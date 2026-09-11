Героя Пола Уокера вернут в новую часть "Форсажа" с помощью искусственного интеллекта

Герой Пола Уокера вернется в финальную часть "Форсажа" с помощью искусственного интеллекта, сообщили СМИ. Брат актера Коди Уокер заявил, что ему больше не придется снова выступать в качестве его дублера. Что известно о новом фильме, читайте в материале Москвы 24.

Технология воссоздаст образ

Фото: кадр из фильма "Форсаж 6"; режиссер – Джастин Лин; производство – Эталон-фильм, Original Film

Команда нового фильма "Форсаж 11" рассматривает возможность вернуть персонажа Брайана О'Коннера, которого играл погибший в ДТП в 2013 году актер Пол Уокер. Его образ воссоздадут с помощью искусственного интеллекта, рассказал брат голливудской звезды Коди изданию Entertainment Weekly.

Сам Коди и его брат Калеб выступали дублерами Пола в более поздних частях франшизы после гибели актера. Сцены с их участием дорабатывались с помощью компьютерной графики.

(дочь Пола. – Прим. ред.) . Это ее отец. Я бы не хотел снова этим заниматься. Мне нравится, как его персонаж покинул франшизу. <...> Но если они захотят вернуть его и Мидоу тоже этого захочет, им не понадобимся ни я, ни Калеб.

Коди Уокер актер Моя позиция такова: все зависит от того, чего хочет Мидоу. Это ее отец. Я бы не хотел снова этим заниматься. Мне нравится, как его персонаж покинул франшизу. <...> Но если они захотят вернуть его и Мидоу тоже этого захочет, им не понадобимся ни я, ни Калеб.

Также известно, что в "Форсаже 11" зрители увидят уже знакомых героев, в том числе лидера команды Доминика Торетто (Вин Дизель), его супругу Летти Ортис (Мишель Родригес), Романа Пирса (Тайриз Гибсон), Мию Торетто (Джордан Брюстер), Рамси (Натали Эммануэль) и Хана (Сон Кан).

Среди возможных камео – Джейсон Стэйтем в роли Декарда Шоу, также ведутся переговоры о возвращении Дуэйна Джонсона в роли Люка Хоббса и Джейсона Момоа в образе злодея Данте Рейеса.

Отдельно обсуждается участие футболиста Криштиану Роналду, сообщил сайт The Hollywood Reporter. Слух появился после того, как Вин Дизель опубликовал совместное фото со спортсменом и намекнул, что для него подготовлена некая роль. Однако Роналду пока не подтвердил эту информацию.

Череда переносов

Фото: кадр из фильма "Форсаж"; режиссер – Роб Коэн; производство – Ardustry Entertainment LLC, Mediastream Film GmbH & Co. Productions KG, Original Film

Дата выхода новой части "Форсажа" постоянно переносилась: сначала с февраля 2024 года на апрель 2025-го, а затем из-за забастовок фильм планировали выпустить в 2026 году как раз к 25-летию франшизы. В итоге премьеру запланировали на 17 марта 2028-го. Оригинальное название картины – Fast X: Part 2, или "Форсаж 10: Часть 2".

Причем в 2025 году СМИ сообщали, что проект могли вовсе закрыть из-за разногласий между Universal и Вином Дизелем по бюджету. Дело в том, что "Форсаж 10" стоил примерно 340 миллионов долларов, а сборы составили чуть больше 705 миллионов (самый низкий для франшизы уровень продажи билетов в США с 2006 года), поэтому студия потребовала значительно урезать расходы на 11-ю часть.

Universal категорически отказалась финансировать фильм дороже 200 миллионов долларов и добивалась сокращения экранного времени ряда актеров или их исключения, а также уменьшения числа трюков. К концу 2025 года противоречия уладили: бюджет утвердили и приняли решение запустить производство до конца года.

Новая часть – продолжение предыдущей

Фото: кадр из фильма "Форсаж 10"; режиссер – Луи Летерье; производство – One Race Films, Original Film, Perfect Storm Entertainment

Создатели не раскрывают подробностей сюжета новой части, однако точно известно, что события станут прямым продолжением 10-го фильма. В одном из интервью Вин Дизель предупредил фанатов, что финал сразу решили разбить на две части. При этом вторую часть писали заранее, чтобы логично подвести к ней и закрыть все сюжетные линии с помощью первой.

В августе 2026 года на показе, посвященном 25-летию картины, Дизель рассказал, что 4 года работал над сценарием финальной части и придумал, чем завершить историю, сообщило издание Variety.

"Мне пришлось пройти через четыре состава сценаристов и 4 года разработки, чтобы прийти к тому, что, как я почувствовал, будет достойно финала", – сказал он, не раскрыв детали.

Чем прославилась франшиза "Форсаж"

Фото: кадр из фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт"; режиссер – Джастин Лин; производство – MP Munich Pape Filmproductions, Original Film, Relativity Media

"Форсаж" – американская кинофраншиза, начавшая свой путь в 2001 году как фильм об уличных гонках и со временем разросшаяся в крупномасштабную сагу. Сейчас это одна из самых популярных и доходных медиа‑вселенных студии Universal: за четверть века франшиза собрала в мировом прокате более 7 миллиардов долларов.

Особенностью всех картин стали эффектные экшен‑сцены и трюки с использованием машин. Также в фильмах делают упор на вечные темы – семейные узы, дружбу, предательство и борьбу со злом.



Идея первого фильма пришла режиссеру Робу Коэну после статьи в журнале Vibe о нелегальных гонках в Лос‑Анджелесе. Первые четыре части фокусировались на уличных гонках, начиная с пятой франшиза сместила акцент в сторону ограблений, шпионажа и противостояния глобальным угрозам. Последняя на сегодня лента – "Форсаж 10" – вышла в мае 2023 года.

Самой прибыльной частью для студии стал "Форсаж 7" (2015 год), картина собрала в прокате около 1,52 миллиарда долларов. Меньше всего собрала третья часть – "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006 год) – 158,5 миллиона долларов.