Нарколог Шуров: капельницы красоты грозят отеком легких и проблемами с сердцем

Капельницы превратились в услугу премиум-класса: коктейли из витаминов, аминокислот и антиоксидантов ставят не только в клиниках, но и на дому. Насколько это полезно и какой вред рискуют нанести непрофессионалы – в материале Москвы 24.

Процедуры без анализов?

Количество клиник внутривенной терапии в России растет со времен пандемии вместе с популярностью капельниц красоты. Журналисты телеканала Москва 24 узнали, как устроен этот рынок в столице.

Как правило, пациент выбирает коктейль сам, но окончательный состав и дозировку расписывает врач. Примерная цена таких процедур – от 10 до 40 тысяч рублей, хотя рынок инфузионных услуг полон предложений разной стоимости. К примеру, одно из учреждений за 50 тысяч рублей предложило клиентам коктейль "для повышения IQ" с ноотропами, эффективность которых для этой цели не доказана.





Иван Мирзоян основатель сети клиник IV-терапии, психиатр, нарколог, анестезиолог-реаниматолог Люди закрыли потребность по деньгам и думают, как себя оздоровить. Капельницы – это те же витамины, электролиты, антиоксиданты, которые имеют большую биодоступность и наносят ЖКТ меньше вреда, чем таблетированные препараты.

Однако некоторые клиники капают раствор без анализов и грамотно составленного анамнеза. К примеру, в одном из заведений администратор спросил о результатах обследований, но даже при их отсутствии в процедуре не отказали.

При обилии компонентов капельница в лучшем случае окажется неэффективной. Психиатр-нарколог, психотерапевт Василий Шуров в беседе с телеканалом Москва 24 назвал подобные услуги маркетингом, еще и с серьезным риском для здоровья.

"Пациентам колют вену, переливают огромные объемы жидкости, не собирают аллергоанамнез, не понимают, есть ли проблемы с сердцем. Большим объемом жидкости легко вызвать отек легких, если быстро прокапывать: сердце просто не справится. Если у человека нет рвоты и обезвоживания, он любые препараты может принимать через рот", – подчеркнул он.

Врач-эндокринолог Дана Мурзаканова рассказала телеканалу, что большое количество жидкости противопоказано для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Также, по словам экспертов, во время процедуры может начаться сильная аллергическая реакция.

"Человек может не знать, что у него аллергия. У меня были пациенты, которые уверяли, что ее нет, а потом начинался отек Квинке на препарате, которым он раньше лечился", – рассказал телеканалу Москва 24 психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.

Разбор состава одного из самых популярных коктейлей, обещающего вывести токсины, укрепить здоровье и замедлить старение, показал его небезопасность.

"Начинаем с основного препарата – "Глутатиона", вещества, которое есть в организме и усиливает выведение токсинов, функцию печени. Противопоказания точно есть: индивидуальная непереносимость, острые воспалительные и онкологические процессы", – рассказал телеканалу врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Заур Психомахов.





Заур Психомахов врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Если пациенту с недостатком этого фермента ввести его в большой дозировке, начнется гемолиз эритроцитов – тяжелое состояние. Без первичной диагностики это лекарство применять нельзя.

Еще один компонент коктейля – тиоктовую кислоту – необходимо вводить отдельно, иначе вещества ослабят друг друга и дорогая процедура окажется пустышкой.

"При переизбытке тиоктовой кислоты симптомы разнообразны: от тошноты и рвоты до аллергических процессов. Она влияет на обратный захват глюкозы, поэтому у человека с низким сахаром состояние будет ухудшаться", – отметил Психомахов.

Главное – омоложения от такой капельницы не будет, а заявления об обратном эксперт назвал маркетинговым ходом.



Кроме того, по отдельности многие из этих препаратов применяются в медицине, но не все готовые коктейли проверяли на эффективность и безопасность, пояснили специалисты.

Домашний вариант

Спортсменка и архитектор Муза Перевышина регулярно приглашает специалиста по внутривенной терапии к себе домой.

"Я занимаюсь интеллектуальной деятельностью в освоении искусственного интеллекта, не сплю ночами, потому что творческое вдохновение у меня в это время. Чтобы быстро восстанавливаться и достигать хороших результатов, я пользуюсь капельницами", – сказала она телеканалу.



Однако в погоне за экономией некоторые приобретают препараты сами и пробуют вводить их дома, узнавая технику в соцсетях. Риски огромны: к примеру, студентка одного из столичных медвузов решила попробовать антиэйдж-капельницы с препаратом из человеческой плаценты, разработанным в Японии. Она ввела себе и молодому человеку две дозы, а после третьей им стало плохо: в итоге парень выжил, девушка скончалась в больнице. По одной из версий, причиной стало нарушение правил хранения вещества.





Иван Мирзоян основатель сети клиник IV-терапии, психиатр, нарколог, анестезиолог-реаниматолог Это плацентарный препарат, он имеет свойство сворачиваться, его надо быстро капать после разведения. Сутки постояла капельница – и она ее прокапала.

Кроме того, москвич Сергей Титов после вечеринки вызвал на дом специалиста с капельницей от похмелья. Обещали приехать через 20 минут, но ждать пришлось 1,5 часа.

"Специалист достает из ящика укол, в котором уже был препарат, при мне открытый. Я спросил: "Что это такое?" Он говорит: "Все будет в порядке", – рассказал мужчина телеканалу Москва 24.

При этом стоимость по сравнению с озвученной по телефону внезапно выросла, но сил спорить у Сергея не было.

"Когда человек беспомощный, на этом играют, тебя обманывают", – добавил он.



"Спецреп": под капельницей

В Сети сотни предложений сделать капельницы на дому: такие службы нередко оказывают услугу без предварительной диагностики и сразу уезжают, после чего пациентам порой становится плохо.

К примеру, ранее суд в Казани приговорил двух женщин к 3 годам лишения свободы за организацию платной услуги по выводу из запоя на дому. Одна из них поставила пациенту капельницу с препаратами, противопоказанными при сердечно-сосудистой патологии, от которой тот скончался.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог, психотерапевт Выраженное отравление и бессознательное состояние должны лечиться в токсико-реанимации, а не дома. Нужно быть готовым к реанимационным мероприятиям, поскольку есть риск внезапной остановки сердца на фоне алкогольного опьянения.

Журналист телеканала опубликовала задачу на сайте по поиску специалистов: за 2 тысячи рублей медсестра Наталья предложила поставить капельницу, уточнив, что препараты пациентка должна купить сама. В комнату она прошла прямо в пальто, назначения с печатью врача не спросила и о самочувствии не поинтересовалась. Вытерла руки туалетной бумагой, заметила, что куплен не тот объем препарата, но решила ставить все равно. На вопрос об отсутствии перчаток ответила, что "помыла руки", а перчатки "мешаются". Когда она набрала препарат в шприц, процедуру попросили прекратить.

На вопрос, на каком основании она ее проводит, медсестра ответила, что приезжает на дом и ориентируется на назначение врача, которое при этом не спросила. На вопрос, почему специалист рискует жизнью пациентов и своей свободой, женщина ответила: "Пока Бог хранил, не попала".



Для капельниц с выездом к пациентам нужна медицинская лицензия, которой у Натальи нет, как и документов об образовании.

"Если в результате ввода препарата разовьется анафилактический шок и смерть, а у медсестры нет ни укладок, ни навыков оказания помощи, она столкнется с уголовной ответственностью. Но чтобы ее привлечь, событие уже должно произойти", – рассказал телеканалу Москва 24 медицинский юрист Юрий Осипов.





Юрий Осипов медицинский юрист Когда медсестра работает без лицензии, порой даже без образования, но ничего не случилось, ей грозит только административное наказание.

Вместе со спросом на капельницы растет и число курсов для будущих IV-терапевтов – так называют тех, кто занимается внутривенной терапией. Однако такой специальности в России официально нет, а сертификат об окончании курсов сам по себе не дает права лечить людей. При этом организаторы обещают, что за несколько месяцев можно освоить новое дело и даже открыть собственную клинику.

По словам специалистов, весь бизнес в этой сфере строится на желании людей получить быстрый результат, минуя стадию классических обследований у врачей. Однако в конечном итоге подобная практика может обернуться риском для жизни и здоровья.

