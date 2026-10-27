Ученые усомнились в "летательных" способностях новой Tesla Илона Маска

Известный ученый в области информатики, "крестный отец" современного ИИ заявил, что летающий автомобиль, показанный Илоном Маском, – всего лишь изощренный трюк. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Не так давно эксцентричный миллиардер Илон Маск продемонстрировал миру невероятные кадры: автомобиль, разработанный его компанией, заехал на вертикальный пандус, затем проехал "по потолку" и спланировал оттуда вниз на реактивных двигателях. После этого машина преодолела импровизированный затор из шести авто, перелетев через них. В мире не осталось СМИ, не опубликовавших это видео, настолько оно получилось впечатляющим. Сам Илон Маск заявил, что время летающих машин вот-вот наступит, нужно лишь совсем немного подождать.

Разумеется, сразу же возникло множество вопросов, прежде всего – юридических: позволят ли власти хоть какой-нибудь страны выпустить на дороги общего пользования автомобиль, способный перемещаться по воздуху? Технические вопросы тоже есть, но на них Маск постарался ответить, пусть и довольно общими словами. Летающая версия Tesla Roadster, по его заявлениям, оснащена десятью реактивными двигателями и несет на борту 600 литров сжатого воздуха, который и выбрасывается через сопла. Кроме того, в днище автомобиля установлен мощный всасывающий компрессор, позволяющий машине буквально "прилипать" к дороге, даже вверх тормашками. Чтобы уместить все это оборудование, по словам Маска, пришлось демонтировать пассажирские сиденья.



Однако многим экспертам кажется, что здесь кроется множество недоговорок. Самое очевидное доказательство этого хорошо заметно прямо на опубликованном видео. Дело в том, что, когда Tesla перепрыгивает через другие машины, ее днище отлично видно, в нем нет никакого вентилятора для "присасывания" к асфальту. Это означает, что в двух трюках использованы две разные машины, специально подготовленные для каждого из элементов шоу.

Споры по этому поводу разгорелись настолько жарко, что свое мнение высказал даже Ян Лекун (Yann LeCun) – выдающийся французско-американский ученый, стоявший у истоков разработки первых нейросетей и преподающий в Нью-Йоркском университете. Вообще Лекун достаточно оптимистично смотрит в будущее и, например, не верит в опасность, которую якобы представляет искусственный интеллект для человечества. Он поддерживает многие новейшие разработки и выступает за научный прогресс. Тем удивительнее, что именно Лекун высмеял "воздушную акробатику" Tesla, назвав ее всего лишь трюком: "Даже если предположить, что половина всей массы автомобиля составляет сжатый воздух, это даст вам менее десяти секунд полезной тяги (а на самом деле, скорее всего, около пяти секунд). Так что автомобиль должен представлять собой пустую легкую оболочку, забитую баллонами со сжатым воздухом. Милая демонстрация, но совершенно непрактичная".



Впрочем, защитники идей Маска нисколько не смутились. Во-первых, они считают, что такое "легкое надувательство" всего лишь привлекает внимание к разработке. А во-вторых, говорят, что реактивные двигатели на самом деле нужны автомобилю вовсе не для полета. С помощью компрессора и струй сжатого воздуха система должна корректировать положение машины на дороге, помогая ей удерживаться на дороге и выполнять маневры. По их словам, такая система обеспечит даже на абсолютно скользком льду такую же управляемость, как на сухом асфальте, а то и лучше.

Что ж, нужно признать, что в этих словах действительно есть здравое зерно. Если реактивные машины на самом деле будут работать именно так, у них гораздо больше шансов вскоре оказаться на реальных городских улицах.

Хотя…

