"Известия": российские ученые тестируют назальную вакцину от всех простуд

Российские ученые тестируют назальную вакцину, способную защитить организм от всех простуд, сообщили СМИ. Что уже известно о разработке и как она скажется на здоровье населения, разбиралась Москва 24.

От всего и для всего?

Ученые Института экспериментальной медицины заняты доклиническими испытаниями препарата, который в перспективе должен помочь людям сформировать иммунитет сразу к шести респираторным инфекциям, сообщает газета "Известия".

За основу специалисты взяли живую вакцину, направленную против трех типов вируса гриппа (H1N1, H3N2 и B), добавив респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус и кронавирус (SARS-CoV-2).



(вакцины. – Прим. ред.) в нос можно защититься от шести разных возбудителей. И мы встраиваем в нее иммуногенные фрагменты.

Ирина Исакова-Сивак заместитель директора по научной работе Института экспериментальной медицины Путем одного впрыскиванияв нос можно защититься от шести разных возбудителей. И мы встраиваем в нее иммуногенные фрагменты.

По словам создателей, новый препарат должен способствовать формированию Т-клеточного иммунитета. Он не только дольше сохраняется, но и отличается перекрестной активностью, позволяя организму противостоять как конкретному вирусу, так и близким ему штаммам. Созданная технология является платформенной, а значит, состав препарата получится изменить в зависимости от наступающих угроз, уверяют разработчики.

Сейчас специалисты тестируют прототип вакцины на лабораторных животных. Чтобы завершить все необходимые работы, понадобится около пяти лет, но в случае острой необходимости срок возможно сократить.

Иммунолог Михаил Болков отметил в разговоре с журналистами, что поливакцины – логичный подход к защите организма, поскольку в реальности люди подвергаются атаке сразу нескольких инфекций, а не одной.





Михаил Болков иммунолог Наряду с гриппом респираторно-синцитиальный вирус и метапневмовирус могут вызывать тяжелые инфекции, особенно у маленьких детей и людей пожилого возраста. Если получится формировать хороший иммунитет сразу против нескольких видов вирусов, это будет очень полезно.

Вместе с тем руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил в беседе с изданием, что национальный календарь прививок включает в себя вакцинацию против гриппа. Однако, на его взгляд, имеет смысл заменить ее либо дополнить препаратами более широкого спектра, которые будут эффективны сразу против нескольких возбудителей инфекций.

Новый подход

Разрабатываемая вакцина является назальной неслучайно. Именно такая форма введения препарата помогает стимулировать локальный иммунитет в барьерных тканях, рассказал Москве 24 профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

Он объяснил это тем, что при вдыхании частицы слизи вместе с патогеном попадают на слизистую оболочку носа. Если в этот момент будет присутствовать усиленная защита в виде назальной вакцины, вирус заблокируется уже на этапе проникновения в организм.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова В целом Т-клеточный иммунитет, который и должен стимулировать новый препарат, отличается от антительного тем, что действует за счет других защитных систем клетки. Последний работает через белки-антитела в жидкостях организма. Т-клеточный, наоборот, через сами клетки, которые уничтожают уже зараженные участки.

Однако в разработке вакцины есть и своя сложность: ученым нужно объединить в одном препарате защиту сразу от нескольких вирусов, для этого нужно не только соединить компоненты, но и клинически проверить каждый из них. Поэтому, когда их сразу шесть, процесс усложняется, подчеркнул эксперт.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 нашел еще один плюс тестируемой вакцины – ее неинвазивность (не нужны иглы и другие инструменты), что потенциально снизит нагрузку на медицинский персонал.

"Такой препарат можно было бы потенциально сделать в формате капель или спрея, а затем использовать в больнице или продавать в аптеке. Кроме того, некоторые боятся уколов, это иногда становится причиной отказа от прививки", – заметил эксперт.

Врач предположил, что, если такая вакцина будет выпущена, перед процедурой пациенту потребуется очистить носовые ходы с помощью специального раствора. Это освободит слизистую и подготовит к введению препарата. По его мнению, по завершении впрыскивания необходимо будет сохранять покой в течение 10–15 минут.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Возможен и другой вариант, когда вакцину станут применяют один раз, а затем второй – на следующий день или через сутки, чтобы закрепить эффект. Либо это может быть двухкомпонентная схема с интервалом в 14 дней. Такой шаг необходим для подстраховки: если пациент чихнет или высморкается сразу после впрыска, доза препарата может уменьшиться, и вторая процедура компенсирует потерю.

Точный регламент действий до и после манипуляции, а также сам протокол введения препарата могут быть различными. Подобные детали получится определить лишь по итогам клинических тестов. Однако для формирования иммунитета в любом случае потребуется около 14 дней: это стандарт, который не зависит от метода применения, заключил Кондрахин.

