Онлайн-сервис объявлений "Авито" сообщил о тестовом запуске платы за целевые контакты в пяти товарных категориях. Это значит, что размещение объявлений будет бесплатным, но при этом придется заплатить за некоторые звонки и переписки. Как новая модель отразится на продавцах и покупателях, разбиралась Москва 24.

Платные разговоры

С 1 декабря 2026 года онлайн-сервис объявлений "Авито" на два месяца запустит тест оплаты за целевые контакты в пяти товарных категориях. Пользователи будут платить за конкретные звонки и переписки с покупателями. Нововведение коснется бизнес-продавцов в категориях "Кухни", "Бани", "Бытовки", "Дома" и "Хозблоки".

По данным СМИ, предварительная стоимость одного контакта в "Кухнях" составит 190 рублей, в "Бытовках" – 390, в "Хозблоках" – 460, в "Банях" – 590, а в "Домах" – 990. Отмечается, что эти суммы ориентировочные, а фактическую стоимость и условия тарификации продавцам советуют проверять в разделе "Тариф" личного кабинета.

В рамках теста размещение объявлений в пределах лимитов и просмотры останутся бесплатными, а основные расходы возникнут именно при обращениях, подходящих под критерии целевого контакта.

Пользователи в социальных сетях негативно отнеслись к нововведению и отсутствию четких критериев в публичном пространстве, по которым конкретная переписка или звонок будут считаться целевыми.





пользователь "Авито" Представьте, человек запросил цену, прайс или контакты, и какой-то диалог могут посчитать платным. Кто решил, что это реальный покупатель? Сегодня это несколько категорий, но что потом?

В комментариях множество людей уже призывают бойкотировать площадку, делятся аналоговыми платформами и беспокоятся о возможных спекуляциях.

При этом в самом "Авито" ответили на возмущения пользователей, подчеркнув, что платным будет не любой контакт, а только обращение покупателя, который заинтересован в покупке.

"Средства списываются только тогда, когда покупатель позвонил или написал. Короткие и случайные звонки, повторные обращения и спам отсеиваются автоматически. Продавцы не будут платить за нецелевые обращения и смогут сосредоточиться на работе с настоящими покупателями", – пояснили в платформе.

Пользователи, участвующие в пилотном проекте, автоматически перейдут на новый тариф. При этом условия по подписке и авансу останутся без изменений. Пилотный тариф будет действовать в течение двух месяцев, за это время площадка планирует проанализировать работу новой модели и собрать отзывы продавцов. По итогам пилотного периода при положительной оценке тариф могут закрепить в категории на постоянной основе.

Отмечается, что для обычных пользователей нововведение не несет изменений: все привычные функции остаются бесплатными.

Посчитать выгоду

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Ведомости/Гордеев Андрей

По мнению маркетолога Игоря Новикова, "Авито" стремится привязать оплату к более понятной для бизнеса ценности – к обращениям потенциальных покупателей.

"Площадке проще оценить свою пользу: она видит конкретные звонки и переписки, которые могут привести к заказам. По сути, это способ зарабатывать на способности соединять покупателя с продавцом – так работают все агрегаторы и маркетплейсы, включая сервисы такси. Для большой аудитории такая возможность становится самостоятельным коммерческим продуктом", – отметил он.

По его словам, если говорить о выборе, например, готовых кухонь, логика выглядит понятной: перед покупкой может потребоваться обсуждение комплектации, размеров, доставки, монтажа, изготовления – общение здесь является важным этапом продажи, который площадка может зафиксировать.

"При этом важно понимать, что окончательный договор стороны могут заключить уже за пределами платформы. То есть площадка страхуется: даже если сделка прошла не на ней, она все равно получает плату за привлечение покупателя", – уточнил эксперт.

В то же время в пресс-службе говорят, что случайные звонки, повторные обращения и спам не будут тарифицироваться и будут отсеиваться автоматически и здесь надо смотреть, насколько качественно это будет работать и не будет ли злоупотреблений как со стороны площадки, так и со стороны продавцов, которые могут жаловаться, что это был спам или неверное обращение.

"Для бизнеса главное преимущество – более прямая связь переменных расходов с поступающими обращениями. Если объявление просматривают, но никто не связывается, плата за контакты не возникает. Это может быть выгодно тем, кто раньше много тратил на просмотры, которые мало конвертировались в запросы", – добавил Новиков.





Игорь Новиков маркетолог Но экономию надо считать по всему бюджету: описание "пилота" говорит о том, что сохранится и подписка, а дополнительные инструменты могут остаться еще одной статьей расхода. Есть и ограничение модели: оплаченный контакт еще не означает продажу – покупатель может отказаться из-за стоимости доставки или комплектации. Целевой контакт по правилам тарифа и покупатель, который принесет компании прибыль, – разные понятия.

Поэтому выигрыш нельзя сводить только к замерам бизнеса: важнее прежняя стоимость привлечения, качество запросов и способность превращать их в прибыльные заказы.

"Например, дом – 990 рублей за контакт. При одном заказе на 10 оплаченных обращений это обойдется в 9 900 рублей, а при одном заказе на 20 обращений – уже под 20 тысяч", – отметил маркетолог.



Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Юлия Перова

Учитывать стоит и продвижение, работу отдела продаж и так далее. Также основной вопрос в этой системе – прозрачность определения платного обращения. Продавцу нужно понимать, за какой звонок списали деньги, как отключаются повторы и спам, как можно оспорить ошибку или разрыв на линии.

"Важен и контроль бюджета: если деньги размещаются предварительно, цена одного контакта не дает предсказуемой общей суммы расходов, потому что количество и качество обращений меняется. Когда речь идет о достаточно дорогих покупках, нужны понятные ограничения расходов и понятная проверка начислений", – пояснил эксперт.





Игорь Новиков маркетолог Для покупателей возможен положительный эффект: возможность заранее раскрыть цену, комплектацию, доставку и монтаж, чтобы отсечь тех, кому предложение заведомо не подходит. Но есть и обратная сторона: продавцы будут отсекать больше потенциальных клиентов и сокращать консультации.

На площадке недвижимости такое уже существует: у "Циана" есть оплата за целевые звонки в тарифах для застройщиков, "Яндекс.Недвижимость" тоже использует оплату целевых звонков по новостройкам. Так что нынешний эксперимент "Авито" можно рассматривать как расширение знакомого рынка, считает Новиков.

Однако эксперт усомнился в неизбежном переходе на оплату за контакты, особенно для физлиц. Распространение будет зависеть от того, смогут ли платформы обеспечить качество контактов, а продавцы – получить приемлемую стоимость заказа, заключил Новиков.