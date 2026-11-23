Сэкономить на ремонте в 2026 году можно, делая его зимой, заявили эксперты. В таком случае расходы получится сократить на 25%. Какие работы можно делать в сезон холодов и на чем все же не стоит экономить, разбиралась Москва 24.

"Скидка ощутима"

Ремонт зимой обходится дешевле: в низкий сезон мастера готовы давать скидки, и экономия может достигать четверти бюджета, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по внутренней отделке помещений Алексея Орехова.



По его оценке, скидки на работы в этот период составляют обычно от 15 до 25%. Для сравнения: если летом капитальный ремонт вторичной квартиры в Москве стоит около 35,5 тысячи рублей за квадратный метр, то зимой цена опускается до 28,5 тысячи.





Алексей Орехов эксперт по внутренней отделке помещений Для бюджета в 800 тысяч рублей скидка в 20% вполне ощутима – это 160 тысяч, которые можно вложить в более дорогую плитку или сантехнику.

Однако зимой нужно относиться особенно внимательно к температурному режиму. При выполнении штукатурных работ и устройстве стяжки важно поддерживать в помещении (в квартире либо в отапливаемом доме) стабильную плюсовую температуру и обеспечить достаточную вентиляцию, иначе строительный раствор не сможет нормально затвердеть.



В загородном доме без отопления проводить "мокрые" строительные процессы недопустимо. В такой ситуации есть два варианта: организовать временный обогрев либо отложить эти работы до весны, отметил специалист.



При этом холодное время года, по словам Орехова, подходит для сухих и финишных работ, не требующих частого проветривания и большого количества воды, а еще зимой проще выявить проблемы с теплопотерями.



"Можно смело начинать работу над интерьером: монтаж каркасов, обшивку стен гипсокартоном, устройство ниш и потолков. Плиточные работы тоже возможны, но нужно следить за температурой: в отапливаемой квартире проблем не будет, а в загородном доме без постоянного отопления плиточный клей может встать неравномерно, поэтому потребуется тепловая пушка", – добавил он.



В соцсетях при этом немало рассказов о затянувшемся из-за дороговизны ремонте. Например, блогер Александра Микерина в своем телеграм-канале пожаловалась, что ремонт их трехкомнатной квартиры затормозил на годы.



"Кабинет, как выяснилось, – это вторая детская. Так комната зависла на три года, в ней жили мои цветы и сушилка для белья", – написала она.



Когда туда переселили младшего сына, места для хранения перестало хватать, и родители сами продумали шкаф, нарисовав его от руки.





Александра Микерина блогер Сосед-мебельщик все измерил, сегодня отдали деньги – вышло 160 тысяч рублей. Без изысков, шкаф под дерево, будет зеркало.

Автор также заметила, что мебель по индивидуальным размерам "уже давно недешевое удовольствие", а цены ощущаются только тогда, когда сталкиваешься с ними напрямую.

Взять контроль на себя

Эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов добавил в разговоре с Москвой 24, что зима – это не сезон в строительно-отделочной сфере.

"Обычный сезон – это весна, лето и первая часть осени. Зимой, особенно учитывая длительные выходные в стране, и строительные магазины, и бригады действительно делают определенные скидки на товары и услуги, чтобы компенсировать возможную просадку. В магазинах, особенно крупных, проходят акции на различные отделочные и черновые материалы – нужно мониторить рынок", – сказал он.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Учитывая, что многие опасаются делать ремонт зимой, так как холодно, боятся, что плохо просохнут стены, пол и так далее, бригады испытывают определенный дефицит в заказах и тем самым могут скинуть стоимость своей работы. Однако насчет 25% – это достаточно серьезная сумма. Возможно, на товары такие скидки и делают, а на работы, я думаю, 10–15% максимум.

Специалист отметил, что в среднем материалы за год дорожают по-разному.

"Есть черновые, смеси, различные штукатурки, клей и так далее – они в среднем дорожают на 7–10% в год. А вот чистовые, инженерное оборудование, трубы, электрокабель – там уже порядка 12–15%", – предупредил он.

Также эксперт подчеркнул, что есть несколько рабочих лайфхаков для экономии.

"Если человек понимает, что он купил квартиру и планирует делать ремонт, то можно приобрести по максимуму материалов на имеющиеся средства и хранить их у кого-нибудь из соседей. Особенно это удобно в новостройках: многие покупают жилье, и оно просто стоит в бетоне годами. Можно написать в чате соседей, спросить, кто не планирует в ближайший год делать ремонт, и предложить компенсировать часть коммуналки", – отметил Аксенов.

В таком случае можно приобрести весь материал по текущей цене, а зимой, возможно, и со скидками, и завезти на хранение.

"Коммуналка будет стоить гораздо дешевле, нежели снимать склад и потом еще платить за доставку до него и обратно", – добавил он.

При этом специалист рекомендовал совершать покупки в сетевых магазинах либо онлайн. Также он предупредил, что зачастую в случае, если цена сильно ниже рынка, возрастает вероятность покупки подделки.

"Поэтому необходимо проверять наличие всех необходимых сертификатов и документов и читать отзывы о взаимодействии с данным продавцом – актуальные, не 1–2 года назад, а здесь и сейчас. В сетевых магазинах также часто выкладывают "товар-локомотив": берут что-то из ассортимента и продают по себестоимости либо даже ниже, чтобы привлечь покупателя, – это можно отслеживать и в итоге неплохо на этом сэкономить", – подчеркнул он.

Для того чтобы сохранить бюджет непосредственно на выполнении работ, эксперт также рекомендовал отказаться от услуг прораба, взяв эту роль на себя.

"То есть работать с частными мастерами либо отдельно с узкопрофильными: вызывать электрика, сантехника, плиточника и так далее и быть прорабом, контролировать их. Либо брать бригаду универсалов и так же, будучи прорабом, организовывать всю работу, закупать необходимые для них материалы, ставить график их работы, контролировать исполнение и так далее, если на это есть время и компетенция. По рынку на сегодняшний день прораб собирает от общей стоимости договора примерно от 10 до 20%. Соответственно, этот же процент остается в кошельке у клиента", – пояснил специалист.

Также можно частично сделать ремонт самостоятельно: отдать сложные инженерные работы электрику, сантехнику, тяжелые физические работы вроде штукатурки, стяжки, возведения перегородок – мастерам, а затем самостоятельно поклеить обои или положить ламинат, заключил Аксенов.