Нарколог Шуров: капельницы красоты грозят отеком легких и проблемами с сердцем

Капельницы превратились в услугу премиум-класса: коктейли из витаминов, аминокислот и антиоксидантов ставят не только в клиниках, но и на дому. Насколько это полезно и какой вред рискуют нанести непрофессионалы – в материале Москвы 24.
Процедуры без анализов?
Количество клиник внутривенной терапии в России растет со времен пандемии вместе с популярностью капельниц красоты. Журналисты телеканала Москва 24 узнали, как устроен этот рынок в столице.
Как правило, пациент выбирает коктейль сам, но окончательный состав и дозировку расписывает врач. Примерная цена таких процедур – от 10 до 40 тысяч рублей, хотя рынок инфузионных услуг полон предложений разной стоимости. К примеру, одно из учреждений за 50 тысяч рублей предложило клиентам коктейль "для повышения IQ" с ноотропами, эффективность которых для этой цели не доказана.
Однако некоторые клиники капают раствор без анализов и грамотно составленного анамнеза. К примеру, в одном из заведений администратор спросил о результатах обследований, но даже при их отсутствии в процедуре не отказали.
При обилии компонентов капельница в лучшем случае окажется неэффективной. Психиатр-нарколог, психотерапевт Василий Шуров в беседе с телеканалом Москва 24 назвал подобные услуги маркетингом, еще и с серьезным риском для здоровья.
"Пациентам колют вену, переливают огромные объемы жидкости, не собирают аллергоанамнез, не понимают, есть ли проблемы с сердцем. Большим объемом жидкости легко вызвать отек легких, если быстро прокапывать: сердце просто не справится. Если у человека нет рвоты и обезвоживания, он любые препараты может принимать через рот", – подчеркнул он.
Врач-эндокринолог Дана Мурзаканова рассказала телеканалу, что большое количество жидкости противопоказано для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Также, по словам экспертов, во время процедуры может начаться сильная аллергическая реакция.
"Человек может не знать, что у него аллергия. У меня были пациенты, которые уверяли, что ее нет, а потом начинался отек Квинке на препарате, которым он раньше лечился", – рассказал телеканалу Москва 24 психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.
Разбор состава одного из самых популярных коктейлей, обещающего вывести токсины, укрепить здоровье и замедлить старение, показал его небезопасность.
"Начинаем с основного препарата – "Глутатиона", вещества, которое есть в организме и усиливает выведение токсинов, функцию печени. Противопоказания точно есть: индивидуальная непереносимость, острые воспалительные и онкологические процессы", – рассказал телеканалу врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Заур Психомахов.
Еще один компонент коктейля – тиоктовую кислоту – необходимо вводить отдельно, иначе вещества ослабят друг друга и дорогая процедура окажется пустышкой.
"При переизбытке тиоктовой кислоты симптомы разнообразны: от тошноты и рвоты до аллергических процессов. Она влияет на обратный захват глюкозы, поэтому у человека с низким сахаром состояние будет ухудшаться", – отметил Психомахов.
Главное – омоложения от такой капельницы не будет, а заявления об обратном эксперт назвал маркетинговым ходом.
Кроме того, по отдельности многие из этих препаратов применяются в медицине, но не все готовые коктейли проверяли на эффективность и безопасность, пояснили специалисты.
Домашний вариант
Спортсменка и архитектор Муза Перевышина регулярно приглашает специалиста по внутривенной терапии к себе домой.
"Я занимаюсь интеллектуальной деятельностью в освоении искусственного интеллекта, не сплю ночами, потому что творческое вдохновение у меня в это время. Чтобы быстро восстанавливаться и достигать хороших результатов, я пользуюсь капельницами", – сказала она телеканалу.
Однако в погоне за экономией некоторые приобретают препараты сами и пробуют вводить их дома, узнавая технику в соцсетях. Риски огромны: к примеру, студентка одного из столичных медвузов решила попробовать антиэйдж-капельницы с препаратом из человеческой плаценты, разработанным в Японии. Она ввела себе и молодому человеку две дозы, а после третьей им стало плохо: в итоге парень выжил, девушка скончалась в больнице. По одной из версий, причиной стало нарушение правил хранения вещества.
Кроме того, москвич Сергей Титов после вечеринки вызвал на дом специалиста с капельницей от похмелья. Обещали приехать через 20 минут, но ждать пришлось 1,5 часа.
"Специалист достает из ящика укол, в котором уже был препарат, при мне открытый. Я спросил: "Что это такое?" Он говорит: "Все будет в порядке", – рассказал мужчина телеканалу Москва 24.
При этом стоимость по сравнению с озвученной по телефону внезапно выросла, но сил спорить у Сергея не было.
"Когда человек беспомощный, на этом играют, тебя обманывают", – добавил он.
"Спецреп": под капельницей
В Сети сотни предложений сделать капельницы на дому: такие службы нередко оказывают услугу без предварительной диагностики и сразу уезжают, после чего пациентам порой становится плохо.
К примеру, ранее суд в Казани приговорил двух женщин к 3 годам лишения свободы за организацию платной услуги по выводу из запоя на дому. Одна из них поставила пациенту капельницу с препаратами, противопоказанными при сердечно-сосудистой патологии, от которой тот скончался.
Журналист телеканала опубликовала задачу на сайте по поиску специалистов: за 2 тысячи рублей медсестра Наталья предложила поставить капельницу, уточнив, что препараты пациентка должна купить сама. В комнату она прошла прямо в пальто, назначения с печатью врача не спросила и о самочувствии не поинтересовалась. Вытерла руки туалетной бумагой, заметила, что куплен не тот объем препарата, но решила ставить все равно. На вопрос об отсутствии перчаток ответила, что "помыла руки", а перчатки "мешаются". Когда она набрала препарат в шприц, процедуру попросили прекратить.
На вопрос, на каком основании она ее проводит, медсестра ответила, что приезжает на дом и ориентируется на назначение врача, которое при этом не спросила. На вопрос, почему специалист рискует жизнью пациентов и своей свободой, женщина ответила: "Пока Бог хранил, не попала".
Для капельниц с выездом к пациентам нужна медицинская лицензия, которой у Натальи нет, как и документов об образовании.
"Если в результате ввода препарата разовьется анафилактический шок и смерть, а у медсестры нет ни укладок, ни навыков оказания помощи, она столкнется с уголовной ответственностью. Но чтобы ее привлечь, событие уже должно произойти", – рассказал телеканалу Москва 24 медицинский юрист Юрий Осипов.
Вместе со спросом на капельницы растет и число курсов для будущих IV-терапевтов – так называют тех, кто занимается внутривенной терапией. Однако такой специальности в России официально нет, а сертификат об окончании курсов сам по себе не дает права лечить людей. При этом организаторы обещают, что за несколько месяцев можно освоить новое дело и даже открыть собственную клинику.
По словам специалистов, весь бизнес в этой сфере строится на желании людей получить быстрый результат, минуя стадию классических обследований у врачей. Однако в конечном итоге подобная практика может обернуться риском для жизни и здоровья.