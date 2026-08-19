Мужчина пропал во время морской прогулки на сапе под Туапсе

Мужчина бесследно исчез на юге России после морской прогулки на сапе в одиночку. Мать и брат пропавшего организовали поиски вдоль побережья, сообщают СМИ. Что произошло и как не попасть в опасную ситуацию на сапе – в материале Москвы 24.
Опасный заплыв
Мужчина пропал во время одиночного морского заплыва на сапе под Туапсе. Мать и брат ищут его вдоль побережья, сообщил телеграм-канал Baza.
Родственники пропавшего рассказали журналистам, что вечером 14 августа 42-летний Антон Цыба оставил машину у пляжа в Агое, взял сап и ушел в море. О поездке близким он не сообщил, но при этом собирался вернуться в Краснодар на следующий день.
Телеграм-канал Kub Mash уточнил, что, предположительно, Антон плыл в сторону скалы Киселева, сильные волны могли унести его в другом направлении.
Мать и брат Антона обратились в полицию и поисковый отряд "Лиза Алерт": пока удалось найти лишь автомобиль мужчины на берегу. На момент публикации сообщалось, что родные специально арендовали катер, чтобы обследовать акваторию: они предполагают, что Антона могло унести в направлении Новороссийска.
В пресс-службе "Кубань-СПАС" подтвердили "Российской Газете", что осмотрели береговую зону и прилегающие к ней водные участки, но пока безрезультатно.
Руководитель SUP-школы, SUP-инструктор Станислав Орлов напомнил в беседе с Москвой 24, что, несмотря на кажущуюся простоту заплывов, в одиночку отправляться на сапе не следует: лучше брать с собой компаньона, особенно новичкам, чтобы в случае необходимости была возможность получить помощь.
"Кроме того, если человек впервые берет сап, стоит провести такую поездку под контролем профессионала", – добавил он.
Специалист проводит инструктаж, следит за использованием жилетов, знает маршрут, сопровождает. Кроме того, есть даже групповые поездки с инструктором.
При этом Орлов также подчеркнул, что большой риск – в размещении нескольких человек на доске.
"Часто встречается ситуация, когда один арендует сап, а затем к нему присоединяются еще трое без спасательных жилетов. Это создает серьезную угрозу безопасности", – предупредил эксперт.
Главные правила
При этом первое правило безопасности во время катания на сапах – обязательное использование страховочного жилета.
В беседе с Москвой 24 он уточнил, что ключевой критерий надежности – наличие лямок, продеваемых между ног. Это предотвращает соскальзывание при падении в воду, особенно если человек рефлекторно поднимает руки вверх.
Второе обязательное правило – использование лиша – страховочного шнура, соединяющего райдера с доской. Его задача – удерживать сапборд рядом с человеком в случае падения в воду.
"Типичная картина несчастного случая: человек без спасательного жилета и лиша. Начинается сильный шквал, создающий высокую волну. Из-за нее райдер падает в воду, а когда выныривает, доску уже уносит ветром. Поскольку снаряд не закреплен на ноге, догнать его невозможно. Мощный поток сбивает дыхание, начинается паническая атака. И дальше возможен несчастный случай", – предостерег специалист.
Поездка под контролем
Помимо средств защиты, с собой стоит всегда иметь питьевую воду и гермомешок, куда можно положить телефон и деньги на случай непредвиденных обстоятельств.
"При выборе одежды для катания на сапе важно руководствоваться принципом адекватности. В солнечную погоду следует использовать головной убор для предотвращения перегрева. Одежда должна быть из быстросохнущих синтетических материалов (полиэстер, полипропилен), поскольку ткани, впитывающие воду, при падении создают дополнительную нагрузку и тянут вниз", – подчеркнул Орлов.
Крой не должен сковывать движения – важно, чтобы было удобно выполнять гребки, наклоны и повороты корпуса. Также рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30.
Безопасное расстояние от берега при катании на сапе должно быть вне судового хода. Рекомендуется держаться не дальше 20 метров от берега, но и не подходить слишком близко, чтобы избежать скрытых угроз: зарослей водной растительности и выступающих из воды камней.