Подготовка к Новому году и его празднование создают риски для здоровья питомцев, напомнили ветеринары. В частности, животные могут пострадать, попробовав на вкус декор или даже разбитые елочные игрушки. Как безопасно украсить дом и уберечь животных от стресса, разбиралась Москва 24.

Новогодняя елка

Новогодние ели чаще всего привлекают внимание кошек, что заканчивается упавшим на пол деревом. По этой причине очень важно обезопасить и декор, и питомца, предупредил в беседе с Москвой 24 ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"Во-первых, елку нужно закрепить. Во-вторых, на ней не должно быть бьющихся украшений, которые кошка могла бы попробовать на зубок, разбить и порезаться. Лучше вообще не подпускать животных к елке", – отметил он.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Что можно сделать? Например, разместить вокруг надувные шарики, фольгу: кошки не очень любят шуршащее, а цитрусовые для них кажутся очень противными на запах – можно положить вокруг ели те же мандариновые корки. Но если кошка ничего не боится или небрезглива и готова пробраться к новому интересному предмету, то ее в конце концов стоит припугнуть. Боится зверь, например, пылесоса – значит, поставьте его рядом с елкой.

С точки зрения безопасности у елей, как искусственных, так и натуральных, есть свои преимущества и недостатки, отметил эксперт.

"В целом последние менее опасны в плане случайного проглатывания: их тоже обрабатывают химией для стойкости и запаха, но ее гораздо меньше, чем в синтетических елках. Синтетика сама по себе может выделять вредные вещества", – подчеркнул специалист.

Кроме того, на сегодняшний день пользуются популярностью ели, осыпанные искусственным снегом и блестками.

"Это красиво, но в плане попадания в желудочно-кишечный тракт, если собака или кошка откусит веточку и решит ее пожевать, это гораздо более опасный вариант по сравнению с настоящим деревом", – добавил ветеринар.

Прочие украшения

Не стоит забывать, что гирлянды, мишура и дождик тоже традиционно привлекают к себе внимание питомцев. Однако важно предусмотреть ряд аспектов, подчеркнул Михаил Шеляков.

"Особенно стоит обратить внимание на длинные синтетические нити-дождики, которые формируют кишечную непроходимость в случае проглатывания. Собака, поняв, что взяла в пасть что-то несъедобное и невкусное, может это выплюнуть, однако у кошки анатомия языка такая, что, даже желая избавиться от предмета, она из-за "шипиков" затягивает его все глубже и в конце концов проглатывает полностью. В итоге появляется риск оказаться на операционном столе", – сказал он.

Если говорить об электрических гирляндах, эксперт посоветовал отдать предпочтение тем, что работают на аккумуляторах. Животное может попробовать разгрызть провод, и в итоге это грозит не только ударом током, но и пожаром, пояснил эксперт.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Ну и отдельно стоят традиционные новогодние угощения: практически все, что у нас является деликатесом, собакам и кошкам нельзя. За исключением, может быть, вареной курочки, и то без специй, соли и майонеза.

Важно помнить и о декоре в виде свечей. Если в них содержатся ароматизаторы, то такой предмет может привлечь животных. Однако важно помнить: парафин не усвоится в желудке питомца.

"Нельзя забывать и про пожароопасность, надо быть бдительными. Новый год – для кого-то отдых, а для специальных служб – время повышенных нагрузок", – отметил эксперт.

Уличный шум

Кроме того, в новогодний период зачастую используется пиротехника, которая может испугать питомца. В связи с этим Михаил Шеляков дал ряд рекомендаций для владельцев домашних животных.

"Петарды – это плохо всегда. Собака во время прогулки может от страха сорваться с поводка, убежать и потеряться или даже спровоцировать ДТП, потому что для таких питомцев звуки выстрелов эволюционно очень пугающие. Они напоминают камнепад, гром, стихийные бедствия, то есть сигнал "беги отсюда подальше", – подчеркнул ветеринар.

Внезапно разорвавшаяся петарда или хлопушка может не столько физически навредить, сколько сильно испугать, поэтому количество "потеряшек" возрастает в сезон праздника. В связи с этим важно иметь короткий поводок и крепкую амуницию, еще стоит сокращать время прогулок, отметил эксперт.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Кошкам тоже страшно, когда что-то начинает греметь. Различные рекомендации в интернете – приручить к этим звукам, включая на телевизоре или компьютере взрывы петард, – не работают, так как искусственные звуки очень хорошо различаются животными. Поэтому, если у вас кошки очень нервные, закутайтесь с ними в плед, объясняйте, что все хорошо, сейчас это пройдет.

При этом некоторые хозяева предпочитают давать питомцу препараты для снижения тревожности, однако это дает лишь временный эффект, который не избавляет от страха, заключил Шеляков.

