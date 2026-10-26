Врач Ткаченко: вероятность заразиться гепатитом через канцелярский нож в ПВЗ минимальна

В соцсетях завирусились посты о том, что в пунктах выдачи заказов маркетплейсов можно заразиться гепатитом из-за канцелярских ножей. По мнению тех, кто якобы столкнулся с такой ситуацией, корень проблемы кроется в лезвии, где способны оставаться капли крови инфицированных. Так ли это на самом деле, разбиралась Москва 24.
Все в зоне риска?
Использование канцелярских ножей в пунктах выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) может оказаться опасным: случайный порез способен привести к заражению гепатитом, сообщила в своем телеграм-канале гастроэнтеролог, терапевт Ольга Сухарева.
Она заявила, что уже неоднократно сталкивалась с такой проблемой за последнее время.
Врач добавила, что возбудитель гепатита B способен оставаться активным в капле засохшей крови до 30 дней. В свою очередь, вирус гепатита C также демонстрирует высокую стойкость к внешним факторам. Он сохраняет жизнеспособность дольше недели даже в микроскопических, незаметных следах крови на лезвиях бритв или иглах. При этом ВИЧ-инфекцией заразиться таким образом нельзя, подчеркнула эксперт.
После этого в Сети начали появляться и другие посты от врачей, которые решили прокомментировать тему. Например, эпидемиолог Николос Шеломенцев согласился, что вирус гепатита В действительно может сохраняться в капле засохшей крови около месяца. Однако для заражения необходимо совпадение нескольких ключевых условий: вирусный агент должен быть на канцелярском ноже, а порезу нужно оказаться таким глубоким, чтобы патоген попал в кровеносное русло. Такое стечение обстоятельств происходит только в редких случаях.
Эксперт добавил, что в России такая прививка ставится бесплатно, поэтому ее можно сделать в любой момент.
В ответ на это многие комментаторы заявили, что носят с собой собственные ножницы или канцелярские ножи.
"Открываю ими, потому что вот этим канцелярским ножом можно повредить заказ", "носите с собой свой нож", "я один раз так порезалась этим ножом в маркетплейсе, от гепатита B привитая, но страшно было все равно", – писали пользователи под видео.
Когда насторожиться
В свою очередь, врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко согласился в разговоре с Москвой 24, что вероятность заражения гепатитом через канцелярский нож крайне невысока.
"Больше шансов заразиться гепатитом при других обстоятельствах – при различных медицинских манипуляциях, в частности во время стоматологических процедур, маникюра, педикюра и так далее. Даже при обработке кутикулы, когда ее срезают, такие случаи бывают. Любые инвазивные манипуляции, связанные с риском проникновения в кожные покровы, могут привести к проблеме, и вероятность в описанных случаях намного выше, чем при использовании канцелярских товаров", – объяснил специалист.
Он добавил, что ситуацию заражения гепатитом на ПВЗ представить довольно сложно, но для профилактики нож можно протереть дезинфицирующим раствором. Также в качестве альтернативы действительно есть вариант приходить со своей канцелярией.
Эксперт добавил, что в менее благоприятном варианте происходит хронизация заболевания, а это примерно 20% случаев.
"Симптомов может вообще не быть – только легкая слабость в течение нескольких дней. Вирус способен долгое время никак не влиять на состояние печени, а может протекать по типу хронического гепатита, когда АЛТ и АСТ повышены, что говорит о разрушении клеток. Если человек чувствует себя нормально, редко делает чек-проверку, не сдает биохимические анализы крови, не смотрит печеночные тесты, он может об этом никогда не узнать. Или окажется в курсе только на стадии цирроза, когда уже появляются симптомы", – предупредил специалист.
Он добавил, что в этом и заключается коварность вируса: есть вероятность выявить его тогда, когда уже есть серьезные проблемы. Поэтому врач настоятельно порекомендовал прививаться.