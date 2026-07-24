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24 июля, 19:41

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Смотр Кремлевской школы верховой езды пройдет на ВДНХ 26 июля

От усадеб до верховой езды: чем заняться в рамках проекта "Лето в Москве" 25 и 26 июля

Погрузиться в латиноамериканскую культуру, а также побывать на цирковом выступлении и мастер-классах можно в рамках проекта "Лето в Москве" 25 и 26 июля. Куда отправиться в выходные – в нашем материале.

Латинская Америка и "Матрешка Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд масштабных мероприятий запланировали организаторы проекта "Лето в Москве" на 25 и 26 июля.

Например, фестиваль стран латиноамериканской и карибской культуры, где площадкой в субботу станет библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Здесь у гостей будет возможность встретиться с представителями других государств, осмотреть экспозиции, принять участие в творческих мастер-классах. Также можно открыть для себя литературу, посвященную культурному наследию, историческим вехам и обычаям стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Документальное и художественное кино в рамках фестиваля будут показывать до 26 июля в кинотеатре "Иллюзион". Кроме того, к участию подключился и Московский зоопарк, где открылась фотовыставка о природе Колумбии и Парагвая. Все подробности и расписание событий можно найти на сайте фестиваля.

Проект "Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" приглашает зрителей на цифровое представление "Матрешка: тайна дерева детства". Сеансы проходят ежедневно до 30 августа с 19:00 до 21:00, а вход для всех желающих свободный.

Зрители увидят фантастическую историю о происхождении столичной матрешки, которая стала арт-объектом. Постановка состоит из 11 красочных сцен, где авторы покажут символическое древо детства, связывающее минувшие эпохи и уходящее ветвями в будущее.

Конные ритуалы и "Усадьбы Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также в эти выходные можно посетить парк "Сокольники", где проходит шоу "Огни большого цирка". Команда из 70 профессиональных артистов подготовила для зрителей выступления с экзотическими животными, опасные трюки акробатов, сложные композиции эквилибристов и номера с участием лошадей. С подробностями можно ознакомиться на странице проекта.

В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы", который продлится до 6 сентября, в грядущие выходные гости смогут посетить исторический фотосалон на Манежной площади. Организаторы воссоздадут атмосферу старинного фотоателье конца XIX – начала XX века. Все желающие смогут примерить ретронаряды и сделать стилизованную винтажную фотокарточку на память.

Кроме того, в программе фестиваля – путешествие-квест "Загадочная коллекция". Организаторы подготовили игру, в ходе которой участники будут отгадывать исторические загадки и выполнять задания, связанные со знаменитыми столичными имениями. Такой формат позволит гостям проявить смекалку, проверить внимательность и в увлекательной форме познакомиться с культурным наследием города.

Кроме того, организаторы подготовили для детей и взрослых занятия по искусству и флористике, где участники поработают с цветочными композициями и природными материалами. Со всеми событиями фестиваля можно ознакомиться здесь.

Также все желающие смогут посетить церемониал Кремлевской школы верховой езды. Торжественный смотр пройдет на ВДНХ 26 июля с 12:00 до 13:00. Всадники в исторических образах кавалеристов покажут традиционные российские конные ритуалы под живую музыку. Зрители увидят торжественный пеший и конный марш, парадное построение, котильон, элементы конной карусели, а также приемы владения оружием.

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Сюжет: Лето в Москве
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