Жители столицы освоили для себя прибыльный вид бизнеса – экзорцизм. Что и за сколько предлагают современные "изгнанники бесов" и чем такие услуги оборачиваются для клиентов, разбиралась Москва 24.

"Сказать, что все прошло, я не могу"

Спрос на экзорцизм, снятие порчи и "чистку" души остается высоким: по данным ВЦИОМ за 2026 год, 80% россиян верят в существование сверхъестественного. На этом фоне эксперты оценивали рынок оккультных услуг в РФ в 2,5 триллиона рублей.



В качестве эксперимента журналист телеканала Москва 24 договорилась о встрече со столичной колдуньей Ольгой: "выгнать демонов" она обещала в обычном панельном доме. Женщина встретила клиентку в прихожей, предложила тапочки и пригласила в комнату с диваном и кушеткой. По легенде, репортеру якобы постоянно снятся кошмары, на что специалист нашла объяснение: к душе привязали покойника, поэтому надо отливать воском.

"Если честно, у вас серьезно. Конечно, до конца воск этот не снимет такие тяжелые работы, потому что можно чиститься, но это до бесконечности. Второй вариант – там ритуалы серьезные: едем на кладбище, просим покойных, чтобы они нам в помощь шли", – сказала колдунья.



При этом для начала душу предложили "отмыть": на кухне женщина взяла железную миску и начала плавить свечи, после чего последовал ритуал с заклинаниями. Более того, Ольга напугала, что, если ничего не делать, все может закончиться даже смертью.





Ольга столичная колдунья Я тебе говорю: сейчас оружие не надо иметь, надо иметь хорошего практика, чтобы "уложил". Это называется "уложить".

Затем колдунья утверждала, что от встречи с потусторонней силой у нее заболело сердце. На вопрос о полной стоимости процесса Ольга четко ответила – более 100 тысяч рублей. Прошедший сеанс обошелся в 9 тысяч, а на прощание женщина отдала клиентке весь расплавленный воск. Это "сглаз", который нужно выбросить с заклинанием: "Откуда пришло, туда и ушло и назад не ворочаться".



С похожей схемой столкнулась и Александра Черная: она обратилась к специалистам по загробному миру на фоне плохих отношений с мужем и ночных кошмаров.

"Однажды, когда проснулась, случайно задела рукой стену и заметила, что под обоями будто что-то есть. Там были иголки. И мне пришла в голову мысль, что кто-то сделал какой-то расклад, плюс у меня было подозрение на одну родственницу мужа: она помогала делать ремонт в этой квартире", – рассказала Александра телеканалу Москва 24.

Спустя время девушка подобрала практика и вызвала на дом.





Александра Черная клиентка экзорциста Он спросил, в чем проблема, я все рассказала. Зажег свечу и сказал, что она обязательно должна догореть, нельзя ее тушить после обряда. По тем временам я дала 10 тысяч – это достаточно большая сумма. Сказать, что все прошло после этого, я не могу.

Однако в ряде случаев подобные дела оборачиваются серьезными происшествиями. Ранее СМИ рассказывали историю семьи из Волгоградской области, где родители решили изгнать бесов из 10-летнего сына, который якобы плохо себя вел. Взрослые скрутили ребенка, мазали чесноком, прыскали святой водой и подносили к иконе. Мальчик получил психологическую травму, а семью поставили на учет в органы опеки.

Дистанционное изгнание

Эксперт рассказала, как устроена индустрия современного экзорцизма

Некоторые практики придумали формат услуги, при котором с клиентом даже не нужно видеться в реальной жизни.

Журналисты телеканала Москва 24 решили испытать процедуру по видеосвязи. Отозвалась экзорцист Светлана Комкова, которая для начала попросила надеть на глаза повязку и окружить себя тишиной.

"Пронаблюдай, как создатель отправляет тебе свою энергию: легкий, воздушный, искрящийся луч начинает спускаться к тебе", – говорила она.

Примерно через полчаса колдунья начала разговаривать якобы с демоном журналиста по имени Кот и требовать подписанные с ним "контракты". Репортеру пришлось подхватывать историю на ходу, обмана она не распознала. Спустя два часа сеанс закончился – за это Светлана попросила перевести 10 тысяч рублей.



Позже она согласилась встретиться и рассказать о себе: по ее словам, дар получила от отца, который был магом и колдуном.





Светлана Комкова современный экзорцист Когда человек с силой умирает, он передает ее, один из способов – касание. Он держал меня за руку, в эту же ночь ушел. У меня участились сны, я стала больше видеть, ощущать, во мне стала расти энергия.

По словам женщины, она прошла специальные курсы по экзорцизму, которые есть в интернете, находит клиентов в соцсетях и берет за сеанс в среднем 5–10 тысяч рублей.

"Сущности" же ко всем приходят по-разному, уверяет Светлана.

"Может в форме субстанции, ДНК – каждый видит по-своему. Бывает, что они не идут на контакт, бывает, что нецензурно посылают", – сказала она.



Светлана предложила "введение в транс" уже в реальной жизни: героем стал москвич Дмитрий Щепетильников, но для обряда попросила съемочную группу выйти. Весь процесс занял примерно час, при этом сама девушка призналась, что диплома психолога или врача у нее нет.

"Делай глубокий вдох. Со вдохом золотая субстанция спускается сверху, доходит до макушки, проходит через локти, через живот. Постарайся почувствовать, где в теле у тебя открывается. Что-то сдерживает челюсти. Ты достаешь сейчас руками и кладешь в банку – из глотки, из челюсти вытаскиваешь все и кладешь в банку", – произносила экзорцист.

Щепетильников заявил, что специалист говорила про некие сущности очень абстрактно.

"По сути, это обычные медитации – я часто занимаюсь йогой и растяжкой. Просто это за деньги и без какого-либо физического улучшения. В медитации нет ничего плохого, но тогда попрошу называть это медитацией, а не сеансом экзорцизма", – подчеркнул прошедший обряд мужчина.

"Зачастую обманывают людей"

В Русской православной церкви подчеркнули, что любой бытовой экзорцизм опасен, однако спрос рождает предложение.

"Можно найти как раскольников, так и настоящих священников, которые собирают толпы людей и начинают вести так называемый чин экзорцизма, а это может навредить. Прежде всего, потому что туда приезжает множество психически больных людей, а во-вторых – они реально бесноватые и небесноватые", – пояснил в эфире телеканала Москва 24 священник Стахий Колотвин.

По его словам, в большинстве случаев избавиться от бесов помогают причастие и молитвы, он сам не раз видел их действие. По канонам РПЦ изгнание плохих сущностей возможно, но обряд вправе проводить только епископ или священник с благословения архиерея, при достаточном опыте и наличии у человека явных признаков одержимости.





Стахий Колотвин священник Чтобы совершать этот чин, священнику нужно иметь благословение от правящего епископа, причем не устное, а настоящую бумагу – соборное решение Церкви. Это касается экстренных ситуаций, когда человек, как в Евангелии описано, бросается в огонь, воду, сам себе не властен, это не проходит ни от святой воды, ни от покаяния.

После разрешительной молитвы и крещения кающийся целует крест и Евангелие.

"После этого лукавый, который гнездился в сердце, вынужден уйти", – заключил он.



Однако с точки зрения закона предлагаемые в Сети услуги нередко квалифицируются как мошенничество, рассказал телеканалу Москва 24 президент московской коллегии адвокатов Павел Агиев.





Павел Агиев президент московской коллегии адвокатов Экзорцисты, экстрасенсы и иные лица зачастую обманывают людей, чтобы похитить денежные средства. Это хищение путем обмана, однако с точки зрения доказательств это очень трудоемкий процесс: невозможно закрепить результат на бумаге и понять, какой результат должен быть получен в процессе обряда.

Говоря о популярности таких услуг, клинический психолог Марианна Абравитова отметила в беседе с телеканалом Москва 24, что вера в сверхъестественное заложена в корнях человеческой цивилизации.

"Люди должны были на что-то опираться, как-то объяснять явления, чтобы не сойти с ума, структурировать мир и снять тревогу. Например, вы жжете свечу и решаете, что, пока она сгорает, все тревоги исчезают. Я бы назвала это самовнушением или эффектом плацебо", – сказала специалист.

То, что в экзорцизме называют демонами, в психологии – триггеры. Люди, из которых "изгоняют демонов", могут вживаться в роль и верить, что это действительно происходит, пояснила телеканалу психолог Ирина Ним.

