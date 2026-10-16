Четвертая часть "Мумии" с Фрейзером и Вайс получила официальное название

Четвертая часть "Мумии" с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс выйдет под названием "Мумия: Книга мертвых". Причем исполнителей главных ролей уже заметили вместе на съемочной площадке в Лондоне. Подробности – в материале Москвы 24.

Сюжет и возвращение актеров

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/universalpictures

Киностудия Universal Pictures официально объявила название четвертой части "Мумии". Фильм выйдет под названием The Mummy: Book of the Dead ("Мумия: Книга мертвых"). Премьера киноленты запланирована на 15 октября 2027 года.

Новое название отсылает зрителей к оригинальному фильму 1999 года и, вероятно, к возвращению главного злодея франшизы – жреца Имхотепа. Также важным считается возвращение героя Ардета Бея, роль которого исполнил Одед Фер. Ранее актер объяснил отсутствие своего героя в третьей части тем, что без Имхотепа, которого играл Арнольд Вослоо, появление Бея не имело бы смысла.

К тому же название напрямую отсылает к главному артефакту, который появился в первой части и был тесно связан со жрецом Имхотепом. К своим ролям вернутся и Брендан Фрейзер с Рэйчел Вайс, которые сыграют Рика и Эвелин О'Коннелл. Также Джон Ханна снова исполнит роль брата главной героини – Джонатан Карнахан, а Кевин Джеймс О’Коннор вновь воплотит на экране роль Бени Габора – трусливого помощника антагониста.

При этом подробно сюжет новой картины Universal пока не раскрывает. Однако ранее в СМИ появилась информация, что создатели намерены обойти стороной события раскритикованного третьего фильма – "Мумия: Гробница императора драконов" (2008).

Съемки в Лондоне

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/rachelweisz1

Любимых зрителями актеров Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс – исполнителей главных ролей – заметили на съемочной площадке в октябре. Пара воссоединилась впервые спустя 25 лет после первого появления во франшизе.

Новые фотографии были опуликованы 13 октября во время съемок в Лондоне, сообщил сайт Page Six. На кадрах Фрейзер и Вайс находятся вместе на площадке и общаются перед сценой. Актеры одеты в костюмы персонажей: Рик в зеленой фланелевой рубашке и коричневой куртке, а Эвелин – в пальто и юбке.

При этом в сентябре актеров замечали на других съемочных площадках: Фрейзера – в винтажном скоростном автомобиле на бывшей военной базе в Саффолке, а Вайс – возле Британского музея в Лондоне. Режиссерами четвертого фильма стали Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Брендан Фрейзер в одном из интервью отметил, что рад вернуться к съемкам с прежними коллегами.





Брендан Фрейзер актер Я ждал этого звонка 20 лет – это та история, которую я хотел снять вместо "Гробницы императора дракона".

С ним согласилась и его коллега Рэйчел Вайс.

"Возвращаться к роли вместе с Бренданом – как надеть старые перчатки. Удобно… и немного пугающе", – пошутила актриса в комментарии для Deadline.

Режиссер Тайлер Джиллетт в интервью Hollywood Reporter отметил особую химию между исполнителями главных ролей.

"Между Фрейзером и Вайс она возникла еще на первом дубле. Поэтому грядущий фильм будет не просто возвращением, а настоящим воссоединением – тем, которого фанаты ждали дольше, чем Рик искал путь к древним сокровищам", – указал он.

Успех первой части

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Первая часть "Мумии" вышла 7 мая 1999 года и стала самой популярной во франшизе. Лента появилась благодаря продюсерам Джеймсу Джексу и Шону Дэниелу, которые в 1980-х годах решили обновить вышедший в 1932-м фильм "Мумия".

Основные съемки продолжались 17 недель, и команде пришлось столкнуться с рядом сложностей, однако потраченные на производство 80 миллионов долларов окупились. Зрителям запомнилась яркая игра актеров и динамичный сюжет. Фильм был снят как захватывающее приключение, в котором ставка сделана не на загробном ужасе, а на авантюризме.

Лента режиссера Стивена Соммерса получила смешанные отзывы критиков, но собрала в прокате 416,4 миллиона долларов по всему миру. Успех фильма о приключениях Рика О'Коннелла и египтолога Эвелин дал начало прямым продолжениям "Мумия возвращается" (2001) и "Мумия: Гробница императора-дракона" (2008).