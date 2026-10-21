Уролог Гладышев: наборы для домашнего обрезания несут риск инфекции

Наборы для обрезания крайней плоти в домашних условиях заметили на российских маркетплейсах. Чем это грозит и куда жаловаться на подобные товары, разбиралась Москва 24.

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Одноразовые наборы для обрезания крайней плоти в домашних условиях появились в продаже на российских маркетплейсах, заметили пользователи.

Как свидетельствуют описания таких комплектов, устройство состоит из ручки, гвоздевой камеры, устройства для головки, регулировочной ручки, соединительного блока, защитного чехла, предохранительного блока и шовной скобы. В отзывах покупатели интересуются, как правильно применять инструменты и можно ли их использовать для животных.

В частности, такие товары заметили на маркетплейсе Wildberries. В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ (RWB) Москве 24 пояснили, что проводят внутреннюю проверку по этой ситуации.





из сообщения пресс-службы RWB Карточки товаров, нарушающие требования законодательства или правила маркетплейса, были оперативно заблокированы. Проверка продолжается – при выявлении других карточек с аналогичными нарушениями они также будут заблокированы.

При этом в компании напомнили, что размещение и реализация хирургических инструментов и медицинских изделий на площадке допускается при соблюдении определенных требований. К ним относится наличие необходимых разрешительных документов, размещение товаров в соответствующих категориях, а также достоверное указание их назначения, характеристик и условий применения.

"Обращаем внимание, что любые хирургические и медицинские процедуры должны проводиться квалифицированными специалистами и не могут выполняться самостоятельно в домашних условиях. Безопасность пользователей – наш безусловный приоритет. Мы круглосуточно мониторим витрину для выявления нарушений", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, часть категорий, напрямую связанных с безопасностью и здоровьем потребителей, находится под усиленным мониторингом сервиса. Все обращения госорганов, общественных организаций и потребителей также внимательно рассматриваются платформой, подчеркнули в компании.

При этом подобные товары уже появлялись за рубежом. К примеру, в Великобритании на Amazon и eBay находили наборы PlastiBell – медицинские устройства для обрезания у младенцев. Позже они были удалены администрацией платформ, сообщал The Guardian.

Ранее тяга к решениям вопросов интимного здоровья в домашних условиях приводила к серьезным последствиям. Например, укол гиалуроновой кислоты в половой член ради его увеличения обернулся для 35-летнего москвича импотенцией. Мужчина побоялся полноценной операции и, увидев рекламу в соцсетях, обратился к "специалисту", предложившему инъекцию филлера. В итоге у пострадавшего развилась инфекция, началось нагноение, а в лобковой зоне образовался свищ. Помимо этого, у мужчины диагностировали половую дисфункцию и уменьшение первоначального размера органа.

Кроме того, ранее в Сети взлетел спрос на домашние тесты на качество сперматозоидов – они также появились на российских маркетплейсах. Согласно описанию, активность клеток можно оценить с помощью камеры мобильного телефона.

Грозит осложнениями

Наборы для обрезания стандартизированы и широко используются в мусульманских странах и в Израиле. Однако они не предназначены для самостоятельного применения, это просто одноразовый медицинский инструмент, пояснил Москве 24 уролог-андролог Владислав Гладышев.





Владислав Гладышев уролог-андролог Обученный человек в стерильных условиях может провести процедуру правильно, и я бы не советовал делать это самому. Первая и самая сложная проблема – инфекционный процесс. При несоблюдении стерильности риск в этом плане очень высок.

Кроме того, инструментом можно повредить очень тонкий сосуд, который при определенных состояниях организма будет долго кровить.

"Если процедура проведена неправильно, может потребоваться врачебное вмешательство. Причем все эти операции связаны еще и с пластическими технологиями и могут обернуться необходимостью исправлять последствия в дальнейшем", – заключил врач.

Если такие товары соответствуют всем требованиям закона, они ничего не нарушают, подтвердил в разговоре с Москвой 24 председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

"Это медицинское изделие, а значит, оно должно иметь регистрационное удостоверение, выданное Роспотребнадзором. Более того, с 1 октября этого года вступили в силу новые нормы закона о платформенной экономике, которые обязывают маркетплейсы проверять по государственным реестрам наличие свидетельства о регистрации медицинского изделия", – пояснил эксперт.

При его отсутствии площадка не должна допускать карточку к размещению либо обязана заблокировать ее, если она уже есть, добавил он.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей РФ В первую очередь надо проверять, является ли товар легальным медицинским изделием и есть ли у него действующее свидетельство о государственной регистрации. Дальше остается только уповать на разумность самих потребителей.

По его мнению, необходимы ограничительные меры в плане таких продаж, чтобы уберечь покупателей от совершения необдуманных поступков, ставящих под угрозу их жизнь и здоровье. Однако, пока таких запретов нет, при соблюдении требований закона такие товары могут продаваться на маркетплейсах, подчеркнул он.



"Если произошла травма, важно разобраться с причинами вреда. Если это медицинское изделие, у него есть свидетельство о государственной регистрации и инструкция по применению, но человек, не имея образования и опыта, причинил себе вред, производитель здесь ни при чем. Он и продавец отвечают только за тот ущерб, который наносит товар при его надлежащей эксплуатации", – уточнил Койтов.

Платформа же будет отвечать только за последствия того, что товар, например, не является медицинским изделием и не получил свидетельство о государственной регистрации, но был допущен к продаже. Площадка должна была его заблокировать, объяснил специалист.

В такой ситуации он посоветовал жаловаться в Роспотребнадзор, поскольку этот орган выдает свидетельство о государственной регистрации и следит за оборотом таких изделий. Параллельно стоит сообщить информацию в администрацию маркетплейса, резюмировал эксперт.

