Актриса Толкалина заявила, что ей стало легче после признания о пережитом насилии

Актриса Любовь Толкалина прокомментировала громкое интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что много лет назад подверглась насилию. Знаменитость заявила, что после публичного откровения ей стало легче. Подробности – в материале Москвы 24.
"Я больше ничего говорить не буду"
Актриса Любовь Толкалина прокомментировала журналистам недавнее интервью Лауре Джугелии, в котором в том числе были затронуты личные темы. В частности, звезда рассказала о пережитом много лет назад насилии. Позже в разговоре с изданием Woman.ru актриса заявила, что после интервью ей стало легче.
Актриса подчеркнула: она не пожалела о том, что была откровенна в интервью.
"Представляете, как сложно ходить с этим мироощущением? Мне уже скоро 50 лет, чтобы не принимать свою судьбу. Мало кто об этом знал, я молчала. У нас в целом так сложилось, что многие женщины молчат, у каждой есть то, что умалчивается десятилетиями. Мне захотелось освободиться – знаете, стало легче. После даже знакомые писали ''спасибо'', – добавила она.
Любовь также подчеркнула, что не ставила себе цель кого-то дискредитировать, в первую очередь это признание было нужно ей. Она также отметила, что имя обидчика называть не будет.
"Я больше ничего говорить не буду, не буду рассказывать, кто из коллег поддержал или нет, иначе все это перерастет в сплетни", – обосновала позицию Толкалина.
"Момент полного бессилия"
Интервью с Толкалиной вышло на канале Лауры Джугелии 12 июля. Одним из самых резонансных фрагментов стало признание актрисы в том, что в юности ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве.
Актриса добавила, что этот травматичный опыт в дальнейшем повлиял на выстраивание отношений с противоположным полом.
После этого актриса Елена Проклова публично поддержала коллегу, отметив, что замалчивать такие ситуации нельзя.
"Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, что годами молчат о насилии по одной причине: не важно в какой сфере это происходит – в кино или другом месте – молодая женщина стесняется и, к сожалению, знает, что общество осудит. Так было раньше, так есть до сих пор. И это касается не только женщин-актрис, а всех женщин!" – сказала она в беседе с Woman.ru.
Помимо этого, Толкалина рассказала в интервью о том, что пережила замершую беременность после рождения дочери Марии. Трагедия ее сильно напугала, актриса даже решила, что ей не суждено вновь стать матерью.
"Тогда я уже поняла, что Бог не хочет, чтобы я стала еще раз мамой, и надо перестать пробовать это делать", – отметила Толкалина.
Любовь добавила, что это произошло в сложный период: тогда она рассталась с режиссером Егором Кончаловским.
Актриса также подтвердила в интервью роман с женатым лидером группы "Аквариум" – Борисом Гребенщиковым (признан иноагентом в РФ).
Толкалина рассказала и о том, что испытывает чувство вины перед актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой из-за того, что не нашла в себе сил откровенно поговорить с ней после после автоаварии в 2013-м, в результате которой дочь Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского Мария впала в кому.
При этом многие пользователи Сети также поддержали актрису.
"Я не увидела в ней никакой фальши", "очень красивая, естественная, с тонкой душевной организацией", – выразили мнение пользователи Сети.
Кроме того, комментаторы отметили, что Толкалина "раскрылась как глубокий человек, как настоящая русская интеллигентная актриса", а также что знаменитость очень сильная, мудрая и искренняя.