороне. Здесь Данил принес больше пользы: пошли навесы в штрафную, был хороший объем черновой работы, плюс он стал спасителем ЦСКА в моменте, когда Глушенков вышел один на один и бил по пустым. Именно Круговой стал тем, кто успел перекрыть створ и вынести мяч.

К слову, к этому моменту счет был уже 1:3, причем Данил снова оказался в центре внимания. "Армейцы" быстро вернули себе мяч после потери, вышедшие со скамейки Олейников и Кармо в пару передач довели мяч на Кругового, а тот с левой издали вырезал идеальный обводящий удар под правую от Москвичева штангу.

Однако продолжения камбэка не случилось, так как "Зенит" оформил четвертое взятие ворот. На арене все те же: Луис Энрике увидел, что Глушенков остался против двух игроков ЦСКА на чужой половине, так как почти все остальные убежали отыгрываться. Максим принял длинную передачу и сделал скидку на Соболева, а сам побежал открываться под ответную передачу, которую Александр сделал в касание. Очередной выход с Бориско один на один, и Максим попал в ближний угол, оформив дубль.

Уверенная победа "Зенита", где после ничьей с "Ростовом" (2:2) и поражения от "Рубина" (1:3) в РПЛ атакующий потенциал сине-бело-голубых раскрылся в полной мере. Теперь даже забавно, что до игры ходили слухи о "шатком" положении Сергея Семака в клубе, вплоть до того, что в случае поражения от "армейцев" специалиста могли попросить на выход.

Однако главный тренер гостей на пресс-конференции всю эту историю опроверг.

"Ребята сделали все, что могли на сегодняшний день, сыграли так, как и планировали. Легких матчей в чемпионате не бывает, на самом деле все очень непросто. Со стороны может показаться легкость ввиду крупного результата, но легко нам не было и не будет никогда", – подчеркнул Семак.



(Зыряновым, председателем правления "Зенита". – Прим. ред.) . Есть такая фраза у нашего президента: "Чушь собачья!" Думаю, все люди, у которых есть представление об организации структуры "Зенита", понимают, что это полный бред. Кто и зачем это пишет, это не наша зона ответственности.

Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Слухи об отставке? Я никогда не комментирую это, не знаю, кто и зачем все это пишет. Разговаривали с Константином Георгиевичем. Есть такая фраза у нашего президента: "Чушь собачья!" Думаю, все люди, у которых есть представление об организации структуры "Зенита", понимают, что это полный бред. Кто и зачем это пишет, это не наша зона ответственности.

ЦСКА же после симпатичного стартового отрезка чемпионата в шести последних играх РПЛ одержал всего одну победу и при этом потерпел уже третье поражение подряд, пропустив в этих матчах 10 мячей – по четыре от "Краснодара" и "Зенита" и два от "Ахмата".

В целом, "армейцы" пока отстают от результатов после 16-го тура прошлого сезона при Фабио Челестини: швейцарец на этом отрезке набрал 33 очка и шел на втором месте при разнице мячей 26–14. У Дмитрия Игдисамова в активе 26 очков и пятая строчка, однако ЦСКА стал заметно больше пропускать – аж 22 гола при 25 забитых.

Всю вину за результат встречи с петербуржцами главный тренер красно-синих на пресс-конференции взял на себя.





Дмитрий Игдисамов главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Почему не удалось дать бой "Зениту"? Здесь много факторов, одни из которых – функциональное и ментальное состояние команды. Это полностью моя ответственность: я не смог подготовить ее к конкретной игре. Не были похожи на себя по движению, агрессии, хотя мы делали на этом акцент. Значит, выбрал неправильные слова, чтобы это донести.

Теперь "Зенит" – новый лидер РПЛ с 34-мя очками, но "Динамо" выездной матч с самарскими "Крыльями Советов" проведет только 29 ноября. Победа подопечных Сандро Шварца вернет бело-голубых на верхнюю строчку.

ЦСКА же на пятки уже наступают "Рубин" и "Ростов", которые после смены главных тренеров выглядят почти идеально. По итогам 16-го тура "армейцев" не догонят уже ни те, ни другие (казанцы выиграли свой матч у "Акрона" дома и набрали 24 очка, а ростовчане даже в случае победы над "Краснодаром" заработают 25), но возможность выпасть из топ-5 стала весьма реальной.

Следующий матч ЦСКА в РПЛ – 5 декабря на выезде против столичной "Родины", которая квартируется в Химках. Чтобы остаться в пятерке перед зимней паузой в чемпионате и не смотреть на результаты конкурентов, команде Игдисамова надо обязательно побеждать.

