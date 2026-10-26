Врач Ткаченко: вероятность заразиться гепатитом через канцелярский нож в ПВЗ минимальна

В соцсетях завирусились посты о том, что в пунктах выдачи заказов маркетплейсов можно заразиться гепатитом из-за канцелярских ножей. По мнению тех, кто якобы столкнулся с такой ситуацией, корень проблемы кроется в лезвии, где способны оставаться капли крови инфицированных. Так ли это на самом деле, разбиралась Москва 24.

Все в зоне риска?

Использование канцелярских ножей в пунктах выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) может оказаться опасным: случайный порез способен привести к заражению гепатитом, сообщила в своем телеграм-канале гастроэнтеролог, терапевт Ольга Сухарева.

Она заявила, что уже неоднократно сталкивалась с такой проблемой за последнее время.





Ольга Сухарева гастроэнтеролог, терапевт Одна из клиенток порезалась канцелярским ножом в пункте выдачи заказов, когда распаковывала свою посылку. Опасность в том, что до нее этим же лезвием мог травмироваться другой человек, а вирусы обладают высокой выживаемостью на поверхностях.

Врач добавила, что возбудитель гепатита B способен оставаться активным в капле засохшей крови до 30 дней. В свою очередь, вирус гепатита C также демонстрирует высокую стойкость к внешним факторам. Он сохраняет жизнеспособность дольше недели даже в микроскопических, незаметных следах крови на лезвиях бритв или иглах. При этом ВИЧ-инфекцией заразиться таким образом нельзя, подчеркнула эксперт.

После этого в Сети начали появляться и другие посты от врачей, которые решили прокомментировать тему. Например, эпидемиолог Николос Шеломенцев согласился, что вирус гепатита В действительно может сохраняться в капле засохшей крови около месяца. Однако для заражения необходимо совпадение нескольких ключевых условий: вирусный агент должен быть на канцелярском ноже, а порезу нужно оказаться таким глубоким, чтобы патоген попал в кровеносное русло. Такое стечение обстоятельств происходит только в редких случаях.





Николос Шеломенцев врач-эпидемиолог К тому же большинство людей в России привиты от вирусного гепатита В, так как он есть в нашем национальном календаре прививок. А вакцина от вирусного гепатита дает отличную защиту.

Эксперт добавил, что в России такая прививка ставится бесплатно, поэтому ее можно сделать в любой момент.

В ответ на это многие комментаторы заявили, что носят с собой собственные ножницы или канцелярские ножи.

"Открываю ими, потому что вот этим канцелярским ножом можно повредить заказ", "носите с собой свой нож", "я один раз так порезалась этим ножом в маркетплейсе, от гепатита B привитая, но страшно было все равно", – писали пользователи под видео.

Когда насторожиться

В свою очередь, врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко согласился в разговоре с Москвой 24, что вероятность заражения гепатитом через канцелярский нож крайне невысока.

"Больше шансов заразиться гепатитом при других обстоятельствах – при различных медицинских манипуляциях, в частности во время стоматологических процедур, маникюра, педикюра и так далее. Даже при обработке кутикулы, когда ее срезают, такие случаи бывают. Любые инвазивные манипуляции, связанные с риском проникновения в кожные покровы, могут привести к проблеме, и вероятность в описанных случаях намного выше, чем при использовании канцелярских товаров", – объяснил специалист.

Он добавил, что ситуацию заражения гепатитом на ПВЗ представить довольно сложно, но для профилактики нож можно протереть дезинфицирующим раствором. Также в качестве альтернативы действительно есть вариант приходить со своей канцелярией.





Петр Ткаченко врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Однако стоит насторожиться, если через некоторое время после пореза появляется ряд симптомов. Гепатит протекает в двух вариантах, первый из которых – острый: желтуха, повышение температуры. Также появляется очень сильная слабость, в анализах крови высокие АЛТ и АСТ. Это, как ни странно, благоприятный вариант, потому что в 80–90% случаев организм активно атакует вирус, взаимодействует с ним и перебарывает, в итоге человек поправляется.

Эксперт добавил, что в менее благоприятном варианте происходит хронизация заболевания, а это примерно 20% случаев.

"Симптомов может вообще не быть – только легкая слабость в течение нескольких дней. Вирус способен долгое время никак не влиять на состояние печени, а может протекать по типу хронического гепатита, когда АЛТ и АСТ повышены, что говорит о разрушении клеток. Если человек чувствует себя нормально, редко делает чек-проверку, не сдает биохимические анализы крови, не смотрит печеночные тесты, он может об этом никогда не узнать. Или окажется в курсе только на стадии цирроза, когда уже появляются симптомы", – предупредил специалист.

Он добавил, что в этом и заключается коварность вируса: есть вероятность выявить его тогда, когда уже есть серьезные проблемы. Поэтому врач настоятельно порекомендовал прививаться.