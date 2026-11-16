Экс-возлюбленная покойного актера Алена Делона Розали ван Бремен выпустила мемуары, в которых обвинила его в избиениях. Она также высказала подозрения, что артист был психически нездоров. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я покажу тебе, каково это – иметь сломанный нос"

Фото: legion-media.com/Horst Galuschka

Бывшая возлюбленная умершего в 2024 году актера Алена Делона, 60-летняя Розали ван Бремен выпустила мемуары "Безумная любовь". В них она рассказала, что артист избивал ее на глазах их общих детей, Анушки и Алена-Фабьена. Отрывки процитировало издание Le Parisien.

По рассказам ван Бремен, в один из дней секс-символ французского кино сломал ей нос. Тогда он дважды напал на нее: сначала ударил на кухне их особняка, а через несколько часов бил ее о кованые прутья их кровати в спальне.

"Я покажу тебе, каково это – иметь сломанный нос. Ты все время плачешь, так ты узнаешь, что такое больно", – произнес Ален, по словам Розали.

Резкие перепады настроения актера и приступы ярости натолкнули ван Бремен на мысль, что Ален психически нездоров. Она также описала эпизод, когда Делон решил сыграть в русскую рулетку.

"Ему так и не поставили официальный диагноз", – написала Розали.

Помимо этого, по словам женщины, актер регулярно ей изменял, а его любовницы даже звонили им домой. Ван Бремен подчеркнула, что обращалась за помощью к общим друзьям, прислуге и даже в полицию, однако все закрывали глаза на поведение знаменитости. Розали считает их соучастниками насилия. В 2001-м она вместе с двумя детьми ушла от Делона.

"Кровавая война"

Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain

Ван Бремен также высказалась о наследстве, которое оставил Делон. Его трое детей – двое от Розали и старший сын, 62-летний Энтони от первой супруги, актрисы Натали Бартелеми – до сих пор делят состояние актера.

"Ты оставил меня одну с кровавой войной, которую ты устроил между тремя детьми. Разделяй и властвуй, это пошло тебе на пользу. И конечный результат не из приятных", – написала Розали.

Делон умер вследствие продолжительной болезни в собственном доме на северо-востоке Франции 18 августа 2024-го. Актеру было 88 лет. При этом в январе 2024-го суд во Франции ограничил Делона в дееспособности. СМИ уже тогда сообщали, что между детьми актера началась "война за наследство" ввиду когнитивных нарушений, возникших у звезды кино вследствие перенесенного в 2019-м инсульта.

Однако старший сын знаменитости Энтони опроверг эту информацию.

"Это не проблема наследства. Наследование уже урегулировано, и проблемы денег тут нет. Все официально зафиксировано. Поэтому, если хотите, я буду прозрачен. Войны за наследство нет", – уверял Энтони.

Однако после смерти актера его младший сын Ален-Фабьен инициировал процесс, чтобы оспорить завещание, согласно которому половина имущества Делона досталась дочери Анушке, а сыновья получили по 25%. Основным аргументом являлось то, что завещание было составлено в ноябре 2022-го, то есть уже после перенесенного Делоном инсульта. По словам Алена-Фабьена, отец уже не отдавал отчета своим действиям во время подписания документа, а сестра оказывала на него давление, чтобы добиться решения в свою пользу. По данным СМИ, судебные тяжбы между наследниками еще продолжаются.

Секс-символ французского кино

Фото: кадр из фильма "На ярком солнце"; режиссер – Рене Клеман; производство – Paris Film, Paritalia, Robert et Raymond Hakim

Ален Делон родился в пригороде Парижа 8 ноября 1935-го. Он дебютировал в кино в 1957-м в фильме французского кинорежиссера Ива Аллегре "Когда вмешивается женщина". Настоящий прорыв случился в 1960-м благодаря роли бедного, но обаятельного и смекалистого авантюриста в картине Рене Клемана "На ярком солнце".

Пик его популярности пришелся на 1960-е – 1980-е годы. Он был признанным секс-символом. В его творческой биографии порядка ста фильмов, в том числе "Мелодия из подвала", "Рокко и его братья", "Самурай", "Двое в городе", "Зорро" и другие.

Ален Делон является обладателем профессиональных премий, в том числе "Сезар" за лучшую мужскую роль в драме "Наша история". Он также был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля "За вклад в развитие кинематографа".

По данным СМИ, актер официально был женат лишь однажды – на французской актрисе Натали Бартелеми. В браке родился сын Энтони Делон. В разное время ему также приписывали множество романов, в том числе с коллегами, немецкой актрисой Роми Шнайдер, француженками Мирей Дарк, Анн Парийо.

В 1987-м он познакомился с нидерландской манекенщицей Розали ван Бремен, которая была младше него более чем на 30 лет. Отношения продлились около 15 лет, у пары родились двое детей.

При этом в прессе писали, что немецкая актриса и певица Нико родила сына Ари от Делона. Несмотря на это, Ален никогда его не признавал, однако мать Делона Эдит и ее второй муж Поль Булонь, который дал мальчику свою фамилию, занимались его воспитанием. В 2023-м Ари Булонь умер в возрасте 60 лет.