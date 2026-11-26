Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила правила обмена и возврата билетов – они начнут действовать с 1 декабря 2026 года. Какие условия поменяются и что это значит для пассажиров, разбиралась Москва 24.

Новые правила

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запретит обменивать и возвращать билеты менее чем за 24 часа до вылета на ряде тарифов с 1 декабря. Нововведения затронут "Базовый", "Микс Базовый" и "Бюджет", сообщил перевозчик. При этом билет можно обменять, если до вылета больше суток, но за это возьмут сбор.

Уточняется, что вернуть билет разрешат только по тарифам "Оптимум", "Микс Оптимум" и "Плоский", но не позднее чем за 40 минут до вылета.

Для направления Москва – Санкт‑Петербург на тарифах "Шаттл" и выше сохранится бесплатная замена рейса в день вылета: пассажир сможет улететь на 12 часов раньше или позже назначенного времени, если в том же классе есть свободные места. Кроме того, "Аэрофлот" вводит новый размер платы за возврат – 25% от стоимости тарифа, его применят к некоторым билетам класса "Комфорт".

При этом с 1 декабря у авиакомпании появится опция "Выбор без риска": в течение 12 часов после покупки билет можно будет вернуть.

Параллельно "Аэрофлот" начнет продавать билеты по субсидированным тарифам на следующий год. Продажа пройдет в два этапа в зависимости от даты вылета: с 1 декабря можно забронировать билеты на рейсы с января по март 2027 года, а на период с апреля по октябрь их начнут продавать ориентировочно 15 декабря. Купить билеты удастся на сайте и в приложении авиакомпании, у уполномоченных агентств и в офисах продаж.

По уважительной причине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пр этом эксперты напоминают, что по закону пассажир может отказаться от полета даже при условии покупки невозвратного билета – если поездка срывается по уважительной причине (при условии, что ни один участок маршрута не был выполнен). В таком случае возвращают:



тариф;

иные сборы (топливный, за безопасность, аэровокзальный и прочие);

суммы за дополнительные услуги – но только если их не оказали.

К вынужденному отказу относят такие случаи как:

рейс отменили;

вылет задержали больше чем на 30 минут;

самолет улетел раньше времени, указанного в билете;

изменился маршрут;

пассажиру не смогли предоставить место на указанный рейс;

пассажира задержали из‑за досмотра (при этом запрещенных предметов не нашли);

не обеспечили стыковку рейсов при едином бронировании;

пассажир или член его семьи заболел;

умер близкий родственник (важно уведомить перевозчика до окончания регистрации на рейс);

пассажиру не предоставили класс обслуживания, указанный в билете;

билет неправильно оформили перевозчик или агент.

С 1 сентября 2026 года к вынужденным отказам также добавились: призыв на военную службу по мобилизации, направление в войска Росгвардии по мобилизации, поступление на службу по контракту и заключение контракта о пребывании в добровольческом формировании. Все обстоятельства нужно подтвердить документально.

Чтобы оформить возврат, нужно подать заявление в авиакомпанию или агентство, где покупался билет. Для вынужденного возврата обязательно приложить подтверждающие документы:



отметку на билете либо официальную справку от перевозчика об отмене или задержке рейса;

медицинскую справку – если отказ связан с болезнью;

другие документы, которые подходят под конкретную ситуацию (например, свидетельство о смерти близкого родственника).

Уточняется, что если билет оплачивал другой человек, деньги вернут именно ему. Для этого понадобятся документ, удостоверяющий личность плательщика и подтверждение оплаты (чек, квитанция, выписка из банка).

