Около 20 человек заблудились за год в аномальной зоне Шушмор под Москвой – в лесах Шатурского района. Что стоит за легендами об урочище и почему там действительно легко потеряться, разбиралась Москва 24.

Мистика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Лесной массив Шушмор в Шатурском районе Подмосковья стал точкой притяжения для любителей мистики. По данным телеграм-канала SHOT, с начала 2026 года в этой зоне заблудились около 20 человек – выбираться им помогали жители ближайшей деревни.

Очевидцы описывают местность как место с необычными природными особенностями: деревья имеют причудливые очертания, техника ведет себя нестабильно: часто отказывают навигационные приборы, а автомобили якобы могут заглохнуть без видимых причин.

Жители связывают эти явления с сохранившимися следами языческих культов: согласно преданию, раньше здесь жил озерный народ, поклонявшийся древним богам.

В социальных сетях многие пользователи рассказали свои истории о посещении этого места. Например, блогер Алина Романова, вспомнила, что ничего мистического там не встретила, однако в зоне Шушмор часть техники действительно вела себя странно: экран портативного зарядного устройства начал мигать, а полностью заряженный фонарь перестал светить.





Алина Романова блогер НЛО нет, квадратных деревьев нет, телефон не разряжается. Может, повезет вам.

Также в этом районе находится озеро Смердячье, отличающееся круглой формой. Водоем известен характерным запахом сероводорода. Согласно историческим источникам, в 1885 году в районе водоема исчез председатель земской управы, приехавший для проверки дамбы. Позднее пропали и другие люди – возница с лошадьми, почтальон, землемер, несколько крестьян, сообщила "Российская газета".

В 2002 году озеро исследовали специалисты лаборатории метеоритики Института геохимии РАН, а в 2008-м кандидат геолого-минералогических наук Святослав Енгалычев подтвердил его метеоритное происхождение: небесное тело упало не позднее 10 тысяч лет назад, мощность взрыва составила около 250 килотонн – в 10 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет РИА Новости.

Перебои связи

Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Анатолий Петрукович скептически отнесся к мистическим историям об этих местах. Он отметил в разговоре с Москвой 24, что восток области – Шатура, Рошаль, Петушки – в целом очень популярные туристические места для жителей столицы: там можно легко провести с палаткой два-три дня.

"Там очень малонаселенная местность, хороший лес, есть просеки и дороги, можно погулять, собирать ягоды и грибы, посмотреть заброшенную церковь или найти какое-нибудь древнее стойбище. Поэтому люди туда ходят и сейчас – это удобное место для отдыха", – поделился эксперт.





Анатолий Петрукович директор ИКИ РАН, академик Я там был, никакие идеи о том, что там неправильная навигация, в голову не приходили, потому что все ходили просто, без смартфонов с навигаторами, по карте. А если совсем плохо – доставали компас, и он работал исправно.

Однако, по словам эксперта, современная молодежь не всегда умеет пользоваться компасом, а в таком случае, если гаджет, например смартфон, не работает, заблудиться становится куда проще.

"В свою очередь помехи сейчас могут быть разные: мобильный сигнал может сбиваться, потому что территория удаленная. Могут быть и помехи, связанные с проведением специальной военной операции", – уточнил Петрукович.

Однако физических природных явлений, которые мешают навигации в этой области, нет, уверен он. Просто кто-то теряется по причине неопытности и передвижения по территории без навигации, добавил физик.

"Также это поддерживает ажиотаж вокруг местности, связанный с секретностью и загадочностью. Но в целом это скорее разговоры туристического-экскурсионного характера, а не научного", – заявил он.



"Мистические новости": аномалии Шушморской зоны

В целом явления, которые мешают навигации на местности, конечно, существуют. В качестве примера ученый привел полярные сияния и магнитные бури: на Кольском полуострове или на Таймыре у людей может сбоить компас: из-за колебаний магнитного поля Земли стрелка начинает "прыгать" и не показывает на север.

Навигационный сигнал также может сбоить, потому что возмущенная солнечной активностью атмосфера вносит в него помехи естественного характера.

"Я затрудняюсь придумать физическую причину, чтобы стрелка компаса начала "прыгать" где-нибудь в Московской области: ни при каких магнитных бурях этого не происходит. Максимум пропадает навигационный сигнал, связанный с ГЛОНАСС или GPS, и отсутствует мобильная связь", – заключил он.



Спасатель Сергей Щетинин согласился с тем, что сбои навигаторов в урочище Шушмор могут объясняться работой систем РЭБ, а не аномалиями, пишет издание "Абзац".





Сергей Щетинин спасатель Слово "мистика", в моем понимании, равносильно слову "сказка". Что касается навигатора: мы видим, что сейчас идет специальная военная операция и система радиоэлектронной борьбы может подменять навигаторы, поэтому ничего в этом удивительного нет, это вполне возможно.

Он добавил, что обычный компас не подвержен РЭБ и им можно воспользоваться вместе с распечатанной картой.

Спасатель уверен, что странные формы деревьев и внезапные поломки автомобилей не признак мистики, а простое совпадение, усиленное склонностью людей наделять места сверхъестественными чертами. Он подчеркивает: отправляясь в такой лес, важно заранее спланировать маршрут, сообщить близким о своих планах и обязательно взять с собой снаряжение на случай, если придется остаться на ночь.