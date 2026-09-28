Физик Чашей объяснил появление "призраков" на фотографиях россиян

Россияне заметили "призраков" на старых снимках: загадочные силуэты попадали в объектив в самых разных местах, сообщили СМИ. Связано ли это с мистикой или есть научное объяснение, разбиралась Москва 24.

Странный объект

Фото: телеграм-канал SHOT

Россияне увидели на старых снимках силуэты, похожие на призраков. По данным телеграм-канала SHOT, в 2017 году москвичка Дарья вместе с подругой делала фото у заброшенного дома в Рыбинске. Позже на трех кадрах девушки заметили пожилую женщину, проходившую позади них, хотя при съемке ее не видели. Также они выяснили, что рядом с этим местом когда-то сгорел дом.

Дмитрий из Челябинской области тоже нашел странный силуэт: снимок был сделан на сборах юниорской команды по гребле в Болгарии в 2014 году. В длинном коридоре отеля на заднем плане оказался мужчина в костюме, которого никто не помнит. Вместе с тем 35-летняя москвичка Алла разглядела "пассажира" уже после аварии в 2022 году. Девушка сфотографировала место ДТП, а потом на снимке увидела человека за рулем своей машины. Хотя, по ее словам, в авто никого не было.

В Сети можно найти немало снимков с намеком на полтергейст. Например, одна из пользовательниц утверждает, что встретила привидение, сделав случайный кадр мужа.

"Я сфотографировала его, когда рыбачили у одного из озер. Уверена, что мы с мужем были в этом месте одни. Однако на фотографии ясно видна фигура маленькой девочки в капоре и переднике", – написала она.

По мнению мистика звука Юлия Котова, на фото и видео действительно могут появляться подобные силуэты. Например, души умерших, которые еще не смогли трансформироваться, объяснил он Москве 24.

Эксперт уверен, что такие сущности не уходят из земного мира, а продолжают обитать на месте какой-то трагедии.





Юлий Котов мистик звука Фотоаппарат способен запечатлеть такое, потому что видит тоньше, чем человеческий глаз. Камера может уловить душу, аномалию или сгустки энергий, которые выглядят как пятна. Сам в этом неоднократно убеждался, поскольку в настоящее время езжу по заброшенным кладбищам. Случаи бывали: например, на моем видео калитка сама шевелится, кто-то ходит и так далее.

При этом Котов уточнил, что такая фотография сама по себе не может нести никакой опасности. По его мнению, даже если человек находится рядом с духом вживую, тот не способен сильно взаимодействовать с миром из-за тонкой структуры.

Оптическое явление?

Однако доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Игорь Чашей уверен, что причина не в мистике, а в обычном оптическом явлении – мираже.

Специалист рассказал Москве 24, что оно возникает из-за преломления светового потока на границе между слоями воздуха с разной температурой. Поэтому кажется, что объект находится не там, где расположен в действительности.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Такое случается при специфических условиях распространения света в атмосфере. Нижний мираж появляется, когда внизу воздух теплее, чем сверху. Например, в жаркую погоду на раскаленном асфальте впереди мерещится лужа, а на самом деле это отражение неба.

Верхний мираж, по его словам, возникает при обратном распределении: внизу холодный воздух, наверху теплый.

"Тогда человек может увидеть, например, корабль, парящий над морем, хотя в реальности судно находится на воде за горизонтом. Подобным образом иногда появляются и исчезают и другие "призрачные" объекты", – уточнил специалист.

Также не исключено, что это связано с пленкой или кадром, допустим, с их повреждением либо дефектом, отметил Чашей.

Призраки – в голове?

Никакой мистики не увидела и нейропсихолог Елена Гроза. В беседе с Москвой 24 она уточнила, что мозг человека часто ищет смысл, закономерности и признаки чьего-то присутствия.

"Это нормальный механизм выживания: лучше один раз принять тень за человека, чем не заметить реальную угрозу. Поэтому в неоднозначных изображениях на старых фото, отражениях, размытых силуэтах мозг очень быстро достраивает знакомые образы. Например, лицо, фигуру, женщину, ребенка", – заявила специалист.

Этот термин носит название парейдолия – склонность видеть осмысленные образы там, где есть случайный или неоднозначный визуальный сигнал.





Елена Гроза нейропсихолог Человек может увидеть лицо в облаках, фигуру в складках одежды, "призрака" на старой фотографии. Достаточно плохого освещения, размытия, движения, отражения, цифрового шума или случайного прохожего на заднем плане.

Эксперт подчеркнула, что в голове в такой момент происходит быстрая интерпретация. Зрительная система получает неясный стимул, а мозг достраивает его до наиболее знакомого образа. Если рядом появляется история вроде "тут был заброшенный дом", "рядом случился пожар", "это место странное", эффект усиливается. Контекст буквально подсказывает мозгу, что именно искать.



"Отдельно работает и память. Люди могут искренне говорить: "Мы никого там не видели". И это необязательно обман. Во время съемки внимание было на позе, подруге, телефоне, кадре, а не на фоне. Все, что не оказалось в фокусе внимания, могло просто не попасть в сознательное восприятие", – рассказала специалист.

По мнению эксперта, когда люди пересматривают фото годы спустя, мозг "начинает расследование" и включает воображение. Ему проще быстро собрать версию реальности, чем каждый раз анализировать изображение с нуля, тратя на это энергию. В таком случае люди принимают первую эмоциональную интерпретацию за доказанный факт, уточнила нейропсихолог Елена Гроза.





Елена Гроза нейропсихолог Такие истории цепляют, потому что мистика дает сильную эмоцию: страх, любопытство, ощущение тайны. В быту человек видит старое фото, но стоит появиться загадочному силуэту – и это почти сюжет фильма. Мозг такое любит: там есть неопределенность, опасность, история и повод спорить.

"Призраки" на фото чаще всего появляются на стыке неоднозначного изображения, ожиданий, памяти и эмоционального контекста. Чем мутнее сигнал и сильнее история вокруг него, тем охотнее мозг достраивает мистику, заключила эксперт.

