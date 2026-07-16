Актриса Толкалина заявила, что ей стало легче после признания о пережитом насилии

Актриса Любовь Толкалина прокомментировала громкое интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что много лет назад подверглась насилию. Знаменитость заявила, что после публичного откровения ей стало легче. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я больше ничего говорить не буду"

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Актриса Любовь Толкалина прокомментировала журналистам недавнее интервью Лауре Джугелии, в котором в том числе были затронуты личные темы. В частности, звезда рассказала о пережитом много лет назад насилии. Позже в разговоре с изданием Woman.ru актриса заявила, что после интервью ей стало легче.





Любовь Толкалина актриса В этом интервью было много признаний, я никогда не говорила о своей личной жизни, что для всех осталось тайной. Что касается изнасилования, то, знаете, в целом это не поменяло мою картину мира. Но приходит время, когда все эти вещи нужно перестать носить с собой, отдать их миру. Наконец сказать: ''Моя жизнь такая, как есть, она моя''. И мне стало легче дышать!

Актриса подчеркнула: она не пожалела о том, что была откровенна в интервью.

"Представляете, как сложно ходить с этим мироощущением? Мне уже скоро 50 лет, чтобы не принимать свою судьбу. Мало кто об этом знал, я молчала. У нас в целом так сложилось, что многие женщины молчат, у каждой есть то, что умалчивается десятилетиями. Мне захотелось освободиться – знаете, стало легче. После даже знакомые писали ''спасибо'', – добавила она.

Любовь также подчеркнула, что не ставила себе цель кого-то дискредитировать, в первую очередь это признание было нужно ей. Она также отметила, что имя обидчика называть не будет.

"Я больше ничего говорить не буду, не буду рассказывать, кто из коллег поддержал или нет, иначе все это перерастет в сплетни", – обосновала позицию Толкалина.

"Момент полного бессилия"

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Интервью с Толкалиной вышло на канале Лауры Джугелии 12 июля. Одним из самых резонансных фрагментов стало признание актрисы в том, что в юности ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве.





Любовь Толкалина актриса Страшная история, связана с человеком из известного режиссерского клана. В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это полное невладение ситуацией.

Актриса добавила, что этот травматичный опыт в дальнейшем повлиял на выстраивание отношений с противоположным полом.

После этого актриса Елена Проклова публично поддержала коллегу, отметив, что замалчивать такие ситуации нельзя.

"Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, что годами молчат о насилии по одной причине: не важно в какой сфере это происходит – в кино или другом месте – молодая женщина стесняется и, к сожалению, знает, что общество осудит. Так было раньше, так есть до сих пор. И это касается не только женщин-актрис, а всех женщин!" – сказала она в беседе с Woman.ru.

Помимо этого, Толкалина рассказала в интервью о том, что пережила замершую беременность после рождения дочери Марии. Трагедия ее сильно напугала, актриса даже решила, что ей не суждено вновь стать матерью.

"Тогда я уже поняла, что Бог не хочет, чтобы я стала еще раз мамой, и надо перестать пробовать это делать", – отметила Толкалина.

Любовь добавила, что это произошло в сложный период: тогда она рассталась с режиссером Егором Кончаловским.



Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Актриса также подтвердила в интервью роман с женатым лидером группы "Аквариум" – Борисом Гребенщиковым (признан иноагентом в РФ).





Любовь Толкалина актриса Я действительно считаю его самым главным мужчиной в моей жизни, несмотря на то что у нас нет детей и очень сложные отношения. И это длится уже очень долго, и как будто бы нет никаких выходов из этой ситуации. И я просто для себя решила, что не буду это скрывать, несмотря на то что сейчас он вообще даже не живет в нашей стране и принял определенные решения еще до того, как начались определенные события. Но отношения есть, и они длятся.

Толкалина рассказала и о том, что испытывает чувство вины перед актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой из-за того, что не нашла в себе сил откровенно поговорить с ней после после автоаварии в 2013-м, в результате которой дочь Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского Мария впала в кому.

При этом многие пользователи Сети также поддержали актрису.

"Я не увидела в ней никакой фальши", "очень красивая, естественная, с тонкой душевной организацией", – выразили мнение пользователи Сети.

Кроме того, комментаторы отметили, что Толкалина "раскрылась как глубокий человек, как настоящая русская интеллигентная актриса", а также что знаменитость очень сильная, мудрая и искренняя.