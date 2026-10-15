Лара Фабиан исполнит романс в фильме Сарика Андреасяна "Война и мир"

Композитор Игорь Крутой написал музыку для фильма Сарика Андреасяна "Война и мир", который выйдет в прокат в 2027 году. Причем исполнять романс будет французская певица Лара Фабиан. Подробности – в материале Москвы 24.

Полностью на французском

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/igorkrutoy65

Народный артист России Игорь Крутой работает над созданием музыки для будущей киноадаптации романа "Война и мир", сообщил сайт 5-tv.ru. Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян.





Игорь Крутой народный артист России, композитор Сейчас я пишу музыку к фильму "Война и мир". Только закончил сейчас записи. 5 дней на студии Мосфильма. Сегодня весь день в студии в своей академии я сводил эти записи.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/igorkrutoy65

Продюсер рассказал, что исполнять романс Наташи Ростовой на французском языке будет сама Лара Фабиан.





Игорь Крутой народный артист России, композитор Тема любви Наташи Ростовой к Андрею Болконскому. И по желанию режиссера и продюсера – вы же помните, с чего начинался роман "Война и мир" у Толстого? Первая страница – все было на французском. И они захотели, чтобы Наташа Ростова пела романс на французском. Но я использую свои связи, попросил Лару Фабиан. И в этом фильме романс Наташи Ростовой будет петь Лара Фабиан.

Также в ленте будет звучать настоящий симфонический оркестр.

"В действительно классных фильмах звучит симфонический оркестр. Это показатель уровня, показатель породы. Я очень рад, что продюсеры сами придерживались такого же мнения", – поделился Крутой.

Первый трейлер

Фото: кадр из фильма "Война и мир"; режиссер – Сарик Андреасян; производство – Газпром-Медиа, К. Б. А. / Кинокомпания братьев Андреасян, ТНТ

Картина режиссера Сарика Андреасяна выйдет в российский прокат в феврале 2027 года. Перед началом работы авторы фильма подчеркнули, что их цель не переосмысление классики, а воссоздание романа "в его подлинном звучании", с уважением к тексту, исторической эпохе и характерам героев.

События фильма произойдут в России в начале XIX века на фоне ключевых событий Отечественной войны 1812 года. В синопсисе отметили, что в центре истории – любовь и верность, честь и предательство, мир и война, которые раскроют через судьбы героев романа.

В начале октября вышел первый трейлер, в котором показали ключевых персонажей и главные события. Режиссер подчеркнул, что для всей съемочной команды "Война и мир" стала особенным проектом, и каждый подошел к работе с огромной ответственностью.





Сарик Андреасян режиссер Нам было важно создать масштабное, зрелищное кино, сохранив при этом силу характеров, драматургию и эмоциональную глубину великого произведения. Трейлер – лишь первое знакомство с этой картиной, и я надеюсь, что уже сейчас зритель почувствует ее размах, красоту и внутреннюю силу.

В новой экранизации Пьера Безухова сыграет Николай Шрайбер, Андрея Болконского – Станислав Бондаренко, Наташу Ростову – Полина Гухман. Роли Анатоля и Элен Курагиных исполнят Матвей Лыков и Лиза Моряк.



Фото: кадр из фильма "Война и мир"; режиссер – Сарик Андреасян; производство – Газпром-Медиа, К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, ТНТ

Исполнительница Роли Наташи Ростовой рассказала, что старалась показать все этапы взросления героини: от эмоциональной непосредственности к глубокому пониманию себя.

"Моя Наташа меняется на протяжении истории, растет психологически. В начале она почти ребенок – легкая, любопытная, влюбленная в саму жизнь. Потом приходят первые серьезные чувства, разочарования, потери", – отметила Гухман.

В свою очередь, по словам актрисы Лизы Моряк, во время работы над образом Элен ей приходилось постоянно искать баланс между внешней красотой и внутренней неоднозначностью.





Лиза Моряк актриса Я старалась вкладывать в каждый взгляд, в каждое движение, в каждую фразу не только расчет, но и скрытое отчаяние, неудовлетворенность. Если в диалоге она должна была быть резкой и уверенной, то в мимике, в полутонах я добавляла легкую тень сомнения или печали.

Сценарий для фильма написал Алексей Гравицкий, известный по работам над картинами "Онегин", "Непрощенный" и "Землетрясение".





Неоднозначная реакция

Фото: кадр из фильма "Война и мир: Пьер Безухов"; режиссер – Сергей Бондарчук; производство – Мосфильм

Еще до выхода лента столкнулась с неоднозначной реакцией как со стороны пользователей Сети, так и профессионалов. Советская актриса Людмила Савельева, сыгравшая Наташу Ростову в киноэпопее Сергея Бондарчука, заявила, что не видит смысла в очередной раз экранизировать роман. По ее мнению, лучше, чем в СССР, это уже никто не сможет сделать, сообщает издание "Абзац".



(Андреасян. – Прим. ред.) за "Войну и мир" вообще взялся. У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать. Других идей, что ли, нет?

Людмила Савельева народная артистка РСФСР Я обязательно посмотрю, что получится. Странно, что онза "Войну и мир" вообще взялся. У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать. Других идей, что ли, нет?

Также довольно критично высказалась о грядущем проекте член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она заявила в личном блоге, что режиссер даже не пытался воссоздать образ Наташи Ростовой.

"Из уважения ко Льву Николаевичу в разное время режиссеры старались попасть в тот образ, каким его подарил нам Толстой. Поэтому в данном случае это не просто не попадание в образ, это полное отсутствие даже попытки в этот образ попасть. <…> Это уже покушение на архетипы, а не просто бесталанное кинопроизводство", – написала Ахмедова.

Однако не все критично настроены к будущей ленте Андреасяна. В комментариях под трейлером фильма некоторые зрители отметили, что с нетерпением ждут выхода новой экранизации.

"Буду смотреть обязательно. Сейчас новый век, и новый фильм имеет право на жизнь", "фильм Бондарчука бесспорно лучший! Но это не значит, что больше никто не может пытаться снять свое", "кто не хочет, ребята, не смотрите, но вы много потеряете, уговаривать никого не буду, лишь бы режиссер и продюсеры не отказались от фильма из-за хейта, а своего зрителя такая картина точно найдет", – отметили пользователи.

При этом экранизацию "Войны и мира" Сарик Андреасян анонсировал еще в июне 2024 года, попросив подписчиков пожелать ему удачи в будущей работе.