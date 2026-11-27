Рэпер Macan готовится завершить год срочной службы и уже планирует более 40 концертов по России. Певец может заработать на них порядка 600 миллионов рублей, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Служба завершается

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) готовится завершить год срочной службы в центре специального назначения "Витязь" в Балашихе. За это время музыкант получил звание младшего сержанта и нагрудный знак "За отличие в службе" II степени за успехи в боевой подготовке.

По данным СМИ, рэпер освоил управление беспилотными аппаратами, прошел парашютную подготовку и получил права водителя военного транспорта.

Кроме обязательной подготовки и службы, певец занимался творческой деятельностью и принимал участие в мероприятиях Росгвардии. Накануне Международного женского дня Macan выступил перед женщинами-военнослужащими, а 27 марта рэпер появился на праздновании юбилея Росгвардии в Государственном Кремлевском дворце. Выйдя на сцену в парадной форме, он исполнил свой трек "Пусть Бог будет рядом с твоими планами".

Последний день службы Macan назначен на 28 ноября 2026 года.

600 миллионов и 43 концерта

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

После завершения срочной службы рэпер готовится к возвращению на сцену. Причем первый тур музыканта после армии может принести ему порядка 600 миллионов рублей при условии, что везде будет солд-аут, сообщил телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что па первое выступление, запланированное в Смоленске 1 декабря, из 2 600 мест уже выкуплено 2 тысячи билетов, потенциальный заработок с этого шоу может составить около 7 миллионов рублей.

На следующий день Macan выступит в Брянске, где успели продать больше половины из 4 тысяч мест. Затем музыкант отправится в Подольск, где стоимость билетов доходит до 12 тысяч рублей. Несмотря на это, фанаты выкупили 5 тысяч мест, а это почти 80% зала.

Всего в туре значится 43 выступления, в том числе в таких городах, как Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Калининград, где гастроли должны завершиться в конце мая 2027-го. Кроме этого, в следующем году концерты рэпера могут пройти на Пхукете, Бали, в Ташкенте и Ереване.

"Не верьте желтым СМИ"

В августе 2025 года появилась информация, что Косолапову грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу, потому что артист проигнорировал шесть повесток. Однако 6 октября Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве, а позже подтвердил, что идет служить.





Macan рэпер Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку.

Косолапов лично явился в призывной пункт на улице Яблочкова в Москве и прошел медкомиссию. Исполнителя признали годным по категории "А". Рэпер отправился на прохождение срочной службы в армию 28 ноября 2025-го.

"Всем привет, это Macan. В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию", – заявил рэпер в своем блоге.

20 декабря 2025 года Macan принял военную присягу, которая прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Подмосковье.