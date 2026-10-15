Стефанию Маликову раскритиковали в Сети после танца со знаменитым отцом

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала забавное видео со знаменитым отцом и подверглась критике. Что на это раз не понравилось хейтерам, расскажет Москва 24.

"Стешу спасайте, пожалуйста"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/steshamalikova

Блогер Стефания Маликова опубликовала в своих соцсетях забавное видео с отцом, певцом Дмитрием Маликовым, на котором они исполнили короткий танец.

"Когда ты народный артист, но у дочери на тебя свои творческие планы", – подписала ролик Стефания.

Однако в комментариях не оценили креативный подход 26-летней Маликовой, а обратили внимание на ее фигуру, которая некоторым показалась чересчур миниатюрной. Другие же обеспокоились тем, что у Стефании якобы нет собственных достижений.

"Стеше нужно доппитание", "Стешу спасайте, пожалуйста", "зачем я это увидел", "что это было?", "что она с собой сделала?", "когда папа народный артист, а дочь – никто", – написали критики.

Однако нашлись и те, кто заступился за девушку, назвав хейтеров завистниками и отметив, что родители у Стефании тоже стройные.

"У них даже по генетике они все стройные, отстаньте от людей со своим ненужным мнением", "у Дмитрия тоже ножки худенькие. Она в папу", "а теперь все завистники встали и в зеркало свое посмотрели, у вас точно все хорошо? Вы там идеальные, что ли, все?", "прекрасные отношения, дочь и папа на одной волне. Завистников много. Писать гадости сейчас все могут, а оставаться в форме не каждому дано", – заявили фолловеры.

"А какие у нее заслуги?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/steshamalikova

Пользователи Сети регулярно обращают внимание на худобу Стефании, которая многим кажется чрезмерной. Комментаторы даже приписывают ей анорексию. Поводом становятся ее публикации в соцсетях, в частности, в середине сентября девушка опубликовала ролик с прогулкой по Москве. На Маликовой была черная футболка и джинсы клеш, однако комментаторы вновь указали Стефании на якобы проблемы с нехваткой веса.

"Карикатура какая-то, я думала, это эффект такой прикольный на видео, а оказалось – в самом деле. Голова и ремень больше, чем она сама", "ну совсем худая, где родные и друзья?" – высказались пользователи Сети.

Недавно дочь певца дала еще один повод для критики: в сентябре она выступила перед студентами МГУ, а в октябре – на саммите моды Fashion Summit BRICS+ в Зарядье и в МГИМО с лекциями о личном бренде. Однако некоторые комментаторы выразили мнение, что всеми своими бизнес-успехами девушка обязана вложениям знаменитого отца.

"Совет начинающему дизайнеру: родиться в правильной семье, где все за тебя сделает папа, и можно ни дня не работать", "в целом странная история – пригласить человека, у которого родители знаменитые, и благодаря фамилии она имеет то, что имеет", "а какие у нее заслуги, что ее пригласили проводить лекцию?" – возмутились в соцсетях.

К слову, Стефанию ранее хейтили и за поступление в МГИМО, который она окончила в 2021-м. Многие не поверили, что девушка смогла пройти конкурс своими силами. Помимо этого, в 2017-м разгорелся скандал из-за того, что подписчики заподозрили Маликову в покупке результатов ЕГЭ. Ситуация вызвала резонанс, вмешался Рособрнадзор, однако по итогам проверки не было обнаружено нарушений.

"Мы за нее просто рады"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/steshamalikova

Стефания Маликова родилась в 2000-м. По данным СМИ, она училась в частной гимназии и посещала музыкальную школу, художественную студию и хореографический зал, занималась джазовым пением. Девушка с детства проявляла интерес к сфере моды, в 12 лет снялась вместе с отцом, Эдитой и Стасом Пьехой для обложки каталога косметики, а также рекламировала товары для подростков в качестве модели.

В юности она пробовала себя в качестве ведущей на развлекательных и музыкальных телеканалах и даже выпустила пару песен, а в 2020-м запустила собственный бренд одежды. Стефания уверяла, что каждое изделие выполнено вручную из высококачественных материалов и фурнитуры. При этом СМИ писали, что пользователи соцсетей обнаружили удивительно похожие модели на китайских маркетплейсах по цене в несколько раз ниже, чем у бренда Маликовой.

Уже в 2023-м СМИ сообщили, что бизнес Стефании понес многомиллионные убытки. Однако ее мать, Елена Маликова, опровергла информацию, сообщает News.ru.

"Есть магазин, есть интерес покупательский, мы за нее просто рады. Какие убытки? Кредитов нет и никогда не брала", – отметила Елена.

Она также добавила, что бизнес дочери идет вполне успешно и приносит прибыль.