Певец Шура рассказал, что потерял зубы прямо во время выступления на сцене

Певец Шура рассказал, что потерял зубы прямо во время выступления. Причем, несмотря на неловкий момент, артист продолжил шоу. Какие еще звезды сталкивались с подобными конфузами во время концертов – в материале Москвы 24.

Шура

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Эстрадный певец Шура (настоящее имя – Александр Медведев) рассказал журналистам, что во время выступления в одном из клубов потерял зубы прямо на сцене. Однако певец продолжил петь, превратив конфуз в часть шоу.



(зубы. – Прим. ред.) в поролон уперлись. Кто-то меняет гардероб – я меняю зубы каждые полгода.

Шура певец Вчера я пел в одном клубе и вот так допелся, что они вот тут остались. Пою, мне весело, а народ ржет, а онив поролон уперлись. Кто-то меняет гардероб – я меняю зубы каждые полгода.

Также во время концерта певец рассказал, как готовится к выступлениям и ухаживает за голосом. По словам Шуры, он занимается с личным фониатром. Когда специалист не может сопровождать артиста в другой город, он находит там проверенного коллегу, который проводит вместо него нужные процедуры.

Непосредственно перед выступлением певцу делают витаминную инъекцию – укол с аскорбиновой кислотой. Также для голосового аппарата вводят другие составы.

Анна Асти

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Певица Анна Асти столкнулась с похожей ситуацией на сцене, когда выбила микрофоном передние зубы. Об этом исполнительница рассказала в 2025 году в выпуске шоу "Натальная карта".

"У меня есть история про зубы, вы обалдеете! Идет концерт. У меня выпадает микрофон и отлетает. Мне не во что петь, поэтому мне дают другой. Я поворачиваюсь, начинаю петь и понимаю, что у меня зубы в рот провалились", – рассказала она.

Асти добавила, что инцидент произошел в самом начале выступления – она исполняла лишь вторую песню из программы. По словам певицы, она испугалась, почувствовав выбитые зубы во рту, однако мероприятие пришлось продолжить.

"Я случайно ударилась ими о микрофон, а потом начала петь и думала: "Господи, только бы не зашепелявить", – отметила исполнительница.

Лолита

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певица Лолита Милявская тоже столкнулась с распространенной травмой певца – в 2024 году артистка на одном из выступлений выбила себе зуб микрофоном. Подробностями инцидента она поделилась в личном блоге.





Лолита певица Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все. Ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескается. В какой-то момент вылетает.

Певица успокоила фанатов, добавив, что после концерта ее зуб вернули "практически на месте". Однако, помимо этого, в 2024 году Лолита столкнулась с коронавирусом, из-за чего ей пришлось сделать небольшой перерыв в карьере.

Полина Гагарина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С Полиной Гагариной на сцене тоже произошел подобный конфуз. Как рассказала певица в 2023 году в шоу "Неформат", она тоже сломала зуб во время исполнения песни. При этом выступление транслировалось на большом экране.

"У меня в глазах тут же потемнело, потому что боль адская, и я иду к своему басисту, он играет, ничего пока не понимая. Я показываю ему на свой зуб, но он ничего не замечает. И самое ужасное – песня заканчивается, и мне нужно говорить со зрителями, а мне ужасно больно и кажется, что зуб просто ушел куда-то внутрь", – вспомнила знаменитость.

Артистка закончила выступление и уже после уехала к врачу. Позже выяснилось, что от зуба откололась только часть.

"Я как-то смогла выкрутиться из всего этого хаоса, а потом уже отправилась к стоматологу, чтобы нарастить кусочек, который откололся на выступлении", – добавила она.

Баста

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Коллега Гагариной рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) оказался в похожей ситуации во время выступления в Иркутске, о чем рассказал в шоу "Голос" в 2020 году.



(зуб. – Прим. ред.) , он у меня падает прямо на пол. Я прикрыл рот микрофоном, а в голове – потерять зуб в Иркутске, в туре... Где я его потом сделаю!

Баста рэпер Выхожу на концерт, третья песня, я что-то завелся так, давай, и цепляю его, он у меня падает прямо на пол. Я прикрыл рот микрофоном, а в голове – потерять зуб в Иркутске, в туре... Где я его потом сделаю!

Василию пришлось, пританцовывая, поднять выпавший зуб, спрятать его в нагрудный карман и продолжить выступление. Также музыкант переживал, что из-за пробела в улыбке он мог начать шепелявить прямо перед зрителями, но в итоге все прошло удачно.