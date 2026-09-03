Эксперт Евстигнеев раскрыл секреты гипнотизеров-аферистов с Патриарших прудов

Мужчины из Индии были замечены на Патриарших прудах в Москве во время сеансов гипноза – они выманивали деньги у прохожих. Как не попасться на удочку офлайн-мошенников и противостоять их манипуляциям, разбиралась Москва 24.

Двое на Патриарших

Фото: телеграм-канал SHOT

На Патриарших прудах активизировались иностранцы, которые под видом дружелюбных прохожих пытаются воздействовать на горожан психологическими техниками. Правда, в отличие от героев знаменитого романа Михаила Булгакова, "сеансы черной магии" проводят не Воланд и Коровьев, а уроженцы Индии. Видео с ними разлетелись по Сети.

Сперва гипнотизеры подходят к жертвам, забалтывают их на английском и просят купить еды, а после прикладывают палец к переносице и требуют посмотреть в глаза. Иногда сценарии несколько меняются. Как рассказал один из пострадавших РЕН ТВ, в его случае индус начал общаться с ним через переводчик, затрагивая тему религии.





Он как раз был с блокнотиком. Потом он какой-то браслет дал на руку. А потом что-то начал так же говорить, что надо ему денег дать, чтобы этот энергообмен у нас пошел.

один из пострадавших Он как раз был с блокнотиком. Потом он какой-то браслет дал на руку. А потом что-то начал так же говорить, что надо ему денег дать, чтобы этот энергообмен у нас пошел.

Причем, по словам местных жителей, число пострадавших уже исчисляется десятками, а самих "гипнотизеров" окрестили местными достопримечательностями. Однако сотрудникам служб безопасности задержать их пока не удается – иностранцы слишком быстро исчезают и весьма умело заметают следы, отметили журналисты.

"Но я думаю, что мы их найдем в любом случае", – подчеркнула представительница московской службы безопасности в разговоре с РЕН ТВ.



Москвичей начали обманывать мошенники-гипнотизеры

Однако даже при задержании с поличным доказать факт преступления будет непросто. Председатель коллегии адвокатов Москвы Евгений Кривунц пояснил, что наказание зависит от обстоятельств.

"Если будет признан крупный или особо крупный размер ущерба, то, соответственно, это до 10 лет лишения свободы. Сроки значительные. Но, опять же, необходимо будет установить и доказать факт именно мошенничества", – отметил эксперт в разговоре с телеканалом.

При этом гипноз, как оказалось, действует не на всех. Телеграм-канал SHOT рассказал историю, в которой один из прохожих не поддался на манипуляцию, за что услышал в свой адрес непристойные выражения на английском. После них индус стал скрываться за машинами и показывать средний палец.

Журналисты, которые хотели испытать на себе гипноз, тоже получили в свой адрес пару "крепких" слов.

"Идеальная биохимическая ловушка"

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил в разговоре с Москвой 24: то, с чем столкнулись прохожие в центре столицы, не имеет никакого отношения к магии, восточным тайнам или эзотерике.



"Это грубый, но научно выверенный взлом нервной системы, механика которого досконально изучена академической наукой. Чтобы понять природу происходящего, важно снять с феномена гипноза ореол кинематографического всемогущества. Еще академик Иван Павлов доказал, что гипнотический транс – это не сон и не потеря воли, а физиологическое состояние так называемого парциального, частичного торможения коры больших полушарий", – рассказал эксперт.



По словам специалиста, префронтальная кора, выполняющая роль главного "аналитического центра" мозга, в обычном состоянии постоянно отслеживает происходящее, отсеивает лишние стимулы и просчитывает возможные риски. В состоянии гипноза работа этих критических участков заметно снижается – они оказываются в режиме функционального торможения. При этом сохраняется один выраженный очаг возбуждения: он работает как узкий луч прожектора, фокусируясь на ограниченном круге сигналов.



"Как объяснял один из главных отечественных исследователей эриксоновского гипноза, профессор Михаил Гинзбург, транс представляет собой абсолютно естественное для мозга состояние узко сфокусированного внимания, направленного внутрь, в которое каждый из нас непроизвольно впадает десятки раз за день: например, когда мы засматриваемся в окно поезда или глубоко погружаемся в свои мысли", – пояснил специалист.



Уличные манипуляторы эксплуатируют когнитивные уязвимости: в частности, они провоцируют перегрузку рабочей памяти и создают сенсорный разрыв шаблона – феномены, хорошо описанные в когнитивной нейробиологии.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Схема индуса – это идеальная биохимическая ловушка. Сначала к человеку обращаются с социально одобряемой, мягкой просьбой о еде, что сразу же усыпляет бдительность миндалевидного тела – детектора угроз. Включаются зеркальные нейроны, мозг настраивается на вежливое социальное взаимодействие, и в эту секунду следует резкий слом привычного сценария: чужой человек вторгается в интимную дистанцию, прижимает палец ко лбу и безапелляционно требует зрительного контакта.

В зоне лба сосредоточено множество окончаний тройничного нерва – поэтому даже легкое неожиданное прикосновение к этой области моментально вызывает базовый ориентировочный рефлекс. Академик Павлов описывал его как инстинктивную реакцию "Что такое?". При этом, по словам психотерапевта, возможности префронтальной коры довольно скромны, поэтому в фокусе осознанного внимания одновременно может находиться всего несколько информационных единиц.



"Когда на человека обрушивается сразу три нестандартных стимула – нарушение личных границ, физическое прикосновение и требование жесткого зрительного контакта, – аналитический процессор мозга банально зависает от сенсорной перегрузки. В этот момент вегетативная нервная система выдает реакцию замирания, а в коре возникает защитное торможение: критический фильтр отключается, оставляя мозг в состоянии повышенной внушаемости", – подчеркнул он.



В подавляющем большинстве случаев никакой "мистической" передачи денег под влиянием внушения не случается. Как объяснил специалист, пока жертва пребывает в состоянии когнитивного шока и фокусируется на взгляде манипулятора, срабатывает феномен перцептивной слепоты: мозг перестает замечать прочие стимулы. Этим и пользуются злоумышленники – вторая рука "гипнотизера" либо его скрытый сообщник в этот момент беспрепятственно обчищает карманы растерянного человека.



"Подверженность такому воздействию – это не признак глупости или слабоволия, а врожденная нейробиологическая особенность. Согласно шкалам гипнабельности (например, Стэнфордской), популяция делится на три неравные группы: около 10–15% людей обладают высокой гипнабельностью благодаря высокой подвижности нервных процессов, выраженной эмпатии и развитому воображению, примерно 70–80% демонстрируют среднюю внушаемость, поддаваясь влиянию в состоянии физической усталости, алкогольного расслабления или глубокой задумчивости, и лишь 10–15% практически резистентны к внушению", – пояснил Евстигнеев.

К последней группе относятся индивиды с жестким, ригидным типом контроля и доминированием симпатической нервной системы, чей мозг на вторжение в личное пространство реагирует не ступором, а мгновенной мобилизацией, раздражением и агрессией.

Не поддаться

Защититься от уличного гипноза довольно легко – достаточно разобраться, как эта манипуляция работает на биологическом уровне.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Главная задача – не позволить взломщику замкнуть ваше внимание в монопольный фокус. Первое и самое надежное правило нейрозащиты – мгновенный разрыв дистанции. Как только незнакомец пытается сократить расстояние ближе полуметра или протягивает руки к вашему лицу, сделайте резкий шаг назад, физически разрушая зону его сенсорного контроля.

По совету специалиста важно не принимать навязанные правила игры и постараться разорвать зрительный контакт – это лишает манипулятора ключевого рычага воздействия.



"Команда "посмотри мне в глаза" нейтрализуется переводом взгляда в сторону, на собственные наручные часы или под ноги. Также используйте контрразрыв шаблона. Громкое, резкое, акцентированное слово "Нет!", абсолютно неуместный встречный вопрос или демонстративное обращение к другим прохожим мгновенно перегружают сценарий самого манипулятора", – подчеркнул эксперт.



Кроме того, психолог рекомендовал применить технику соматического заземления: плотно сжать кулаки, сфокусироваться на ощущении опоры стоп о поверхность и привести дыхание в ритм – выдох должен быть длиннее вдоха. Такой набор действий способствует быстрой нормализации кровотока в префронтальной коре, позволяет преодолеть состояние ступора и восстановить контроль над своими поступками.

