Зарубежные исследователи научили нейромух фармить ауру

Официально состоялся первый в истории человечества батл по фармингу ауры между нейромухами. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: первая массовая битва за "фарминг ауры" в Мексике. Legion-media.com/Alamy/ZUMA Press, Inc.

Если в заголовке статьи вы обнаружили несколько совершенно незнакомых вам слов, значит, вам, скорее всего, больше 30 лет. "Батлы по фармингу ауры" – явление достаточно новое, стремительно завоевывающее популярность среди подростков и уже получившее от взрослых презрительное название "чемпионат по понтам".

Сильно упрощая, участники такого соревнования демонстрируют крутые позы, вирусные жесты и мемы из TikTok, чтобы продемонстрировать харизму и "заработать очки стиля". Подобные явления сегодня очень быстро вспыхивают, но и так же стремительно гаснут – фарминг ауры, скорее всего, забудется уже через несколько месяцев, как было, например, с квадроберами. Однако на волне хайпа (если вам незнакомо и это слово, значит, вам больше 50) часто возникают совершенно фантастические кейсы (вам 60+), буквально взрывающиеся в блогосферу (спросите у правнуков, что это). Например, на днях фармить ауру научили нейромух.



Фото: группа клеток в головном мозге и центральной нервной системе самца плодовой мухи. Google Research

В 2026 году научное подразделение Google Research закончило многолетнюю работу и опубликовало в открытом доступе MaleCNS v1.0 – полную и точную цифровую карту нервной системы взрослого самца дрозофилы, состоящую из 166 700 нейронов и 25,6 миллиона синапсов. Проще говоря, ученые оцифровали мозг мухи и заставили его работать в виде компьютерной программы. Многие медиа сразу же называли это "первым настоящим искусственным интеллектом", но на самом деле это не совсем верно – хотя бы потому, что назвать дрозофилу интеллектуалом достаточно сложно. Для того чтобы разобраться в работе мушиного мозга, исследователи подают на вход программы различные сигналы, а алгоритм просчитывает, как реальные клетки насекомого среагировали бы на этот раздражитель.

Долгое время проект существовал только в лабораториях Google, но, как только его выложили в открытый доступ, множество энтузиастов скачали его и запустили на собственных домашних компьютерах. Разумеется, никто из них не стал заниматься чисто научной работой. Вместо этого любители бросились ставить необычные эксперименты, поручая виртуальной мухе совершенно несвойственные задачи.

Едва ли не первым опытом стало подключение нейромухи к компьютерным играм. Поначалу это были простейшие головоломки, в которые виртуальное насекомое играло весьма неплохо. А последнее достижение компьютерной дрозофилы – игровые сессии в Doom (многострадальная "стрелялка", которую запускали на калькуляторах, тестах на беременность и зубных щетках) и Super Mario (легендарный платформер от Nintendo). С этими играми нейромуха пока справляется довольно слабо, управляемые ею персонажи хаотично прыгают и бьются о стены.

Виртуальную модель мозга дрозофилы даже научили торговать на криптобирже. Программисты подключили ее к торговому терминалу, который переводит текущую стоимость биткоина в сигналы, поступающие на зрительные входы нейромухи. Прибыль кодируется как "сладкое", а убыток как "горькое". При положительном результате портфеля стимулируются дофаминовые нейроны, а при убытке – аверсивные, из-за чего у мушки появляется реакция избегания таких сделок. Таким образом, биологическая модель буквально учится торговать на бирже: как сообщают разработчики, нейромуха может совершать не более 20 сделок в день, каждая на сумму не больше 10 долларов.



Но вернемся к началу материала. Нейромуху научили фармить ауру. На компьютере пользователя Reddit были запущены сразу две модели мозга дрозофилы, обученные управлять двумя нарисованными насекомыми так, чтобы они принимали вирусные позы. О том, кто победил в батле, не сообщается, да это и не очень важно. Вряд ли кто-нибудь заинтересуется таким соревнованием настолько серьезно, чтобы, например, поставить на одну из участниц деньги.

Хотя…