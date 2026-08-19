Мужчина пропал во время морской прогулки на сапе под Туапсе

Мужчина бесследно исчез на юге России после морской прогулки на сапе в одиночку. Мать и брат пропавшего организовали поиски вдоль побережья, сообщают СМИ. Что произошло и как не попасть в опасную ситуацию на сапе – в материале Москвы 24.

Опасный заплыв

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина пропал во время одиночного морского заплыва на сапе под Туапсе. Мать и брат ищут его вдоль побережья, сообщил телеграм-канал Baza.

Родственники пропавшего рассказали журналистам, что вечером 14 августа 42-летний Антон Цыба оставил машину у пляжа в Агое, взял сап и ушел в море. О поездке близким он не сообщил, но при этом собирался вернуться в Краснодар на следующий день.

Телеграм-канал Kub Mash уточнил, что, предположительно, Антон плыл в сторону скалы Киселева, сильные волны могли унести его в другом направлении.

Мать и брат Антона обратились в полицию и поисковый отряд "Лиза Алерт": пока удалось найти лишь автомобиль мужчины на берегу. На момент публикации сообщалось, что родные специально арендовали катер, чтобы обследовать акваторию: они предполагают, что Антона могло унести в направлении Новороссийска.

В пресс-службе "Кубань-СПАС" подтвердили "Российской Газете", что осмотрели береговую зону и прилегающие к ней водные участки, но пока безрезультатно.

Руководитель SUP-школы, SUP-инструктор Станислав Орлов напомнил в беседе с Москвой 24, что, несмотря на кажущуюся простоту заплывов, в одиночку отправляться на сапе не следует: лучше брать с собой компаньона, особенно новичкам, чтобы в случае необходимости была возможность получить помощь.

"Кроме того, если человек впервые берет сап, стоит провести такую поездку под контролем профессионала", – добавил он.

Специалист проводит инструктаж, следит за использованием жилетов, знает маршрут, сопровождает. Кроме того, есть даже групповые поездки с инструктором.



При этом Орлов также подчеркнул, что большой риск – в размещении нескольких человек на доске.

"Часто встречается ситуация, когда один арендует сап, а затем к нему присоединяются еще трое без спасательных жилетов. Это создает серьезную угрозу безопасности", – предупредил эксперт.

Главные правила

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

При этом первое правило безопасности во время катания на сапах – обязательное использование страховочного жилета.

В беседе с Москвой 24 он уточнил, что ключевой критерий надежности – наличие лямок, продеваемых между ног. Это предотвращает соскальзывание при падении в воду, особенно если человек рефлекторно поднимает руки вверх.





Станислав Орлов руководитель SUP-школы, SUP-инструктор Жилет нельзя снимать ни при каких обстоятельствах, поскольку любой может неожиданно потерять сознание во время плавания. Например, из-за перегрева (особенно в летний период), падения уровня сахара или индивидуальных особенностей организма. В такой ситуации, если человек находится один, помощь может не подоспеть вовремя, есть риск захлебнуться.

Второе обязательное правило – использование лиша – страховочного шнура, соединяющего райдера с доской. Его задача – удерживать сапборд рядом с человеком в случае падения в воду.



"Типичная картина несчастного случая: человек без спасательного жилета и лиша. Начинается сильный шквал, создающий высокую волну. Из-за нее райдер падает в воду, а когда выныривает, доску уже уносит ветром. Поскольку снаряд не закреплен на ноге, догнать его невозможно. Мощный поток сбивает дыхание, начинается паническая атака. И дальше возможен несчастный случай", – предостерег специалист.

Поездка под контролем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина



Помимо средств защиты, с собой стоит всегда иметь питьевую воду и гермомешок, куда можно положить телефон и деньги на случай непредвиденных обстоятельств.



"При выборе одежды для катания на сапе важно руководствоваться принципом адекватности. В солнечную погоду следует использовать головной убор для предотвращения перегрева. Одежда должна быть из быстросохнущих синтетических материалов (полиэстер, полипропилен), поскольку ткани, впитывающие воду, при падении создают дополнительную нагрузку и тянут вниз", – подчеркнул Орлов.

Крой не должен сковывать движения – важно, чтобы было удобно выполнять гребки, наклоны и повороты корпуса. Также рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30.





Станислав Орлов руководитель SUP-школы, SUP-инструктор При выборе места для катания на сапе стоит учитывать особенности водоема. На открытых пространствах ветер разгоняется до высоких скоростей, создавая волну, что затрудняет движение, особенно для новичков. На узких речках условия комфортнее: деревья по берегам дают тень, защищая от солнца, а медленное течение позволяет спокойно кататься.

Безопасное расстояние от берега при катании на сапе должно быть вне судового хода. Рекомендуется держаться не дальше 20 метров от берега, но и не подходить слишком близко, чтобы избежать скрытых угроз: зарослей водной растительности и выступающих из воды камней.