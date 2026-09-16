Знакомая скитавшегося в Стамбуле россиянина рассказала о его провалах в памяти

Россиянин Андрей Чертков, который при загадочных обстоятельствах потерялся в Стамбуле и провел там больше года, вернулся на родину. Как родственники встретили мужчину и что известно о его скитаниях – в нашем материале.

Исчез во время пересадки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/istanbul.ablasi

67-летний Андрей Чертков, найденный в Турции после почти полутора лет поисков, вернулся в Россию. В аэропорту Шереметьево пожилого человека встретили родственники, а после госпитализировали, чтобы мужчина прошел медицинское обследование.

Мать Черткова, 92-летняя Валентина Павловна, рассказала телеканалу Москва 24, что ее сын вылетел из столицы в Кишинев, но исчез во время пересадки в Стамбуле.





Валентина Павловна мать пропавшего Андрея Черткова Я ждала эту кровиночку. Видите, какое состояние у меня и у него?

В свою очередь, соседка пропавшего, Зинаида Курских, в разговоре с журналистами вспомнила о необычных обстоятельствах: мужчина должен был вылетать за границу 15 апреля 2025 года в 19:50, однако решил отправиться в путь на день раньше. 14-го числа он неожиданно попрощался с матерью, а на ее возражения о том, что рейс будет позже, пенсионер ответил, что подождет в аэропорту.

Несмотря на уговоры подумать, мужчина ушел, оставив дома мобильный телефон и собранные в дорогу продукты. С собой у него была лишь сумка через плечо.

При этом, по словам соседки, поездки между Москвой и Кишиневом не были для мужчины чем-то новым. Чертков летал в Молдову стабильно каждые три месяца к жене, а вот с чем мужчина столкнулся впервые, так это с пересадкой в Турции.

Скитавшийся в Турции пенсионер с амнезией возвращается на родину

При этом никто не подозревал, что транзит через другую страну сыграет с россиянином злую шутку. Хотя волноваться было о чем: как рассказала телеканалу сиделка Валентины Павловны, у мужчины уже замечали "болячку" – потерю памяти. Возможно, именно она и стала причиной того, что после отъезда в аэропорт Чертков больше не вышел на связь.

Турецкий волонтер Су Кулачатан обнаружила мужчину спустя год и несколько месяцев после его исчезновения. Он был дезориентирован и плохо передвигался, а когда женщина решила отвезти мужчину в больницу на рентген и сдачу анализов, оказалось, что у бездомного легочная инфекция.





Су Кулачатан волонтер Я решила связаться с социальными службами или консульством, чтобы выяснить, как он сюда попал, есть у него семья или нет. Вот так я взяла его под свою опеку.

В разговоре с телеканалом женщина добавила, что заботилась о мужчине как о собственном отце, пока не нашла его родных. Семья пенсионера смогла узнать его по фотографии благодаря СМИ, а после Андрею купили билет до Москвы. При этом пожилой мужчина до сих пор практически не разговаривает.

Узнал собственное лицо

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/istanbul.ablasi

История, которая в итоге помогла Андрею Черткову вернуться на родину, началась в конце августа 2026 года, когда прохожие обнаружили на улице стамбульского района Эсенлер пожилого мужчину. Он не говорил по-турецки и не мог рассказать о себе.

Тогда местные жители обратились к Су Кулачатан – волонтеру, которая уже несколько лет помогала бездомным, и женщина отправилась на поиски. Найти мужчину оказалось непросто: пенсионер постоянно перемещался между районами Стамбула, но через несколько дней Су все же разыскала его. Оказалось, что пожилой человек реагирует на русскую речь.

После публикаций в российских СМИ личность мужчины быстро установили, им оказался гражданин РФ Андрей Чертков. Выяснилось, что он въехал в Турцию 16 апреля 2025-го, а в октябре того же года получил предписание о депортации. 17 августа 2026-го его задержали, однако вскоре отпустили под обязательство регулярно отмечаться в ведомстве, так как формальных оснований для немедленной высылки у местных властей не нашлось.

Самостоятельные попытки родственников разыскать Черткова через полицию и профильные ведомства не принесли успеха, а восстановить точный маршрут его перемещений не удалось из-за отсутствия копии билета. Близкие Андрея строили две версии случившегося: нападение преступников или внезапная дезориентация на фоне провалов в памяти. Его жена Людмила подтвердила, что супруг и раньше, еще до поездки, страдал от подобных проблем с ментальным здоровьем.

Волонтер Су Кулачатан даже устроила для Черткова видеозвонок с родственниками, во время которого близкие показали ему фотографию паспорта, и мужчина узнал собственное лицо.

Несмотря на благополучный исход, в этой истории остается нерешенный вопрос: как узнать, что происходило с мужчиной с апреля 2025 года по август 2026-го. Родственники до сих пор пытаются выяснить подробности его полуторагодового отсутствия: места, где он находился, круг общения, наличие каких-либо средств на жизнь, а также причины утраты паспорта и резкого ухудшения здоровья.

Кроме того, вместо обручального кольца на пальце мужчины оказалось дешевое украшение с выпавшими камнями. Сам Андрей пока не может вспомнить подробности жизни в Стамбуле.