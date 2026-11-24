Старшее поколение не прекращает попыток найти своим внукам достойных вторых половинок. Одна из бабушек, разговор с которой завирусился в Сети, решила присмотреться к потенциальной кандидатке даже в поликлинике. Могут ли родственники действительно наладить личную жизнь детей и насколько это здоровая история, разбиралась Москва 24.

"Покажу тебе его фотографии?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriashvetss

В Сети завирусилось видео, в котором бабушка основательно взялась за поиск второй половинки для своего взрослого внука. Женщина пришла на прием в поликлинику к молодой девушке-врачу и начала рассказывать о процессе поиска невестки.

Пенсионерка отметила, что попросила внука позвонить одной из кандидаток, однако он ответил ей фразой "бабушка, я ее не потяну". По его словам, у девушки была сделана фотография из ресторана, где самое дешевое блюдо обходится в 4 тысячи рублей. Он также добавил, что сегодня современные девушки рассчитывают на доход у мужчин от 200 до 500 тысяч.

Во время своего рассказа пенсионерка уже начала рассматривать в качестве кандидатки саму девушку-врача. Бабушка даже показала фотографию мамы молодого человека, а потом и его самого.



(оставила. – Прим. ред.) .

видео из Сети А если я покажу тебе свадебные его фотографии? Ну я все свадебные удалила, только там, где он один

Пользователи социальных сетей не остались в стороне: некоторые мужчины даже поддержали такой подход со стороны старшего поколения.

"Я уже подумываю нанять чью-то бабушку, чтобы за меня так сходила и договорилась", "правильно, пусть родители и бабушки ищут невесту. Что время тратить, обычно вкусы совпадают в семье", – написали мужчины под роликом.

Однако некоторым пользователям такой метод не понравился. Они заявили, что бабушка пытается отдать кому-то "корзиночку" или "припарковать своего пупсика".

Ранее в соцсетях начали активно обсуждать то, что матери проявляют гиперопеку, а также излишнюю тактильность по отношению к сыновьям. Из-за этого появились популярные интернет-тренды, где молодых людей называют "сыночка-корзиночка" и "моя бирочка". Ролики с подобным содержанием заставляют многих женщин всерьез опасаться того, что в будущем они могут перенять эту модель поведения.

Следуя старым традициям

Профессиональная сваха, эксперт по вопросам отношений, семьи и брака Валентина Закоцола напомнила, что испокон веков родители искали невесту или жениха своему ребенку, потому что хорошо понимали, кто нужен.

"Возможно, бабушка рассуждает так же с высоты своих лет. Но остается вопрос: насколько такая история будет результативна для молодого человека", – отметила эксперт.

По ее словам, бабушка может обеспечить хороший результат примерно на 60%. Однако, безусловно, лучше обращаться к профессионалам, потому что при анализе человека они захватывают все: детство, юность, родителей, какие были прошлые отношения, что именно повлекло, если девушка разошлась или развелась.

Закоцола добавила, что важно исходить не только из внешних данных, но и из того, какой человек внутри, насколько для него необходимы те или иные моменты, что можно сказать о характере.





Валентина Закоцола профессиональная сваха, эксперт по вопросам отношений, семьи и брака Исходя из моего опыта, были случаи, когда девушка знакомилась, ей очень нравился мужчина, но при общении выяснялись многие нюансы, которые были незаметны во время конфетно-букетного периода. Вот почему я всегда говорю: в выборе спутника жизни нужен тот, кто поможет, подскажет, как проходить такой путь грамотно.

Эксперт добавила, что у бабушки, которая действует по наитию, может не получиться устроить жизнь внука и он отнесется к этому опыту негативно.

"У меня бывали случаи, когда мамы втайне от дочери приходили и просили меня помочь в вопросе знакомства. Мы решали этот вопрос очень аккуратно: например, у дочери как будто спустило колесо и "случайный" молодой человек пришел на помощь. Но в целом методы бывают разные", – отметила профессиональная сваха.

"Пристроить мальчика"

При этом психолог Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 отметила, что сегодня мужчины действительно боятся женщин: опасаются, что не потянут их, или просто инфантильно не хотят заниматься личной жизнью, за которую в итоге берется кто-то другой – мама, бабушка и так далее.

"В описываемой истории следует понимать, как живет взрослый внук: один или с родственниками. Зарабатывает ли он, хватает ли ему денег на себя. При этом очень важно, чтобы человек жил самостоятельно. Если же с бабушкой, то сразу можно сказать: мужчина находится в детской позиции, а родственница – в позиции родителя, который взял ответственность и считает, что задача – пристроить мальчика", – объяснила психолог.

По ее словам, у бабушки две цели. С одной стороны, хочется, чтобы взрослый внук уже жил с кем-то и строил семью. У бабушки останется время на себя, то есть она сможет передать ответственность. С другой – осознанное желание, чтобы человек был не один, чтобы ему легче стало справляться с этой жизнью. Бабушка уже понимает, что жизнь не вечна, поэтому хочется обеспечить внуку безопасность, когда рядом есть тот, кто поддержит и поймет. Чтобы человек не упал, руки не опустил, не сломался, чтобы действительно был счастлив и имел опору.





Ангелина Сурина психолог Так происходит, когда бабушка или мама уверены: их сын сам не справится с жизнью, работой, не сможет найти подходящего человека, девушку, друзей, поэтому ему максимально помогают. Так взращивается инфантильность. Если ситуация превратилась в систему, то есть происходит постоянно, это выученная беспомощность.

Чтобы исправить положение, маме (а в конкретном случае бабушке) важно создать такие условия, чтобы внук жил отдельно, зарабатывал, не помогать ему деньгами. Встречаться с ним по выходным, гулять, кормить пирожками, просто баловать и верить в него, давать моральную поддержку, порекомендовала эксперт.

Она добавила, что помощь, в том числе в личной жизни, оказывается только тогда, когда о ней просят. Поэтому если внук не говорил об этом, то сложившаяся ситуация оказывается нарушением границ.

"В возрасте около 20 лет важно отпускать ребенка, но поддерживать. Начинать делать это стоит постепенно, раньше подросткового возраста. Примерно с 7 лет объяснять, давать делать выбор, чтобы ребенок сам принимал решение, постепенно нарастил внутреннюю опору и свое "я". Он должен понимать, что сам справится с жизнью, ему необходимо выбирать работу, хобби, внешний вид и так далее. Этому нужно обучать", – объяснила специалист.

Однако если близкие сами лезут в личную жизнь, стоит поговорить. Есть три этапа расставления границ, отметила Сурина.

"Первый – мы сначала говорим: "Бабушка, я тебя очень люблю, но ты поверь, пожалуйста, я сам разберусь со своей личной жизнью. И даже если я увижу, что девушка не подходит, я ее не потяну, выберу ту, которую потяну" и так далее. Если бабушка этого не понимает, то второй этап – предупредить: "Если ты не прекратишь систему поиска и навязывания, то я отдалюсь. Перестану какое-то время общаться или ездить к тебе в гости", – подчеркнула психолог.

Но если это не помогло, наступает третий этап – осуществление. Только почувствовав потерю и серьезность действий, родственники отступают, заключила Сурина.