Фитнес-эксперт Каневский предупредил о наиболее травмоопасных упражениях в зале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие упражнения в тренажерном зале потенциально травмоопасны и как не пострадать на занятиях.

Риск повышается

Популярность тренажерных залов растет с каждым днем, что хорошо видно по увеличению посещаемости в фитнес-клубах. В некоторых она выросла настолько, что можно стоять в очереди буквально к любому тренажеру или другому виду оборудования.

Секрет роста интереса к занятиям с железом прост:

вернулась мода на красивую, пропорционально развитую фигуру;

люди старшего возраста стали посещать тренажерный зал для профилактики саркопении – возрастной потери мышечной массы;

появилось много сетевых игроков, которые дают возможность покупать посещение на месяц, а не сразу оплачивать годовую карту, что снизило единовременную финансовую нагрузку.

Однако с ростом количества занимающихся неизбежно растет и число людей, которые получают травмы во время занятий.

В каких упражнениях вероятность этого максимально высока – разберем в этом материале.

Для начала хочу сделать акцент на том, что тренажерный зал является зоной повышенной травмоопасности, где дисфункцию можно получить абсолютно в любом упражнении, даже с незначительным отягощением.

Виной всему отсутствие поставленной техники выполнения, неправильный режим работы в конкретном движении, некорректно подобранный вес отягощения, игнорирование разминки, а также личные ограничения со стороны здоровья.

То есть при разучивании движений важно учитывать все эти факторы. Но какие упражнения максимально потенциально травмоопасны и есть ли необходимость их выполнять вообще?

Приседания со штангой

Пожалуй, одно из лучших упражнений для проработки мускулатуры ног и ягодиц. Но главной особенностью движения является даже нагрузка не на коленные и тазобедренные суставы, а на позвоночный столб. Это может спровоцировать смещение (сдавление) тел позвонков и межпозвонковых дисков с последующим развитием "острого состояния" – защемления корешков спинного мозга. Особенно опасно приседать со штангой, если у человека есть искривление позвоночника, слабо развита мускулатура спины и нарушена подвижность в суставах, из-за чего техника будет все время искажаться, повышая уровень травмоопасности.

То есть, если вам хочется научиться приседать, особенно при наличии проблем с осанкой, сначала нужна консультация врача-ортопеда, а непосредственно само упражнение необходимо разучивать с профессиональным тренером.

При этом для качественной проработки мускулатуры ног приседания выполнять совершенно не обязательно, тем более, если нет амбиций выступать в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике или бодибилдинге. В данном случае современный зал дает возможность заниматься на специальных тренажерах, где нет нагрузки на позвоночник, но при этом мускулатура ног хорошо прорабатывается.

Становая тяга

Еще одна популярная ошибка в тренажерном зале – поднимать максимальный вес отягощения в попытке поставить личный рекорд. Главной особенностью техники выполнения упражнения является обязательное сохранение максимально прямой спины на всем этапе подъема или опускания веса, что получается далеко не у всех. А это может спровоцировать серьезную травму спины – протрузию или межпозвонковую грыжу, повреждение связок, а в некоторых случаях даже компрессионный перелом позвоночника.

Другими словами, как и с примером приседаний, нет никакой необходимости работать с таким весом, при котором может возникнуть погрешность в технике. Ну а при наличии ранее полученных травм со стороны позвоночника от становой тяги лучше отказаться вообще, чтобы не рисковать лишний раз. Более того, как раз для развития мышц спины существует большое количество специализированных тренажеров, занятиям на которых лучше и отдать предпочтение!

Жим штанги из-за головы

Базовое упражнение для проработки дельтовидных мышц (плечи), которое у бодибилдеров считается одним из лучших. Но, одно дело, профессиональный спорт, другое – фитнес. В чем опасность?

Во-первых, так как в данном движении корпус нужно держать строго вертикально, идет повышенная нагрузка на позвоночный столб, что само по себе опасно. Во-вторых, во время выполнения упражнения необходимо наклонять голову вперед, чтобы штанга находилась строго над корпусом. Но так как, помимо дельтовидных мышц, в работу активно вовлекаются мышцы шеи, из-за наклона с отягощением в руках можно повредить шейный отдел позвоночника. А это крайне серьезная травма.

В-третьих, многие считают, что штангу нужно опускать не до уровня ушей, а до корпуса, что неудобно чисто физиологически с точки зрения работы плечевых суставов и неизбежно приведет к их повреждению.

Заменой жима штанги из-за головы может стать жим гантелей на скамье с углом наклона 80 градусов либо работа на тренажерах для дельтовидных мышц.

Французский жим

Одно из самых популярных упражнений для проработки трицепсов. При этом оно является и одним из травмоопасных для локтевых суставов – по той причине, что данное движение не является комфортным именно для сустава. Именно поэтому многие люди даже при работе с незначительным весом сразу ощущают дискомфорт в суставе. Серьезную травму могут получить любители большого отягощения, когда во время упражнения приходится искажать технику (руки расходятся в стороны), так как выполнить движение чисто просто не выходит. В результате возникает бурсит (воспаление) суставной сумки.

В данном случае я рекомендую выполнять французский жим с гантелями, так как с ними просто невозможно нарушить технику выполнения упражнения, так как это неудобно чисто физически.