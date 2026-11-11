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11 ноября, 19:37

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"Известия": российские ученые тестируют назальную вакцину от всех простуд

Не просто пшик: российские ученые тестируют назальную вакцину от всех простуд

Российские ученые тестируют назальную вакцину, способную защитить организм от всех простуд, сообщили СМИ. Что уже известно о разработке и как она скажется на здоровье населения, разбиралась Москва 24.

От всего и для всего?

Фото: depositphotos/kasto

Ученые Института экспериментальной медицины заняты доклиническими испытаниями препарата, который в перспективе должен помочь людям сформировать иммунитет сразу к шести респираторным инфекциям, сообщает газета "Известия".

За основу специалисты взяли живую вакцину, направленную против трех типов вируса гриппа (H1N1, H3N2 и B), добавив респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус и кронавирус (SARS-CoV-2).

Путем одного впрыскивания (вакцины. – Прим. ред.) в нос можно защититься от шести разных возбудителей. И мы встраиваем в нее иммуногенные фрагменты.
Ирина Исакова-Сивак
заместитель директора по научной работе Института экспериментальной медицины

По словам создателей, новый препарат должен способствовать формированию Т-клеточного иммунитета. Он не только дольше сохраняется, но и отличается перекрестной активностью, позволяя организму противостоять как конкретному вирусу, так и близким ему штаммам. Созданная технология является платформенной, а значит, состав препарата получится изменить в зависимости от наступающих угроз, уверяют разработчики.

Сейчас специалисты тестируют прототип вакцины на лабораторных животных. Чтобы завершить все необходимые работы, понадобится около пяти лет, но в случае острой необходимости срок возможно сократить.

Иммунолог Михаил Болков отметил в разговоре с журналистами, что поливакцины – логичный подход к защите организма, поскольку в реальности люди подвергаются атаке сразу нескольких инфекций, а не одной.

Наряду с гриппом респираторно-синцитиальный вирус и метапневмовирус могут вызывать тяжелые инфекции, особенно у маленьких детей и людей пожилого возраста. Если получится формировать хороший иммунитет сразу против нескольких видов вирусов, это будет очень полезно.
Михаил Болков
иммунолог

Вместе с тем руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил в беседе с изданием, что национальный календарь прививок включает в себя вакцинацию против гриппа. Однако, на его взгляд, имеет смысл заменить ее либо дополнить препаратами более широкого спектра, которые будут эффективны сразу против нескольких возбудителей инфекций.

Новый подход

Фото: 123RF.com/olgaddemina

Разрабатываемая вакцина является назальной неслучайно. Именно такая форма введения препарата помогает стимулировать локальный иммунитет в барьерных тканях, рассказал Москве 24 профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

Он объяснил это тем, что при вдыхании частицы слизи вместе с патогеном попадают на слизистую оболочку носа. Если в этот момент будет присутствовать усиленная защита в виде назальной вакцины, вирус заблокируется уже на этапе проникновения в организм.

В целом Т-клеточный иммунитет, который и должен стимулировать новый препарат, отличается от антительного тем, что действует за счет других защитных систем клетки. Последний работает через белки-антитела в жидкостях организма. Т-клеточный, наоборот, через сами клетки, которые уничтожают уже зараженные участки.   
Алексей Аграновский
профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова

Однако в разработке вакцины есть и своя сложность: ученым нужно объединить в одном препарате защиту сразу от нескольких вирусов, для этого нужно не только соединить компоненты, но и клинически проверить каждый из них. Поэтому, когда их сразу шесть, процесс усложняется, подчеркнул эксперт.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 нашел еще один плюс тестируемой вакцины – ее неинвазивность (не нужны иглы и другие инструменты), что потенциально снизит нагрузку на медицинский персонал.

"Такой препарат можно было бы потенциально сделать в формате капель или спрея, а затем использовать в больнице или продавать в аптеке. Кроме того, некоторые боятся уколов, это иногда становится причиной отказа от прививки", – заметил эксперт.

Врач предположил, что, если такая вакцина будет выпущена, перед процедурой пациенту потребуется очистить носовые ходы с помощью специального раствора. Это освободит слизистую и подготовит к введению препарата. По его мнению, по завершении впрыскивания необходимо будет сохранять покой в течение 10–15 минут.

Возможен и другой вариант, когда вакцину станут применяют один раз, а затем второй – на следующий день или через сутки, чтобы закрепить эффект. Либо это может быть двухкомпонентная схема с интервалом в 14 дней. Такой шаг необходим для подстраховки: если пациент чихнет или высморкается сразу после впрыска, доза препарата может уменьшиться, и вторая процедура компенсирует потерю.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Точный регламент действий до и после манипуляции, а также сам протокол введения препарата могут быть различными. Подобные детали получится определить лишь по итогам клинических тестов. Однако для формирования иммунитета в любом случае потребуется около 14 дней: это стандарт, который не зависит от метода применения, заключил Кондрахин.

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Какасьева Александра

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