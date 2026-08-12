Эксперт Ельникова назвала главные трудности иностранцев в изучении русского языка

Иностранцы все чаще снимают видео о том, как учат русский, – без прикрас, но с добрым юмором. О том, с чем связана такая популярность языка, а также в чем его главная сложность для жителей других стран, разбиралась Москва 24.

Проходить игру на уровне "хард"

В Сети стремительно набирает популярность новый тренд: иностранцы записывают видео, в которых честно и с юмором рассказывают о своих попытках выучить русский язык. Авторы роликов – из США, Европы, Азии – показывают, как справляются с грамматикой, акцентом и произношением.

Для зарубежных пользователей это настоящий челлендж. Сначала они с энтузиазмом берутся за алфавит, а потом с ужасом понимают, что это лишь вершина айсберга. В соцсетях уже набралось немало видео, где иностранные блогеры с самым серьезным видом берутся объяснять правила "жи – ши" и "ча – ща". Но стоит им столкнуться с русским словом, у которого не одно, а три-четыре значения, на их лицах читается коктейль из растерянности и отчаяния.



пользователь Сети Когда решил выучить русский язык, но уже на слове "библиотека" начинаешь жалеть о своем выборе. Учить русский – это как проходить игру на уровне "хард" без подсказок.

Особый хит – попытки выговорить "защищающийся" или "достопримечательность". Это не просто слова, это испытание на прочность.

"Чем больше изучаю русский, тем больше понимаю, что здесь важны не только слова. Важны эмоции, обстоятельства, интонации. Иногда одним словом можно сказать больше, чем целым предложением", – рассуждает один из иностранцев.

Те, кто смог значительно продвинуться, становятся практически героями и набирают миллионы просмотров. Мексиканка Ирене стала одним из таких лингвотрендсеттеров. В своем блоге девушка отчаянно борется с падежами и искреннее не понимает, зачем в русском алфавите три "почти одинаковых буквы".





мексиканка Ирене Русский язык прекрасен, но не имею ни малейшего понятия, что происходит.

Не понимает девушка и значения буквы "ы": на своей странице этой значимой теме она посвятила несколько роликов.

"Мы все знаем такие гласные, как "а", "и", "о", "у", но у русских есть еще одна – "ы". И произносить это нужно как микс "ю" и "уи", – рассказала подписчикам мексиканка.

При этом она добавила, что нельзя использовать эту гласную после "к", "х", "ч", "ш", "щ".

"Это правда, русские?" – поинтересовалась она у пользователей из РФ.

По данным СМИ, всего 0,01% жителей Мексики владеют русским, и Ирэн тоже решила войти в эту выборку. По профессии она архитектор и обожает языки: до того как взяться за русский, она уже изучила испанский, английский и немецкий.

Узнают что-то новое

По словам кандидата педагогических наук, доцента, заведующей кафедры русского языка № 3 Института русского языка РУДН Светланы Ельниковой, интерес к изучению обусловлен экономическими, политическими и другими событиями.

"Сейчас очень многие в мире интересуются Россией. Иностранные граждане хотят глубже разбираться в процессах, смотреть телевизионные программы, читать местные СМИ. Поэтому наблюдается очередной всплеск интереса как к России в целом, так и к русскому языку в частности", – уточнила она.

При этом то, какие именно сложности возникнут у иностранца при изучении, зависит от его родного языка. Эксперт объяснила, что, например, у китайцев нет шипящих, для них звук "ш" – проблема. Еще они не могут произносить мягкое "л", постоянно путают его с "р". Арабы же тяжело различают звуки "б" и "в".

Однако Ельникова уверена, что, если на первом этапе иностранец основательно проработал базу, впоследствии серьезных сложностей не будет. В этом плане все начинается с фонетики. Более того, существуют даже небольшие методические приемы, которые помогают сделать этот процесс более понятным и адаптированным.





Светлана Ельникова кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедры русского языка № 3 Института русского языка РУДН Например, буквы "а" и "о" есть во всех языках, так же как и согласные "м", "п", "т". То есть их уже не так трудно произносить. Более того, достаточно трех гласных – "а", "о", "у" и четырех согласных – "м", "п", "т", "д", чтобы начать составлять простые фразы: "Мама тут", "Мама дома". Уже через пару минут, опираясь всего на семь-восемь звуков, иностранцы могут выстраивать элементарный диалог.

При первом знакомстве с фонетикой важно создать у учащихся ощущение легкости. Если удается преодолеть психологический барьер, связанный со страхом перед русским языком, дальнейшее освоение не будет пугать.

"Важно понимать, что иностранец изучает русский не так, как россияне. Граждане РФ делают это по правилам, а житель другой страны – по моделям. Например, он изучает фразу "Меня зовут", не углубляясь, например, в падежи, которые не обязательно знать досконально. Достаточно использовать уже готовые конструкции, подставляя нужное слово дальше: "меня зовут Джон", "меня зовут Йоки" и так далее", – подчеркнула она.



Светлана Ельникова педагогических наук, доцент, заведующая кафедры русского языка № 3 Института русского языка РУДН Выучить русский язык, будучи взрослым, вполне реально. Некоторые исследования показывают, что иностранные языки эффективно осваиваются даже после 50 лет. Известен случай, когда 80-летний психиатр из Италии начал изучать русский: на вопрос о мотивации он ответил, что это помогает ему сохранять мозг активным и отсрочить возрастные изменения.

Изучение языка действительно стимулирует мозговую деятельность в любом возрасте. Главное – желание, а возраст здесь не является преградой, заключила Ельникова.