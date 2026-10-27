Вышел трейлер российско-белорусской ленты со звездой "Красавчика" Тилем Швайгером

Актер Тиль Швайгер снялся в российско-белорусском фильме "Бочка". Что известно о проекте и о жизни немецкой знаменитости – в материале Москвы 24.

"Большая ответственность"

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Немецкий актер Тиль Швайгер сыграл одну из главных ролей в российско-белорусском фильме "Бочка". Звезда комедии "Красавчик" воплотил образ наставника и пастора. В каст также вошли Филипп Рейнхардт, Натан Пол-Коллис, Ола Кейру и Ирина Кобзева.

Сюжет психологического триллера развернется вокруг молодого пранкера, который очнулся запертым в бочке на заброшенном заводе. В помещении также оказался его отец, который прикован к столбу. Персонажам придется научиться взаимодействовать друг с другом и преодолеть недоверие, чтобы выбраться из ловушки. В фильме затронута тема конфликта поколений, отношений отцов и детей.

По словам режиссера проекта Алексея Звонцова, Швайгер согласился на участие в съемках сразу после прочтения сценария, который разработали кинематографисты из Владивостока Александр Бережной и Дмитрий Борисов.





Алексей Звонцов режиссер Участие актера такого уровня – это невероятная удача и большая ответственность. До нашей картины Тиль снимался у Гая Ричи и Квентина Тарантино, что для любого автора особенно ценно.

"Бочка" стала дебютом для режиссера Алексея Звонцова в полнометражном кино. Лента снята на английском языке с русским дубляжем. Премьера "Бочки" в российских кинотеатрах запланирована на 17 декабря.

Продюсер картины Максим Максимов отметил, что фильм изначально казался камерной историей, однако в процессе работы превратился в масштабный проект.

"Становится все хуже"

Фото: Getty Images/Jeff Spicer

При этом последние годы выдались для Тиля непростыми: у него были проблемы со здоровьем, также он попал в серьезный скандал в индустрии. В мае 2024-го стало известно, что Тилю проведут операцию на сердце: возникла необходимость установить стент. В окружении Швайгера отметили, что к проблемам привела многолетняя вредная привычка – курение.

А месяцем ранее, в апреле 2024-го, он и вовсе едва не лишился ноги. По данным СМИ, Тиль получил травму голени еще в августе 2023-го, и из-за попадания микробов в рану возникла язва и развился сепсис.

"Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится все хуже", – рассказал актер.

Швайгер заявил, что вынужден принимать антибиотики. После выписки из больницы Тиль передвигался при помощи костылей, однако к концу 2024-го уже стал ходить без них.

В мае 2023-го актер оказался в центре скандала: в СМИ появилась информация, что однажды Швайгер пришел на съемки в состоянии алкогольного опьянения и ударил одного из сотрудников. Помимо этого, были и свидетельства других работников, которым приходилось взаимодействовать с Тилем. По их словам, он создавал нездоровую атмосферу на площадке.

В октябре 2023-го Швайгер в разговоре с журналистами подтвердил, что скандальный эпизод имел место и он действительно "дал пощечину" члену съемочной группы. По словам актера, его агрессивное поведение было вызвано злоупотреблением алкоголем, на фоне чего участились конфликты с членами коллектива, его командой, а также собственным сыном. Тиль признал, что его поведение было непрофессиональным, и объявил, что проходит терапию у психиатра.

По данным СМИ, актер вернулся к активной работе и публичной жизни после череды скандалов и проблем со здоровьем в конце 2025-го.

Актер, режиссер и многодетный отец

Фото: кадр из фильма "Достучаться до небес"; режиссер – Томас Ян; производство – Buena Vista International Film Production (Germany), Mr. Brown Entertainment

Тиль родился в Германии в 1963-м. После школы он сначала занялся изучением германских языков и литературы, затем решил осваивать медицину, однако обучение ни по одному из этих направлений не окончил. Впоследствии отучился в театральной школе.

Широкому зрителю Тиль стал известен благодаря фильму "Достучаться до небес", который вышел в 1997-м. Фактурного немца с брутальной внешностью заметили в Голливуде и часто стали приглашать на роли второго плана. В его фильмографии такие картины как "Бесславные ублюдки", "Король Артур", "Гонщик", "Лара Крофт 2". Всего на его счету более 100 кинолент, при этом 62-летний актер продолжает активно сниматься.

Он также выступал в качестве режиссера, сняв успешные проекты "Босиком по мостовой", дилогии "Красавчик" и "Соблазнитель" и другие. Помимо этого, Швайгер является сценаристом и продюсером, он основал две кинопроизводственные компании.

Тиль был женат на актрисе Дэне Швайгер, с которой развелся в 2009-м. В браке родились четверо детей.

