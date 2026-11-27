Подготовка к Новому году и его празднование создают риски для здоровья питомцев, напомнили ветеринары. В частности, животные могут пострадать, попробовав на вкус декор или даже разбитые елочные игрушки. Как безопасно украсить дом и уберечь животных от стресса, разбиралась Москва 24.
Новогодняя елка
Новогодние ели чаще всего привлекают внимание кошек, что заканчивается упавшим на пол деревом. По этой причине очень важно обезопасить и декор, и питомца, предупредил в беседе с Москвой 24 ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
"Во-первых, елку нужно закрепить. Во-вторых, на ней не должно быть бьющихся украшений, которые кошка могла бы попробовать на зубок, разбить и порезаться. Лучше вообще не подпускать животных к елке", – отметил он.
С точки зрения безопасности у елей, как искусственных, так и натуральных, есть свои преимущества и недостатки, отметил эксперт.
"В целом последние менее опасны в плане случайного проглатывания: их тоже обрабатывают химией для стойкости и запаха, но ее гораздо меньше, чем в синтетических елках. Синтетика сама по себе может выделять вредные вещества", – подчеркнул специалист.
Кроме того, на сегодняшний день пользуются популярностью ели, осыпанные искусственным снегом и блестками.
"Это красиво, но в плане попадания в желудочно-кишечный тракт, если собака или кошка откусит веточку и решит ее пожевать, это гораздо более опасный вариант по сравнению с настоящим деревом", – добавил ветеринар.
Прочие украшения
Не стоит забывать, что гирлянды, мишура и дождик тоже традиционно привлекают к себе внимание питомцев. Однако важно предусмотреть ряд аспектов, подчеркнул Михаил Шеляков.
"Особенно стоит обратить внимание на длинные синтетические нити-дождики, которые формируют кишечную непроходимость в случае проглатывания. Собака, поняв, что взяла в пасть что-то несъедобное и невкусное, может это выплюнуть, однако у кошки анатомия языка такая, что, даже желая избавиться от предмета, она из-за "шипиков" затягивает его все глубже и в конце концов проглатывает полностью. В итоге появляется риск оказаться на операционном столе", – сказал он.
Если говорить об электрических гирляндах, эксперт посоветовал отдать предпочтение тем, что работают на аккумуляторах. Животное может попробовать разгрызть провод, и в итоге это грозит не только ударом током, но и пожаром, пояснил эксперт.
Важно помнить и о декоре в виде свечей. Если в них содержатся ароматизаторы, то такой предмет может привлечь животных. Однако важно помнить: парафин не усвоится в желудке питомца.
"Нельзя забывать и про пожароопасность, надо быть бдительными. Новый год – для кого-то отдых, а для специальных служб – время повышенных нагрузок", – отметил эксперт.
Уличный шум
Кроме того, в новогодний период зачастую используется пиротехника, которая может испугать питомца. В связи с этим Михаил Шеляков дал ряд рекомендаций для владельцев домашних животных.
"Петарды – это плохо всегда. Собака во время прогулки может от страха сорваться с поводка, убежать и потеряться или даже спровоцировать ДТП, потому что для таких питомцев звуки выстрелов эволюционно очень пугающие. Они напоминают камнепад, гром, стихийные бедствия, то есть сигнал "беги отсюда подальше", – подчеркнул ветеринар.
Внезапно разорвавшаяся петарда или хлопушка может не столько физически навредить, сколько сильно испугать, поэтому количество "потеряшек" возрастает в сезон праздника. В связи с этим важно иметь короткий поводок и крепкую амуницию, еще стоит сокращать время прогулок, отметил эксперт.
При этом некоторые хозяева предпочитают давать питомцу препараты для снижения тревожности, однако это дает лишь временный эффект, который не избавляет от страха, заключил Шеляков.