Жительница Турции приютила россиянина, который по загадочным причинам потерялся в Стамбуле

В 2025 году россиянин Андрей Чертков отправился из Москвы в Молдавию и потерялся в Турции во время пересадки. Его обнаружили в Стамбуле только в августе 2026-го: оказалось, что мужчина лишился памяти, обручального кольца и документов. Волонтер Су Кулачатан приютила бездомного и занялась его лечением и поисками близких. Подробнее – в материале Москвы 24.

Срочные поиски

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/istanbul.ablasi

В конце августа 2026 года в стамбульском районе Эсенлер прохожие заметили на улице пожилого мужчину. Он не говорил по-турецки, не мог объяснить, кто он и откуда. Местные жители связались с Су Кулачатан – волонтером, которая уже несколько лет по собственной инициативе помогает бездомным, и женщина отправилась на помощь.

При этом турчанке сообщили немного деталей: ей рассказали, что мужчина живет на улице, выглядит очень плохо и не может сам себя обслуживать. Позднее Кулачатан отметила в разговоре с журналистами, что поиски бездомного оказались непростыми, так как он постоянно перемещался между районами Стамбула. В итоге спустя несколько дней Су нашла его в Эсенлере.

Мужчина совершенно не понимал турецкий, при этом заметно оживлялся, когда слышал отдельные русские слова. Пообщаться помогли русскоговорящие. Как итог, женщина поняла главное: незнакомец согласен поехать в больницу и выяснить, есть ли у него какие-то проблемы.

Таковые действительно были. В больнице у незнакомца обнаружили легочную инфекцию и тяжелые повреждения ног. При этом анализы крови не показали серьезных нарушений. Врачи решили, что мужчина может лечиться дома, и выписали его. Прямо из клиники Су забрала россиянина домой. Там мужчину помыли, побрили, переодели, постригли и в целом привели в порядок.

Загадочные обстоятельства

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/istanbul.ablasi

После того как история появилась в российских СМИ, личность неизвестного быстро установили. Им оказался Андрей Чертков – гражданин России. Оказалось, что он въехал в Турцию 16 апреля 2025 года, а уже в октябре получил предписание о депортации.

17 августа 2026 года мужчину задержали, но затем освободили под обязательство периодически отмечаться. Все потому, что формальных оснований для срочной высылки власти не нашли.

При этом, когда турчанка встретилась с россиянином, паспорта или других документов у него при себе не было. Только потрепанная записка с именем "Андрей Чертков". В первых турецких публикациях СМИ назвали его 76-летним, но позже, после того как с редакцией MSK1 связались родственники, выяснилось, что россиянину 67.

В России у мужчины остались жена Людмила (она из Молдавии), дочь и мать, проживающая в Дзержинском Московской области.

По ее словам, в апреле 2025-го она находилась в Молдавии, и муж вылетел к ней из Москвы с пересадкой в Турции, но до Кишинева так и не добрался – его след обрывался в аэропорту Стамбула, где должна была быть пересадка. После исчезновения семья мужчины обращалась в полицию и другие органы, но поиски не дали результата. Маршрут Черткова восстановить не вышло: у родственников не сохранилось копии билета.

Как отметили журналисты, семья рассматривала два сценария: либо Чертков пострадал от рук злоумышленников, либо дезориентировался из-за провалов в памяти. Людмила призналась, что подобные проблемы замечала у мужа и раньше, задолго до его отъезда.

Вскоре турчанка организовала видеозвонок Черткова с семьей. Родные показали ему фото паспорта, и мужчина узнал себя. Не обошлось и без комичных моментов. Людмила, увидев мужа на экране, пошутила, что усы ему никогда не шли. Су, будучи парикмахером по профессии, тут же принесла машинку и прямо во время разговора сбрила их.

Несмотря на счастливый финал, в этой истории осталось важное "но": непонимание, что происходило с мужчиной почти полтора года – с апреля 2025-го по август 2026-го. Родные не знают, где находился в этот момент Чертков, с кем жил, были ли деньги, когда и почему он лишился документов и в какой момент здоровье начало резко ухудшаться. Кроме того, обручальное кольцо, которое он носил до отъезда, исчезло. Вместо него на пальце оказался дешевый перстень с выпавшими камнями.

На сегодняшний день россиянин остается в Стамбуле, а турецкие миграционные власти занимаются вопросом возвращения мужчины в Россию. Су Кулачатан вместе с семьей продолжают о нем заботиться.